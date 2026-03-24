神戸港で海底熟成したワインの引き上げ公開イベントを4月10日13時～フェリシモ「f winery」が開催、海底熟成ワイン引き上げを記念し特別価格で販売

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する「f winery［エフワイナリー］」は、神戸港に沈降し海底熟成を行っている海底熟成ワインを引き上げる公開イベントを4月10日（金）13:00～15:00に開催します（作業の終了次第早く終了する可能性があります）。さらに同日15:00～20:00まで特別営業をして、これまでに海底熟成をし引き上げ済みの海底熟成ワインを特別価格・数量限定で提供します。海底熟成ワイン「【NEW】f winery no.103」と「f winery no.104」のグラスワイン通常\1,100（税込み）を特別価格\500（税込み）で、ボトル（750ml）通常\13,200（税込み）を特別価格\10,560（税込み）で、f wineryのカフェ＆バー・スタンドエリアで販売します。海底熟成をしていない同じ醸造ワイン「【NEW】f winery no.103」と「f winery no.104」のグラスワイン\700（税込み）、ボトル（750ml）\3,520（税込み）も数量限定で販売します。

写真左：【数量限定】海底熟成ワインf winery no.104、写真右：【NEW・数量限定】海底熟成ワインf winery no.103

◆f winery海底熟成ワイン引き上げ公開イベント

・日時/4月10日（金）13:00～15:00 ※観覧無料

・場所/神戸市中央区新港町新港第1突堤先端部

◆f wineryの海底熟成ワインについて

・2020年7月：「CO+CREATION KOBE Project（※）」へエントリー

（※神戸市の発表資料）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000078202.html

・2020年8月： CO+CREATION KOBE Project対象事業に選定、神戸市港湾局ウォーターフロント計画課と調整開始

・2020年9月 ：神戸海上保安部と調整開始。

・2020年11月：第1回実証実験の実施。

・2022年3月：本格的に海底熟成ワインの沈降を開始。

※すでに4種類の海底熟成ワインf winery no.103、no.104、no.105、no.107を沈め、引揚げています。

・2025年3月：櫻正宗と一緒に沈めたf winery no.126、no.129各150本のうち各30本引き上げる予定。

「海底熟成ワインは、難破船から引き上げられたワインが美味しく飲めたことから、国内外で行われています。神戸開港150年を記念したウォーターフロント再開発の核として本社施設内に街の賑わいを創出しることを目的に初めてメーカーとなりワイナリーを設けたフェリシモは、ワイン文化の探求をし実験的なワイン醸造を試みています。その中で、2020年7月「CO+CREATION KOBE Project」を選定を機会に、海に最も近いワイナリーとして海底熟成ワインを手掛けています。海の揺らぎを受け感応試験で味わいの違いを感じるものの海底熟成ワインはじめワインは嗜好品であるので、海に育まれた物語を会話し味わいを楽しむ逸品として提供します。」（フェリシモf wineryソムリエ中村圭緒）

◆4月10日（金）15:00～20:00数量限定販売

当日引き上げた海底熟成ワインは成分検査後の販売になるため、これまでに同じ海域で海底熟成をした以下の海底熟成ワインを特別価格で販売します。

・販売場所/f wineryのカフェ＆バー・スタンドエリア

【NEW・数量限定】海底熟成ワイン「f winery no.103」グラスワイン

\1,100（税込み）→4月10日限定特別価格\500（税込み）

【NEW・数量限定】海底熟成ワイン「f winery no.103」ボトル（750ml）

\13,200（税込み）→4月10日限定特別価格\10,560（税込み）

海底熟成ワイン「f winery no.103」

【数量限定】海底熟成ワイン「f winery no.104」グラスワイン

\1,100（税込み）→4月10日限定特別価格\500（税込み）

【数量限定】海底熟成ワイン「f winery no.104」ボトル（750ml）

\13,200（税込み）→4月10日限定特別価格\10,560（税込み）

写真左：海底熟成ワインf winery no.104（赤いロウ付けが目印）、写真右：海底熟成を行っていないf winery no.104（オーソドックスな黒いキャップシールが目印）

◆海底熟成をしていない同じ醸造ワイン

【NEW・数量限定】「f winery no.103」グラスワイン

\700（税込み）

【NEW・数量限定】「f winery no.103」ボトル（750ml）

\3,520（税込み）

【数量限定】「f winery no.104」グラスワイン

\700（税込み）

【数量限定】「f winery no.104」ボトル（750ml）

\3,520（税込み）

写真左：f winery no.104、写真右：f winery no.103

◆所属ソムリエ：中村圭緒（なかむらたまお）〈株式会社フェリシモ 新業態開発グループ「f winery」担当、J.S.A.認定ソムリエ〉

フェリシモ「f winery」所属。同社のファッションや生活雑貨の商品開発やマネージャーを経て、神戸開港150年記念事業として中央区新港町に完成し建設され2021年1月18日に同社の本社移転をした「Stage Felissimo」内に設けられた都市型小規模ワイナリー「f winery」の立ち上げに参画。業務の傍ら実務経験を活かし （一社）日本ソムリエ協会の「ソムリエ」呼称資格認定試験に合格。醸造家と共に、ワイン生産の企画立案から、同施設のカフェ＆バーの店舗でワインのイベントや提供時の解説、同施設のワインの販売に際してワインの販売サイトや商品同梱の解説などを手掛ける。独創的なワイン製造やワイン文化の探求を目指して活動をしている。

◆フェリシモ「f winery」

神戸市新港町ウォーターフロント地区のフェリシモ新社屋「Stage Felissimo」内に設立した都市型小規模ワイナリー。2021年6月17日に神戸税務署より果実酒製造免許を取得しワイン醸造を開始、同11月19日より「スタンド」エリアの営業をオープンしました。これまでワインの輸入や通信販売を行ってきたフェリシモが自社でのワイン製造を初めて行い、様々な産地からその時々の良いぶどうを仕入れて土地や風土、気候変動に制約されないワインづくりを目指すことで、ワイン事業の可能性に挑戦しています。醸造家が常駐する「醸造区」では、スロベニア製のステンレスタンク7器と樹脂タンク2槽の計9つのタンクで、750mlフルボトルに換算し最大年間約3万本を製造可能です。ガラス張りで醸造区を見ることができる「スタンド」エリアでは、試飲やオードブルと一緒にワインが楽しめる。ワインの新しい文化を発信し、ワイン造りを一緒に研究することで、ワインを楽しむ個人や企業の「年間パートナー」も募っています。

・所在／神戸市中央区新港町7-1（フェリシモ本社「Stage Felissimo」１階海側）

・営業日と時間／土日祝/12:00 ～ 19:00（LO 18：00）

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260309/2/

・Instagram（@felissimo_fwinery）＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_fwinery/

※最新の営業情報はInstagramで発信しています。

◆「f winery」ワインの通信販売での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

・60周年記念サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260109/5/

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/