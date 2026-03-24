1か月20万尾以上海老を販売する海老専門店”海老乃家”が店舗限定でプレミアム海老チーズあられ揚げを新発売！

FGROW JAPAN株式会社

金刀比羅宮表参道22段目に店舗を構える天然海老専門店「海老乃家」（運営：FGROW JAPAN株式会社）は、人気メニュー「あられ揚げ」から新商品 「プレミアム海老チーズあられ揚げ」 を3月29日（日）から発売いたします。海老の旨味とチーズのコクを組み合わせた贅沢な一品で、数量限定商品として販売いたします。

■プレミアム海老チーズあられ揚げとは

海老乃家こんぴら店の大人気メニュー「参道海老のあられ揚げ」から、チーズ入りの新商品が登場しました。

海老の旨味とチーズのコクを組み合わせた贅沢な一品です。

中に使用しているのは イタリア産モッツァレラチーズ。

揚げたてのあられの中からとろりとチーズがあふれ出し、海老の旨味とチーズのコクが口いっぱいに広がります。

また今回のチーズ入り仕様に合わせて、外側のあられ衣を さらに香ばしくカリッとした食感に改良しました。

■1個につき 天然海老を5～6尾 使用した、海老専門店ならではの贅沢な一品です。

数量限定販売（本商品は数量限定で販売いたします。）

平日 15個限定 土日祝 30個限定

販売価格 税込700円

■海老乃家について

海老乃家は2020年に通販ブランドとして誕生しました。

「海老は縁起物」という日本古来の価値を大切にしながら、天然海老をもっと手軽に、もっと美味しく楽しめる商品を全国にお届けしています。

お祝い事やご贈答用としてもご利用いただき、口コミやメディアを通じて人気が広がり、2025年には通販5周年を迎えました。

2025年4月には初の実店舗として 「参道えび 海老乃家 こんぴら店」 を香川県・金刀比羅宮参道にオープンし、観光のお客様から地元の方まで多くの方に“縁起の良い海老体験”を提供しています。

■今後の展望

海老乃家は通販から始まり、香川こんぴら参道での実店舗、そしてポップアップ出店など活動の幅を広げています。

これからも海老を通じて食卓を豊かにし、贈る人・贈られる人が幸せを分かち合える体験を提供してまいります。

その先にある目標は

「日本一の海老ブランド」。

海老なら海老乃家と言っていただけるブランドを目指し、挑戦を続けていきます。



■店舗情報

参道えび 海老乃家 こんぴら店

〒766-0001

香川県仲多度郡琴平町川西950番地

（金刀比羅宮参道22段目）

定休日：水曜日

店舗サイト：https://konpira.ebino-ya.jp/

公式サイト：https://ebino-ya.jp/

Instagram（店舗アカウント）：https://www.instagram.com/ebinoya_konpira/

Instagram（通販アカウント）：https://www.instagram.com/ebinoya_official/

X：https://x.com/ebinoya_konpira

■会社概要

FGROW JAPAN株式会社

香川県高松市庵治町6393-45

事業内容：水産加工食品の製造・販売

■お問い合わせ

FGROW JAPAN株式会社

TEL：090-3292-7417

Email：y-senda@fgrowjapan.com