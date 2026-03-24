LEO今井、7年ぶりの独奏ワンマンライブの続編を札幌・福岡で開催発表。本日よりチケット先行スタート。

日本コロムビア株式会社

2026年ソロワークスのキックオフとして、独奏のワンマン公演としては約7年ぶりとなる「SOLO SHOW ‘TOKYOTO’」を東京(2/11)と京都(3/15)で開催し、好評に終えたばかりのLEO今井が、続編となる独奏ワンマン公演「SOLO SHOW ‘SPK_FUK’」を札幌と福岡で6月に開催することを発表。本日よりB2ポスター付きチケットのオフィシャル先行が開始した。

なお、札幌は豊平館(国指定重要文化財)、福岡はROOMSで開催され、限定人数の特別な空間で、バンドとは異なるアプローチでギター、生ピアノを駆使して、これまでのディスコグラフィーを中心に自由に独奏をたっぷり行う。

貴重な機会をぜひお楽しみに。

＜公演詳細＞

公演タイトル: LEO今井 SOLO SHOW ‘SPK_FUK’

・札幌公演

2026年6月5日(金) 札幌 豊平館(国指定重要文化財)

開場 18:30 / 開演 19:00

問い合わせ：SMASH EAST 011-261-5569 http://smash-east.com

・福岡公演

2026年6月28日(日) 福岡 ROOMS

開場 14:30 / 開演 15:00

問い合わせ：BEA 092-712-4221(平日12:00～16:00) https://www.bea-net.com/

●チケット(B2ポスター付)：5,000円 (自由席/入場整理番号付/税込) [福岡公演は別途1ドリンク代必要]

※ポスターは公演当日会場でお渡しします。

【オフィシャル先行受付(先着)】

※両公演共通URL

https://eplus.jp/leoimai/ [受付期間: 2026年3月24日(火)20:00～4月13日(月)23:59]

■LEO今井 最新作EP『Eastward Westward』試聴リンク

https://leoimai.lnk.to/Eastward_Westward

■LEO今井 「東へ西へ」（井上陽水カバー）MV視聴リンク

https://www.youtube.com/watch?v=0nnbG3D_Ff8

■プロフィール

LEO今井

日本・スウェーデン出身。イギリスでの生活を経て日本へ移住。

オルタナティヴを基盤にした無国籍な都市の日常を切り取るシンガーソングライター。その文学的、実験的な作風は、各都市で生活してきたVISITORとしての視点に溢れている。

これまでに5枚のソロアルバムをリリース。

2013年に、当時ライブを始めるようになっていたバンドメンバーの岡村夏彦、シゲクニ、白根賢一とレコーディングを行い、リリースした4枚目のアルバム『Made From Nothing』で、LEO IMAI＝自身のバンドとしての確固たるイメージが完成されていく。

さらに2018年、自身の身体から湧き上がるメタル、グランジ、カントリーなどの音楽要素を自身のバンドLEO IMAI (LEO今井 岡村夏彦 シゲクニ 白根賢一)で体現したアルバム『VLP』を発表。2019年、eastern youth、ZAZEN BOYS、人間椅子、ペトロールズ、前野健太、呂布カルマらの原曲をカバーすることで、独自のヘヴィネスさを追求したカバーEP『6 Japanese Covers』をリリース。2023年には「東へ西へ」（Honda ZR-V e:HEV CMソング）を収録した配信EP『Eastward Westward』をリリースする。

また、ソロ活動以外に、2010年結成の向井秀徳とのユニットKIMONOSとして、また、FUJI ROCK FESTIVAL ‘21に当初活動していたMETAFIVEの特別編成として出演したことをきっかけに誕生したTESTSET(砂原良徳×LEO今井×白根賢一×永井聖一)として、2022年より活動中。

他に作曲(劇伴含む)/作詞家・翻訳作詞家(日本語/英語/スウェーデン語)としても活躍している。

●LEO今井 SNS

http://www.leoimai.com

https://www.youtube.com/user/LeoImaiTube/featured

https://twitter.com/leoimai

https://www.instagram.com/leoimai.official/?igsh=OHVzaDlnMGdveTNr