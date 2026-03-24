Ball & Chainから新ブランド「Ball & Chain CAFE」が登場。

有限会社アトリエフォルマーレ

ショッピングバッグブランド「Ball & Chain（ボールアンドチェーン）」を展開する有限会社アトリエフォルマーレ（本社：東京都台東区）より、新ブランド「Ball&Chain CAFE (ボールアンドチェーン・カフェ）」が登場します。 新ブランド「ボールアンドチェーン・カフェ」では、新たな試みとして、マグカップやクッションなどのライフスタイルグッズをはじめ、こだわりの抹茶やコーヒー、オリジナルスイーツなど、プロダクトとして展開してきた「Ball & Chain」の世界観を、飲食という新たなフィールドを加えて表現する初の試みです。

丁寧に点てた抹茶や、香り高いコーヒー、彩りにこだわったスイーツを通じて、日常に心地よい余白と楽しさをもたらす場を提供します。 ショッピングバッグ同様「使う・味わう体験そのものが気分を高めること」を大切にし、視覚・味覚・空間すべてでブランドの価値を感じていただける場を目指します。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

ICE抹茶ラテ（苺）800円 抹茶ソーダ（檸檬）750円つぼみ焼き 200円Ball&Chain CAFE ショッピングバッグ MSサイズ 4950円Ball&Chain CAFE ベルサイユマグ 3190円

Ball＆Chain CAFE ボールアンドチェーン・カフェ

※2026年3月28日（土）OPEN

東京都墨田区本所1-1-8

営業時間 11:00 - 19:00

問い合わせ先

有限会社アトリエフォルマーレ 東京都墨田区本所1-1-8 3F

担当（星山） hoshiyama@atelier-formare.com tel:03-6682-7390