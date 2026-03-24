「UEFA女子チャンピオンズリーグ」、3月25日（水）からWOWOWにてライブ配信開始！解説を務める元日本代表の矢野喬子と鮫島彩が準々決勝を展望！

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ＷＯＷＯＷでは、欧州サッカー連盟（UEFA）が主催する欧州女子サッカークラブの頂点を決める世界最高峰のサッカーの大会「UEFA女子チャンピオンズリーグ」を、2025-26シーズンの準々決勝から決勝まで全試合独占ライブ配信します。

大会はリーグフェーズが終わり、負けたら終わりのノックアウトフェーズに突入。プレーオフを勝ち上がったチームとストレートインのチームによる準々決勝が日本時間3月25日（水）から始まります。昨シーズンの優勝チームであるアーセナル（イングランド）をはじめ、歴代最多となる8度の優勝経験のあるリヨン（フランス）、2022-23シーズンと2023-24シーズンで連覇を果たしているバルセロナ（スペイン）など欧州を代表する強豪チームが8強に駒を進めている。また宮澤ひなたが所属するマンチェスター・ユナイテッド（イングランド）と谷川萌々子所属のバイエルン（ドイツ）の日本代表選手対決にも注目が集まる。

WOWOWでの放送・配信の開始を前に準々決勝1st legで解説を務める元日本代表の矢野喬子と鮫島彩が大会の魅力やそれぞれが解説する対戦について展望した。

＜矢野喬子＞

■UEFA女子チャンピオンズリーグの魅力

「欧州女子サッカークラブの頂点を決められること。ランキングでも上位の国が欧州のため、世界のクオリティがみられる素晴らしい大会」

■今大会のここまでの印象

「レギュレーションが変わったことにより、多くのクラブにチャンスがあった。苦しみながらも勝ち上がったクラブ、順当にあがったクラブ。この後からまた拮抗し、白熱したゲームが行われると思う」

■解説を担当する試合について

「同じスペイン同士のクラブの対戦は、間違いなく盛り上がることが予想される。バルセロナの組織と個に対してレアル・マドリードの個がどう戦うプランを出すかが非常に楽しみです」

■視聴者に向けて

「わかりやすく伝えるのが私の特徴だと思います。ゲームを観てくれている方に、より楽しんでもらえるようお伝えしたいと思います」

＜鮫島彩＞

■UEFA女子チャンピオンズリーグの魅力

「世界最高峰の技術とインテンシティがぶつかり合う“女子サッカーの頂点”とも言える大会。近年の欧州では競技レベルの向上が顕著で、攻守の切り替えの速さや戦術の緻密さは、男子サッカーに匹敵する見応えがあると思います」

■今大会のここまでの印象

「強豪クラブがひしめく中、個の能力だけでなく、チームとしての完成度が勝敗を分けている印象です」

■解説を担当する試合について

「私が解説を担当させていただくカードは、何といっても“日本人対決”！

谷川萌々子選手と宮澤ひなた選手、世界レベルで戦う二人のプレーは、今の日本女子サッカーの現在地を知る上でも見逃せません」

■視聴者に向けて

「WOWOWで放送・配信されるのは今シーズンが初めてということで、自分の視点だからこそ伝えられる要素を言語化し、女子サッカーの奥深さと面白さを分かりやすくお届けできればと思います」

「UEFA女子チャンピオンズリーグ」 決勝まで独占ライブ配信

準々決勝 1stl eg

「ヴォルフスブルクvsリヨン」3/25（水）午前2:30［WOWOWオンデマンド］

「アーセナルvsチェルシー」3/25（水）午前4:45［WOWOWオンデマンド］

「レアル・マドリードvsバルセロナ」3/26（木）午前2:30［WOWOWオンデマンド］

解説：矢野喬子／実況：横内洋樹

「マンチェスター・ユナイテッドvsバイエルン」3/26（木）午前4:45［WOWOWオンデマンド］

解説：鮫島彩／実況：瀬崎一耀

＜WOWOW番組情報＞

★「UEFAチャンピオンズリーグ」2025-26シーズン

リーグフェーズ～決勝まで 独占生中継！（放送＆配信）

★「UEFAヨーロッパリーグ」2025-26シーズン

リーグフェーズ～決勝まで独占生中継！（放送＆配信）

★「UEFAカンファレンスリーグ」 2025-26シーズン

決勝まで注目試合を独占ライブ配信！

★「チャンピオンズリーグダイジェスト！」

チャンピオンズリーグの試合開催週の金曜日に放送・配信

■詳しい放送情報はWOWOW「チャンピオンズリーグ」番組オフィシャルサイトへ！

https://www.wowow.co.jp/sports/clel/

＜関連情報＞

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※放送予定、出演者等の詳細は、オフィシャルサイトおよびオフィシャルTwitterで順次お知らせいたします。

※ 「放送」はテレビ放送、「配信」はWOWOWオンデマンドでご覧いただけます。