日本グランプリ記念コラボレーションカーを世界初披露！ TGR Haas F1 Team｜GODZILLAコラボレーション・メディアイベント開催！

Haas Formula LLC

世界最高峰のモータースポーツ、Formula 1(F1) に参戦中の米国チーム『TGR Haas F1 Team (ハースF1チーム）』と、東宝株式会社の「GODZILLA」による、日本グランプリにおけるコラボレーションが決定しました。

この度、日本グランプリで走行するコラボレーションデザインが施されたマシンを世界初披露するメディアイベントを2026年3月24日（火）に東京ミッドタウン日比谷にて開催、TGR Haas F1 Teamのドライバーであるエステバン・オコン、オリー・ベアマン、そしてチーム代表の小松礼雄と東宝株式会社よりチーフ・ゴジラ・オフィサー (CGO) の大田圭二氏が登壇しました。

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『TGR Haas F1 Team｜GODZILLAコラボレーション・メディアイベント』概要

タイトル：TGR Haas F1 Team｜GODZILLA コラボレーション・メディアイベント

日時：2026年3月24日（火）

会場：東京ミッドタウン日比谷 1F アトリウム

登壇者：

TGR Haas F1 Teamチーム代表 小松礼雄氏

TGR Haas F1 Teamドライバー エステバン・オコン氏、オリー・ベアマン氏

東宝株式会社 専務執行役員 兼 チーフ・ゴジラ・オフィサー（CGO）大田圭二氏

MC：F1解説者 白幡勝広氏

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オフィシャルレポート

小松「ゴジラのダイナミックさに共鳴」 大田氏「両者に多くの親和性」[KS1]

「TGR Haas F1 Team」と東宝の「ゴジラ」による、日本グランプリ（鈴鹿サーキットにて3月27日～29日開催）におけるコラボレーションが決定！3月24日には東京ミッドタウン日比谷にてTGR Haas F1 Teamとゴジラのコラボレーションを記念したメディアイベントが実施され、TGR Haas F1 Teamチーム代表の小松礼雄（50）、ドライバーのエステバン・オコン（29）、オリー・ベアマン（20）そして東宝株式会社専務執行役員兼チーフ・ゴジラ・オフィサーの大田圭二（60）、MCにはF1解説者として活躍する白幡勝広(53)が登壇した。

多くの報道陣やチームのファンが詰めかける中、この画期的なコラボレーションに小松代表は「（チームオーナーの）ジーンと、『コラボするならゴジラだ』と話していた。世界中で知られるゴジラのダイナミックさはTGR Haas F1 Teamと共鳴するところがある。ゴジラファンの皆さんとF1という面白い世界を融合していけたら」と期待大。大田CGOも「小松代表から直接ご提案を頂き、両者で対話を重ねて今回の実現に至った。TGR Haas F1 Teamの挑戦する姿勢とゴジラの持つ圧倒的パワー、そして両者の圧倒的認知度には多くの親和性がある。今回のコラボを通して大きな価値が創出されるはず」と実感を込めた。

そして3, 2, 1… Open！との掛け声とともに、ゴジラとの歴史的コラボが実現したTGR Haas F1 Teamのマシンが初お披露目された。車体に掛けられたベールをめくったオコン選手とベアマン選手もクールなデザインに大喜びして、ゴジラポーズを披露。大きな歓声が上がる中、小松代表は「車体のデザインでうちのチームとゴジラの持つダイナミックな雰囲気を出したかった。それを無理なくナチュラルに表すことが出来て、ゴジラが炎を吹いている姿を車に乗せられて満足しています。クラックの部分のデザインを見るだけでも、うちとゴジラのコラボはナチュラルだとわかるリバリーになった」と大満足。大田CGOはゴジラが描かれた側面を確認しつつ「マシンのシャープさと力強さに自然な形でゴジラが溶け込んだ。まさに魂が宿った」と太鼓判を押していた。

一方、TGR Haas F1 Teamのドライバー・オコン選手は「日本発のゴジラとのコラボによって非常にカッコいい車になった。最初は黒色と赤色で良くわからなかったけれど、車に近寄ってよくよく見たらゴジラがいて…迫力満点だった。この車が走る姿をファンの皆さんに早く見せたいよ」とニッコリ。ベアマン選手も「F1カーにゴジラの魂が入ることによって物凄くカッコいい車になった。この車体に乗って日本グランプリで良いパフォーマンスを見せるのがとても楽しみ」と意気込んだ。これに大田CGOは「TGR Haas F1 Teamは現在コンストラクターズランキング4位と絶好調。ゴジラと共に大暴れして欲しい！」と迫る日本グランプリに向けてエールを送っていた。

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日本グランプリ（Japanese Grand Prix）2026 について

場所：鈴鹿サーキット

フリー走行/予選: 2026年3月27日（金）～3月28日（土）

決勝：2026年3月29日

ドライバー：Esteban Ocon (エステバン・オコン) / Ollie Bearman (オリバー・ベアマン)

マシン: VF-26

タイトルパートナー: TOYOTA GAZOO Racing (TGR)

プロフィール

ゴジラについて

1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣王「ゴジラ」。

2023年公開の生誕70周年記念作品『ゴジラ-1.0』は国内だけでなく北米でも大ヒットとなり、全世界のスクリーンを席巻。さらに、ハリウッド版第5作『ゴジラxコング 新たなる帝国』は全世界興行収入 845億円を突破するなど、その勢いはとどまるところを知らない。

そして、山崎貴監督による待望の邦画最新作『ゴジラ-0.0』が2026年11月3日(火・祝)“ゴジラの日”に公開予定。

ゴジラは最強の怪獣王として、今後も君臨し続ける。

TGR Haas F1 Teamについて

TGR Haas F1 Teamは、2016年のオーストラリアグランプリでポイントを獲得する印象的なデビューを果たして以来、FIAフォーミュラ1世界選手権において10年近くにわたり存在感を示してきました。

これまでに200回以上のグランプリ出走を重ねた同チームは、スクーデリア・フェラーリおよびトヨタ・ガズー・レーシングとの技術提携を背景に、フォーミュラ1における野心的な挑戦者として常に卓越性と技術革新を追求しています。

チームは北米最大級のCNC工作機械メーカーであるHaas Automationの創業者ジーン・ハースによって設立され、アメリカ・ノースカロライナ州カナポリスに本拠地を置き、イギリス・バンベリーおよびイタリア・マラネロにも拠点を構えています。

ジーン・ハースはアメリカのモータースポーツ界でも長年活躍しており、2002年に自身のNASCARチームを設立。2008年には名ドライバーのトニー・スチュワートと提携し、Stewart-Haas RacingとしてNASCARカップシリーズ2度、NASCAR Xfinityシリーズ2度のチャンピオンを獲得しました。

現在もHaas Factory Teamのオーナーとして、NASCARカップシリーズおよびXfinityシリーズの両カテゴリーに参戦し、モータースポーツへの情熱を注ぎ続けています。

www.haasf1team.com