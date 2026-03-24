【2027年卒向け】人材業界とは？就活生の疑問を解決!! C&R社「企業研究セミナー」をオンラインで開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、2027年3月末までに大学・大学院・高等専門学校を卒業・修了予定の学生の方々を対象に、企業研究セミナー(https://www.cri.co.jp/recruit_info/events/info/2027__online_.html?rls)をオンラインで開催します。





【2027年卒】企業研究セミナー

C&R社は、1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに掲げ、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、AI/DX、舞台芸術、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、 ライツマネジメント（知的財産の企画開発・流通）事業を展開。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、アグリカルチャー、CXO、ライフサイエンス分野にも同事業を展開しています。セミナーでは、事業内容やエージェント職の業務、他社と比較した時の強みについてなど、分かりやすくお話します。また、人材業界についてもお伝えしますので、志望業界が定まっていない方にもおすすめのセミナーです。ご興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。【こんな方におすすめ！】・人材業界に興味がある方・主体的に周りを巻き込んで行動ができる方・クリエイティブ分野全般に興味がある方・人と向き合い、人の可能性を広げることに貢献したい方・新しい事業やサービスを自ら創り出し、社会に貢献したい方▼InstagramでC&R社（エージェント職）の新卒採用情報を発信中！https://www.instagram.com/creek_recruit/

■内容

・人材業界について

・会社説明

・Q&A

・次回選考のご案内



■日時

2026年4月3日（金）17：00～18：00

2026年4月9日（木）12：00～13：00

2026年4月15日（水）17：00～18：00

2026年4月21日（火）12：00～13：00

2026年4月27日（月）17：00～18：00



■場所

オンライン（Zoomを予定）



■対象

2027年3月末までに大学・大学院・高等専門学校を卒業・修了予定の学生（学部不問）



▼詳細・お申し込み

https://www.cri.co.jp/recruit_info/events/info/2027__online_.html(https://www.cri.co.jp/recruit_info/events/info/2027__online_.html?rls)

※締切：各回開催日の前日15：00まで





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

人事部 新卒採用担当

TEL：080-7791-9215

なお、C&R社では、エージェント職のほか、映像専門職、ゲーム・CGクリエイター職、デジタル専門職の採用も実施しています。ご興味をお持ちの方は、こちらもあわせてご確認ください。



≪映像専門職≫

テレビ業界でアシスタントディレクター（AD）からスタートして、将来的にはディレクター（D）やプロデューサー（P）をめざす職種であり、バラエティ番組やニュース番組などを制作する仕事です。

現在C&R社では450名の映像専門職がさまざまな番組で活躍中です。



▼映像専門職の詳細はこちら

https://eizo-cr-recruit.com/





≪ゲーム・CGクリエイター職≫

デザイナーやプランナー、プログラマー、コンポジッターなど、ゲーム業界で活躍するクリエイターをめざすコースです。



▼ゲーム・CGクリエイター職の詳細はこちら

https://en-gage.net/dg_gra-jobs/





≪デジタルプロデュース職≫

クライアントの課題解決に向けて、Webサイト、コンテンツ制作、SNS企画運用、アナログ媒体、イベントなど、トータル的な広告プロモーション戦略を手がけるデジタルプロデューサーとしての活躍をめざすコースです。



▼デジタルプロデュース職の詳細はこちら

https://www.cri.co.jp/recruit/webprofessional/



▼デジタルプロデュース職として活躍する方々のご紹介（note）

https://note.com/creek_dx





≪DXエンジニア職≫

クライアントの課題解決に向けて、業務の自動化と効率化を実現し、生産性向上を目標に、顧客のDX推進における施策提案、シナリオ設計支援、データ活用支援などを行います。



▼DXエンジニア職の詳細はこちら

https://datasolution-cr.com/recruit/shinsotsu/





【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/