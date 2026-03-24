Neakasa、京都開催「TICA & ECC キャットショー」に協賛出展～最新スマートペット家電の体験機会を提供、来場出陳者との交流を通じてブランド価値を発信～

ジェンハイ株式会社

ジェンハイ株式会社（本社：東京都、代表取締役：王忠林）が展開するスマートライフブランド「Neakasa（ネアカサ）」は、2026年3月15日、京都市勧業館「みやこめっせ」にて開催された「TICA & ECC キャットショー」に協賛出展いたしました。

本イベントは、国内外から多くの猫愛好家および出陳者が集うキャットショーであり、猫との暮らしに関する最新情報や製品に触れられる場として、多くの来場者で賑わいました。

■ 出展内容と展示製品

会場では、Neakasaの主力製品として、以下のスマートペット家電を展示いたしました。

また、本イベントへのご来場が難しかった方にも製品をご体験いただけるよう、期間限定のクーポンキャンペーンを実施しております。

対象製品ごとに、公式サイトおよび各販売チャネルにてご利用いただける割引クーポンをご用意しております。

・ 全自動猫トイレ「M1」

＜公式サイト＞

https://www.neakasa.jp/M1

8％OFFクーポンコード：KYOTOCATM1

有効期限：2026年4月30日まで

＜Amazon＞

https://dada.link/2sERTj

8％OFFクーポンコード：KYOTOCATM1

有効期限：2026年4月30日まで

＜楽天ショップ＞8％OFFクーポン

https://dada.link/mkmgkw

・ 空気清浄機能付き猫砂ステップ「AirStep」

＜公式サイト＞

https://www.neakasa.jp/airstep

10％OFFクーポンコード：KYOTOAIR

有効期限：2026年4月30日まで

＜Amazon＞

https://dada.link/ZLnwAf

10％OFFクーポンコード：KYOTOAIR

有効期限：2026年4月30日まで

＜楽天ショップ＞10％OFFクーポン

https://dada.link/oqUlEj

・ ペット向け空気清浄機「A1 Pro」

＜公式サイト＞

https://www.neakasa.jp/A1PRO

8％OFFクーポンコード：KYOTOCATA1

有効期限：2026年4月30日まで

＜Amazon＞

https://dada.link/iSraoq

8％OFFクーポンコード：KYOTOCATA1

有効期限：2026年4月30日まで

＜楽天ショップ＞8％OFFクーポン

https://dada.link/SDpOjs

特に「AirStep」は、猫砂の飛び散り対策とニオイ対策を同時に実現する新しいコンセプト製品として、多くの来場者の関心を集めました。

また「M1」についても、オープン型設計による猫へのストレス軽減や、日々の清掃負担を軽減する点において高い評価をいただき、複数頭飼いの方を中心に具体的な導入相談が寄せられました。

■ 抽選プレゼント企画について

会場では、出陳者限定の抽選企画として、Neakasaの人気製品をプレゼントする施策も実施いたしました。

製品を実際に体験した上で応募できる形式としたことで、より具体的な使用イメージを持っていただく機会となりました。

「Neakasa（ネアカサ）」について

「Neakasa（ネアカサ）」は、旧「Neabot（ニーボット）」として2017 年に Genhigh が立ち上げたブランドです。当社のミッションは、最先端のスマートクリーニング ソリューションを提供することで、人々の生活における掃除の手間を簡略化し、生活の質を向上させることです。

現在、当社の製品ラインには、ペットクリーニング製品、床クリーニング製品及び家庭用クリーニング製品が含まれます。私たちのチームは、Microsoft、Honeywell、Motorola、Foxconn、Huaweiなど、世界ブランドに携わったメンバーから結成し、高品質で洗練されたデザインの製品開発を専門としております。

Neakasa（ネアカサ）というブランド掲げるミッションは最先端の技術を組み入れた製品で人々の生活を向上させることです。

最新ニュースについて、（https://www.neakasa.jp/official）にご覧ください。