緑あふれる万博記念公園で開催する「ロハスフェスタ万博2026春」。 選りすぐりのハンドメイド作品やアンティーク、美味しいグルメなど、心ときめくモノ・コトと出会える9日間

株式会社シティライフＮＥＷ

暮らしを彩るハンドメイド雑貨やグリーン＆フラワー、子育ての経験から生まれた機能的でかわいい子ども服など、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが一堂に集結。さらに、体にやさしいグルメや、SDGsを楽しく学べるワークショップも加わり、総出展700店舗が出展します。

春風が心地よい芝生広場で、「人と地球にやさしいライフスタイル」を体感しながら、LOHASなモノ・コト・人との豊かな出会いをお楽しみいただけます。

ぜひ、取材ならびにメディア掲載のご検討を賜りますようお願い申し上げます。

ロハスフェスタ万博キービジュアルロハスフェスタ万博過去開催の様子ロハスフェスタ万博過去開催の様子ハンドメイド雑貨やこだわりグルメなど総出展数約700店舗が出展！

自然の花々をあしらったアクセサリー、海外の織物と日本人作家が響き合うコラボレーション作品、伝統の技に新しい感性を掛け合わせたオリジナル陶器。さらに、子育てママのリアルな声から生まれた子ども服や、素材にこだわった香ばしくヘルシーな焼き菓子・グルメまで。

作り手それぞれの想いと物語が息づく、感性あふれる逸品と味わいが会場を彩ります。

- 一部、ご紹介 -

出展者画像1出展者画像2出展者画像3出展者画像4出展者画像5出展者画像6出展者画像7出展者画像8普段の暮らしの中で取り組めるSDGs

会場内には、使用済みの天ぷら油や牛乳パックなど、ご家庭で不要になった資源を回収する「エコリサイクルコーナー」を設置しています。なかでも使用済み天ぷら油は、回収した油から精製されるBDF（バイオディーゼル燃料）によって、会場で使用する電力をすべてまかなうことを目標としています。また、来場者の皆さまにはマイ食器・マイボトルの持参を呼びかけ、会場内では繰り返し洗って使えるリユース食器のみを使用。使い捨て容器の削減を徹底し、ごみゼロを目指した運営を行っています。出展作品にも、持続可能なものづくりの想いが込められています。ロスフラワーや間伐材、陶器の破片など、本来は廃棄されるはずだった素材を新たな価値へと生まれ変わらせたアップサイクル作品や、フェアトレード商品など、サステナブルなアイテムが多数並びます。

ロハスフェスタ万博／特設の食器洗い場ロハスフェスタ万博／エコリサイクルコーナー子どもと一緒に楽しみながらSDGsに触れれるコンテンツも。

水遊びや泥遊びと同じように、手足や全身を使い、絵の具の感触を楽しみながら自由に絵を描いて遊ぶ「絵の具であそぼう！」を4/25(土に開催。床に敷いた紙の上でダイナミックに絵を描き、みんなで絵の中、虹の中を泳いでいるような時間を過ごします。最後にお絵描きしたエコバッグのお土産も。

ロハスフェスタ万博内で過去に開催した『絵の具であそぼう』の風景

また廃材を活用したワークショップも登場。

間伐材をアップサイクルして、スプーン＆フォークをつくったり、イベントで使用した看板用テント布でマイバッグをつくるワークショップなど、大人からお子さままでモノづくりの楽しさを感じていただけます。

間伐材をアップサイクルするワークショップイベントで使用した看板用テント布でマイバッグをつくるワークショップ

開催概要・問い合わせ

ロハスフェスタ万博2026春

■日 程：1st 2026年4月24日(金)・25日(土)・26日(日)・4月29日(水・祝)

2nd 2026年5月2日(土)・3日(日)・4日(月・祝)・5日(火・祝)・6日(水・振休)

■時 間：9時30分～16時30分（入場券販売は16時まで）

■会 場：万博記念公園 東の広場（大阪府吹田市千里万博公園1-1）

■入場料：500円（小学生以下無料）

■主 催：ロハスフェスタ実行委員会/シティライフ

■公式WEB：https://lohasfesta.jp/

■問い合わせ先：ロハスフェスタ事務局（株式会社シティライフNEW内）

〒566-0001 大阪府摂津市千里丘1-13-23

TEL 06-6338-0641 lohas-press@citylife-new.com 担当：芳村・辻本

株式会社シティライフＮＥＷ

・情報紙・書籍等の制作・編集・発行

・地域情報紙「City Life」北摂EAST版 / 北摂WEST版(フリーペーパー)

・その他販売促進のための冊子制作・印刷

・地域活性のイベント主催・企画・運営・実施