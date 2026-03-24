まるまるひがしにほんで「第4回蕨祭」を開催します！

さいたま市

東日本の「ヒト・モノ・情報」がさいたま市の大宮に集合！交流・発信・活性化を促す地方創生の場「まるまるひがしにほん」で開催するイベント情報をお知らせします。

まるまるひがしにほんでは、3月27日(金)・28日(土)に「第4回蕨祭」を開催します。

蕨市が自信を持ってオススメする逸品「蕨ブランド」認定品を販売します！美味しいスイーツ、おしゃれな雑貨やバッグ等々、日本一小さな市、蕨市の魅力がギュッと詰まった2日間です。 まるまるひがしにほんへぜひお越しください！

1 名称

「第4回蕨祭」

2 日時

令和8年3月27日(金)11時～19時

令和8年3月28日(土)11時～18時

3 場所

まるまるひがしにほん(さいたま市大宮区大門町1-6-1)

4 内容

大人のプリンやわらびりんごようかん等埼玉県蕨市が認定する「蕨ブランド認定品」の販売

※開催内容については、予告なく変更となる場合があります。

5 まるまるひがしにほん（東日本連携センター）とは

「東日本の玄関口」であるさいたま市のメリットを生かし、東日本の「ヒト・モノ・情報」の交流・発信を促進し、さいたま市を含めた東日本の地域経済を活性化することで、東日本地域の地方創生に寄与することを目的として開設されました。開設以来、シティプロモーションの場として、さいたま市や東日本の魅力を広く発信するとともに、ビジネスマッチングの場として、東日本各地の事業者と市内事業者の取引拡大を支援しています。

まるまるひがしにほん（東日本連携センター）https://marumaru-higashinihon.jp/

6 問い合わせ先

さいたま市経済政策課

電話：048-829-1401

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