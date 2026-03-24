和楽器バンド・鈴華ゆう子の詩吟新流派「吟道鈴華流」、伝統を次世代へ繋ぐ「創流記念大会」を２０２６年５月２日に開催＆クラウドファンディング始動

日本コロムビア株式会社吟道鈴華流 宗家 鈴華慶晟

■「吟道鈴華流 創流記念大会」 開催概要



鈴華ゆう子（宗家 鈴華慶晟）は、5歳から詩吟と剣詩舞を始め、全国大会での優勝経験も持ちます。しかし、吟剣詩舞は「知る人ぞ知る存在」であり、一般の方には届きにくい現状がありました。 そこで、伝統を「難解で敷居が高い」として閉じ込めるのではなく、誰もが楽しめる「エンターテインメント」として次世代へ繋ぐ場が必要です。吟剣詩舞を「まずは一人でも多くの方に生で観てほしい」という思いから、あえて「抽選による無料席枠」を設けるなど、入り口を広げる挑戦を行っています。





● 日時： 2026年5月2日（土）開場13:00 ／ 開演13:30● 場所： 調布市文化会館たづくり(2階) くすのきホール● 主なプログラム： 鈴華流門下生による吟詠、他流派による吟剣詩舞、友好出演パフォーマンス、構成演舞「吟剣詩舞×ライブパフォーマンス」● 出演予定者： 吟道鈴華流 宗家 鈴華慶晟（鈴華ゆう子）、日本壮心流（宗家 入倉昭星 他）、箏 いぶくろ聖志、尺八 神永大輔、津軽三味線 匹田大智、篠笛・能管 迎田優香、書家 美帆 ほか● 大会詳細→https://yuko-suzuhana.com/suzuhanaryu/

■ クラウドファンディングを通じた挑戦

無料席を設ける一方で、質の高い舞台づくりや門下生の育成を続けるためには資金が必要です。そこで、「吟剣詩舞を、より身近なエンタメへ。誰もが楽しめる新流派の大会を成功させたい！」と題したクラウドファンディングが、プラットフォーム「CAMPFIRE」にてスタートしました。

支援者には、会場に行けなくても想いを届ける「自宅から応援コース」と、最前線で幕開けを見届ける「参加して応援コース（優先的な座席確保など）」の2つの形をご用意しています。





■ クラウドファンディング概要

● プラットフォーム： CAMPFIRE

● 募集期間： 20263年3月28日12:00～年4月30日 23:59まで

● 主なリターン（返礼品）：

o 【自宅から応援】 デジタルお礼状、限定グッズ（手ぬぐい、ステッカー、クリアファイル等）、エンドロールクレジット掲載、定点カメラ映像データ など

o 【参加して応援】 一般抽選に先駆けた観覧席の確約、宗家との2ショット撮影を含むホテル祝賀会へのご招待 など



支援ページ→ https://camp-fire.jp/projects/928140/view

＜宗家 鈴華慶晟（鈴華ゆう子）プロフィール＞



5歳より、吟晟詩吟会にて詩吟、壮心流にて剣詩舞を始める。全国大会にて優勝経験をもつ。東京音楽大学ピアノ科卒業。 和楽器バンドの発起人でありavexよりメジャーデビュー。現代の音楽と伝統芸能の架け橋としての活動に力を入れている。



大会詳細→https://yuko-suzuhana.com/suzuhanaryu/

クラウドファンディングページ→ https://camp-fire.jp/projects/928140/view



鈴華ゆう子公式HP→https://yuko-suzuhana.com/