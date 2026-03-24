グローバルな感覚を育む機会の創出に向けたアドバイザリーボード（第２回）の開催について

東京都

東京都は、子供たちが将来、世界を舞台に活躍する未来を描けるよう、早くから多文化に親しみ、豊かな国際感覚を育む機会の創出に向けて「グローバルな感覚を育む機会の創出に向けたアドバイザリーボード」を設置しております。

以下のとおり第２回会議を開催しますのでお知らせします。

記

１ 日 時 令和８年３月27日（金曜日）10時00分から11時00分まで

２ 場 所 東京都庁第一本庁舎33階 特別会議室Ｓ１

３ 委員等 別紙１「グローバルな感覚を育む機会の創出に向けたアドバイザリーボード委員名

簿」のとおり

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6524-4b988b62dedde57d644f104c1bc8b41b.pdf

４ テーマ 幼児期にふさわしい「国際感覚を育むための体験・経験」

及び議事 １. プレゼンターによる発表

２. 意見交換

５ 取材について

- 取材を希望される方の事前申込みは不要です。- 取材は会場の都合上、ムービーは１系列局１台、スチールは１社１名となります。- 当日の取材受付は、第一本庁舎33階 特別会議室S１前（別紙２参照）で行います。【受付時間：９時20分から９時40分まで】https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6524-f27a7bccdce2da92f0118c2bb32b2052.pdf- 取材位置は受付順です。取材の際は、自社腕章を必ず着用してください。- 会議の様子は、事前申込者に限り、オンライン（Microsoft teams）配信を行います。傍聴をご希望の場合は、３月26日（木曜日）13時00分までに、下記の申込フォームからお申込みください。【申込フォーム】https://logoform.jp/form/tmgform/1496203- 会議出席者への個別取材は御遠慮ください。- 取材可能エリアは第一本庁舎33階 特別会議室S１のみとなります。- 会議終了後、会議の資料を子供政策連携室ホームページ(https://www.kodomoseisaku.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/suisin-team/global)にて公開します。▲子供政策連携室HP

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略１ 子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」

▲2050東京戦略