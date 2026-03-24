大暮維人 初のフルカラー漫画『Smoke』フランスに続き国内発売 5月15日 に決定！全国書店・通販にて予約受付中！

株式会社講談社

店頭に並ぶカバー見本

フランス版の重厚な質感を受け継ぎつつ、さらにこだわりを詰め込んだアート性の高い日本版『Smoke』。排他的でいてどこかノスタルジーの漂う世界観を、色味だけでなく装丁や紙の質感にまで落とし込むようにディティールを鋭意制作中！ 「読みもの」としてはもちろん、どのページも飾っておきたくなる美しさです。

登場人物はもとより、自然物から無機質なメカまで、ハッとするほど緻密で圧巻の描き込みは必見！ 特にタイトルでもある “煙” は、まるで生きているかのような存在感があり、週刊連載をしながら描き上げたとは思えない大作に仕上がっています！

本作は「週刊少年マガジン」連載中の『灰仭巫覡』を「週刊やりながらコツコツ進めて」できた意欲作。1月末にはフランスでの『Smoke』刊行に伴い、大暮維人自らフランスの書店を回ってのサイン会やトークショーを実施。

『Smoke』あらすじ

『エア・ギア』『化物語』（原作：西尾維新）『灰仭巫覡』などの大暮維人、著者初の全編描き下ろしによるフルカラー漫画。

AIと人間が共存し、”人間らしさ”が排斥された遥か未来の世界。男は、噂に聞く「タバコ」を追い求めて命がけの旅路を歩む。それは正に自由な生き様そのもので――。

発売日 2026年05月15日

ISBN 9784065438831

判型 B4

価格 定価：6,930円（本体6,300円）

ページ数 80ページ

バンド・デシネ とは

フランス語圏で出版されたマンガ。フルカラーや大判、ハードカバーが多く、その美しさからアートとして楽しめる側面もある。