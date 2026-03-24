【日本経済大学】インドネシアが誇る世界的ファッションカーニバル「JFC」が渋谷に登場 「しぶやさくらまつり」で特別公演を開催

都築学園グループ

日本経済大学（東京都渋谷区、学長：都築 明寿香）東京渋谷キャンパスは、インドネシア・東ジャワ州ジェンベル市が誇る世界的ファッションカーニバル「Jember Fashion Carnaval（以下、JFC）」、およびインドネシアの教育財団サクラネシア財団と連携し、「しぶやさくらまつり」（3月27～29日開催）にて「JFC」特別パレードを実施いたします（パレードの催行は27日、28日午後）。

開催初日となる3月27日（金）11時45分より、渋谷サクラステージ「BLOOM GATE」にて、本プロジェクトの意義や文化交流について発表する記者会見と初回パレードを開催いたします。

画像提供：Jember Fashion Carnaval

【記者発表会の概要】

■日時：2026年3月27日（火）11:45～13:00

■場所：渋谷サクラステージ「BLOOM GATE」

■登壇者：日本経済大学 学長 都築 明寿香

JFCアンバサダー Bubah Alfian（ブバ・アルフィアン）氏

サクラネシア財団 伊集院 さくら 氏 ほか

■内容：「本プロジェクトの紹介」「パレード」「フォトセッション（壮麗な衣装を纏った姿で登壇します）」

日本経済大学とインドネシアとの連携背景

【2025年7月に参加したCEDプログラムの様子】各国の学生や現地企業と協力しながら、地域経済の活性化に貢献。

本学は現在、インドネシア国内の８大学と教育協定を締結し、国境を越えた教育連携を推進しています。また、２年前よりウィドヤ・マンダラ・スラバヤ・カトリック大学（UKWMS）と連携し、地域社会の持続可能な発展を目指す国際プログラム「Community Engagement for Development（CED）」へ本学学生が継続して参加しています。今年２月には、ガジャ・マダ大学ヴォケーショナルカレッジ（Vocational College, Universitas Gadjah Mada：UGM）と協定締結も行い、両国の教育交流を一層深めております。

本プロジェクトの注目ポイント

・ ストリートから生まれる文化の交差 ―― 渋谷とジェンベル、二つの“若者文化都市”の共鳴

ストリートから独自の文化を生み出してきた渋谷と、地域発のカーニバルを世界的イベントへと発展させたジェンベル。両都市に共通する「若者発・ストリート発」の創造性が、本プロジェクトを通じて交差します。

・ 教育とファッションの実践的接点 ―― 学びが“現場”とつながる機会の創出

本学が展開するファッションビジネスやグローバルビジネスの学びと、世界的ファッションイベントであるJFCが連携し、学生にとって、国際的な文化・ビジネスの現場に触れる実践的な学びの機会を創出します。

Jember Fashion Carnaval（JFC）概要

画像提供：Jember Fashion Carnaval（しぶやさくらまつりで登場予定コスチュームのひとつ）

初回開催： 2003年

発祥地： インドネシア 東ジャワ州ジェンベル市

創設者： Dynand Fariz（ディナンド・ファリス）

当初は地域のファッションを愛する若者たちの活動からスタートし、現在は数千人のパフォーマーが参加するインドネシア最大、世界でもトップクラスのストリートパレードへと成長。

ジェンベル市のメインストリート（約3.6km）をランウェイに見立てて行われます。その独創的な衣装デザインにより、世界的なミスコンテストの「ナショナルコスチューム部門」で数多くの受賞実績を誇ります。シンガポール、フランス、ドイツなど世界各国での招待公演を経て、この度「しぶやさくらまつり」に登場。

桜丘に春のにぎわいを創出する「しぶやさくらまつり」

「しぶやさくらまつり」は、渋谷駅南側の桜丘エリアにおいて毎年春に開催される地域イベントで、地元商店会・企業・教育機関などが連携し、桜の開花時期に合わせて多彩な文化プログラムを展開しています。ステージパフォーマンスや出店、ソメイヨシノのライトアップ、渋谷サクラステージ2階桜丘広場に設置される提灯などを通じて、地域活性化と多様な文化の発信を目的として開催され、学生や若者の参加も多い春の恒例行事として親しまれています。

「しぶやさくらまつり」インドネシア交流プログラムご出演団体

3月28日（土）に「BLOOM GATE」にて開催する「

ジェンバーファッションカーニバル（JFC）の登場に合わせて、本学では「BLOOM GATE」でのステージをインドネシア文化を発信する貴重な機会として捉え、さまざまな団体様の協力を得て、スケジュールを編成しました。

■バリ舞踊『サマディーバリ』 （12：30～13：00、17：30～18：00）

講師：富永仙子

「千駄ヶ谷にあるサマディークラブで、バリ島の踊りに魅かれ週に一度皆で楽しく汗を流しています。それぞれの思いと踊りが纏って花開くよう練習に励んでいます。ご興味のある方、ぜひおいでください」

■バリ舞踊『ナタラジャ・バリ』（12：30～13：00、17：30～18：00）

主宰：芳野未央

1988年よりバリ舞踊を始め、1996年バリ島芸術大学留学。1998年帰国後はバリ舞踊ユニット「ナタラジャ・バリ」を主宰。現在まで公演や講師などの活動を続ける。バリ島の祭礼で踊られる古典舞踊から創作舞踊まで、様々なバリ芸能の形を紹介してきました。

■「Bli Bagus（ブリ バグース）」（14：30～15：00）

「ゲンジェ」を日本で芸能として確立している数少ないグループのひとつです。国際イベントやインドネシアフェスなどにも数多く出演し、今後益々の活躍が期待されています。

代表：I komang sujaya

日本在住20年。来日当初からバリ島の伝統音楽を広める活動を開始し、現在は音楽グループ「Bli Bagus（ブリバグース）」を主宰。主に、レストラン、ウェディング、インターナショナルフェア等での演奏活動、また、音楽教室も行っている。「より多くの方にバリ島の伝統音楽の魅力を知ってもらうことが喜びです」

※プログラムは予告なく変更になる場合がございます。

日本経済大学（都築学園グループ / （学）都築育英学園）

代表者：学長 都築 明寿香

都築学園グループは、「個性の伸展による人生練磨」を建学の精神として1956年に創立。開学57周年を迎えた日本経済大学は、福岡・渋谷・神戸の３キャンパスを拠点に、経済・経営の実学に特化した２学部７学科19の専門コースを設置。世界34か国、120を超える大学と提携し、国境や文化の垣根を越えて社会に貢献できる真の国際人の育成に力を注いでいます。

さらに、スポーツや文化活動においても、全国や世界の舞台で活躍する学生を多数輩出するとともに、被災地支援などの社会貢献活動にも積極的に取り組み、地域と世界に開かれた大学として歩みを進めています。

福岡キャンパス 福岡県太宰府市五条３-11-25

東京渋谷キャンパス 東京都渋谷区桜丘町24-5

神戸三宮キャンパス 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町４-４-7

https://www.jue.ac.jp/

https://shibuya.jue.ac.jp/