“Chasing the next break”サーフトリップの世界観を纏うアパレルブランド「BREAK WALKER」公式オンラインストアをオープン

株式会社ブレイクウォーカー

海と空が溶け合う場所。果てしなく続くブルー。乾いた風、強い日差し。空へと伸びるパームツリー。

BREAK WALKERは、カリフォルニアから始まるサーフトリップをテーマにしたアパレルブランドです。

マリブに寄せる幾重ものスウェル。ベニスに滲む自由な空気。

その土地に宿るムードや記憶を、ロゴというかたちに刻み、コレクションとして表現します。



ブランド名に込めた意味は、

BREAK＝波

WALKER＝歩きながら探し続ける人



まだ見ぬ最高の“ブレイク”を求めて、街から街へ。海だけでなく、日常の中でも旅するように生きる人へ向けたプロダクトを展開しています。



今回のコレクションでは、フーディーを中心に展開。

ブランドを象徴するカラーとして、ネオンのように発色の良いピンク「BREAK PINK」を採用。シンプルなデザインの中に、さりげない個性と存在感を加えています。

また、軽やかな着心地とバランスの取れたシルエットにより、春先のシーズンにも最適な一着に仕上げました。



目指したのは、派手さではなく大人が自然体で纏えるシンプルなデザイン。



日常の中でふと海を感じること。着るたびに、どこかへ旅に出たくなること。

ハイウェイを流すドライブも、海岸線も、カフェへ向かう何気ない時間さえ、少し特別に変えていく一着です。



シンプルであること。永く着られること。流行に左右されないこと。

日本国内でプリントおよび最終仕上げを行い、一着一着丁寧に製作しています。



すべてのサーファーへ。美しく年齢を重ねる大人たちへ。そして、海を愛するすべての人へ。

Effortless by nature.



■公式オンラインストア（ECサイト）

https://shop.breakwalker.com



■公式インスタグラム

break_walker38



■会社概要

会社名：株式会社ブレイクウォーカー

所在地：神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-9 メガサンエスビル6階

設立：2026年3月

事業内容：アパレル製品の企画・販売

ブランド名：BREAK WALKER



■お問い合わせ先担当：山口

Email：yamaguchi@breakwalker.com



The First Collection. 街でも海でも映える一着大人のためのカリフォルニア サーフスタイル