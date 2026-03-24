eスポーツチーム「REJECT」『Marvel Rivals』ゲーム内にてREJECT Team Bundleの実装が決定

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、Marvel GamesとNetEase Gamesが提供するチーム対戦型PVPシューティングゲーム『Marvel Rivals』のゲーム内にて、REJECT Team Bundle（Partner Team Bundle）の実装が決定したことをお知らせいたします。

■ REJECT Team Bundleについて

REJECT Team Bundleには、デッドプールのREJECT特別スキン（ユニフォーム着用、胸・背中にREJECTロゴ入り）をはじめ、REJECTマスコットキャラクター「じぇじぇ」のスプレー、Mood、絵文字などが含まれます。

本バンドルは、「Marvel Rivals IGNITE 2026 PARTNER PROGRAM」に選出されたPartner Team限定のゲーム内バンドルとして展開され、各チームのロゴやマスコットキャラクターなど、チームの個性を反映したデザインがラインナップされます。

Partner Team Bundlesは、2026年3月27日（金）11:00（日本時間）より販売開始予定です。

全12チーム■ Marvel Rivals IGNITE 2026 PARTNER PROGRAMについて

「Marvel Rivals IGNITE 2026 PARTNER PROGRAM」は、NetEase Gamesが展開する『Marvel Rivals』公式大会シリーズ「Marvel Rivals IGNITE」において、世界で12チームのみが選出される公式パートナー制度です。

REJECTは、2026年シーズンの「Marvel Rivals IGNITE」にパートナーチームとして参戦しています。

■ Marvel Rivalsについて

『マーベル・ライバルズ』は、世界累計4,000万人以上のプレイヤーがプレイしているチーム対戦型PVPシューターです。スーパーヒーローやスーパーヴィランが継続的に追加されており、プレイヤーは好みのキャラクターを選んでオールスターチームを編成し、破壊可能な「マーベル・マルチバース」のダイナミックなマップで、それぞれ固有のスーパーパワーを活かしたバトルを楽しめます。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip