【開催レポート】未就園児・園児が英語で劇発表｜AI時代に注目される情操教育と非認知能力を育む教育実践（名古屋市アライブインターナショナルスクール）

株式会社アライブ

英語の保育園「アライブインターナショナルスクール」を運営する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）は、2026年2月25日（水）なごのキャンパス（名古屋市西区）にて、在籍する未就園児および園児による英語劇の発表会を開催いたしました。

劇の発表会は、毎年継続して実施されており、外国人講師とともに舞台アートの制作を子どもたち自身が行い、年齢ごとに分かれて英語劇を上演します。今年度も、子どもたちは大きな舞台の上でも堂々と英語の長いセリフを披露し、日頃の学びの成果を発表しました。

舞台で挨拶する子どもたち開幕のバレエみんなで合唱役になりきった園児未就園児が舞台に！

アライブインターナショナルスクールでは、英語を使ったコミュニケーション力の育成だけでなく、表現力や挑戦する力、最後までやり抜く力といった非認知能力の育成も大切にしています。舞台での経験は、子どもたちが自信を持ち、仲間と協力しながら一つの作品を作り上げる貴重な学びの機会となっています。

■ なぜ今、情操教育が重要なのか（AI時代の教育）― 非認知能力は環境と経験で育つ ―

年長生歌で締めくくる

近年、あまり使われなくなった「情操教育」という言葉。しかし本来は、非認知能力を育て、人としての土台を築く教育を指します。昨今、AIの進化により、「知識」だけでなく「どう感じ、どう関わり、どう表現するか」が問われる時代となり、非認知能力の重要性はますます高まっています。

その中で、劇づくりは、役割理解・共感・表現・協働を同時に学ぶ総合的な教育活動です。子どもたちは英語の劇づくりの体験を通して、自己効力感・自己肯定感・共感力・レジリエンスなどを自然に育んでいきます。「できた」という達成感と、「人とつながる喜び」を同時に得られる点が大きな価値です。アライブインターナショナルスクールでは、日々の英語プログラムや多様なイベントを通じて、子どもたちが自然に挑戦できる環境づくりを重視しています。今回の劇づくりも、限られた時間の中で試行錯誤を重ねながら完成しました。本番では、「伝える」「挑戦する」「協働する」という経験を積み重ねてきた子どもたちが、英語で堂々と自分の役割を果たし、自らの言葉と身体で表現する姿が見られました。また、本発表会は、チャレンジする力ややり抜く力が生まれ持ったものではなく、「環境と経験によって育つ力」であることを、子どもたち自身が体現した貴重な機会となりました。

今年度の発表会の様子はこちら

開催概要

日時：2026年2月25日（水）12:00～14:00

場所：なごのキャンパス（名古屋市西区）体育館

対象：未就園児・年少・年中・年長クラスの園児

詳しくはこちら(https://alive-co.com/6228/)

プログラム：英語劇

開幕

Waltz of the Cats（プロバレリーナによる指導：バレエクラス）

英語劇

未就園児：The Very Hungry Caterpillar（はらぺこあおむし）

年少：The Three Little Pigs（三びきのこぶた）

年中：The Gruffalo（グラファロ -もりのでんせつ）

年長：Alice in Wonderland（不思議の国のアリス）

閉幕

全員 ：Try Everything（合唱）

アライブインターナショナルスクールについて

名称：アライブインターナショナルスクール（名古屋市東区：指定認可外保育園）

運営：株式会社アライブ（代表取締役 三井博美）

所在地：愛知県名古屋市東区泉1-21-15 大日ビル２F

お問合せ: 052-228-4833

対象年齢：2歳～就学前

特色：英語イマージョン教育、非認知能力の育成、創造的体験学習、STEM・アート・音楽連携教育、体操・体育など

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

▼著書「超エリート英語教育 日常会話を目標にしない英会話」(https://www.amazon.co.jp/%E8%B6%85%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E6%95%99%E8%82%B2-%E6%97%A5%E5%B8%B8%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1-%E4%B8%89%E4%BA%95%E5%8D%9A%E7%BE%8E/dp/4434287796)

▼絵本「クリスマスには何がほしい」(https://www.amazon.co.jp/dp/482440228X) 絵本「ピーヨン、とべるよ」(https://www.amazon.co.jp/dp/4824402255)

公式ホームページ

https://alive-co.com/

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEM スクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEM スクール、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、"世界のリーダー"の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供しています。英語教育を通じて、知識や技能といった「認知能力」の向上はもちろんのこと、意欲、協調性、粘り強さといった「非認知能力」を育てることを重視しています。これまでに、ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者・起業家と連携して、リーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムなど多岐にわたる革新的なプログラムを提供し続け、子どもたちが将来、グローバル社会で活躍するための力を育成しています。

また、2026年1月には、日本における非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と、非認知能力を育むカリキュラム開発に関する顧問契約を締結し、より専門的かつ実践的な教育プログラムの構築を進めています。