【東海初】カレーパンGP金賞の移住者パン職人×クラフトビール界のレジェンドによる究極の「パン飲み」！アップサイクルのパン屋「かまどパン」が3/29にオープン

株式会社東美濃ビアワークス「かまどパン」は遊園地のようにワクワクできることがテーマ（うえのえみ作のメインヴィジュアル）

岐阜県瑞浪市釜戸町にてクラフトビールを醸造するカマドブリュワリーは、2026年3月29日（日）、醸造過程で出る麦芽の搾りかすをアップサイクルした東海初の醸造所併設ベーカリー「かまどパン」をオープンします。

本プロジェクトは、カレーパングランプリ金賞受賞歴を持つ移住職人・松阪鉄平（まつさか・てっぺい）と、醸造歴30年のベテラン醸造家・丹羽智（にわ・さとし）がタッグを組んだもの。パン工場立ち上げのクラウドファンディングでは地域内外から1,000万円もの支援を集めました。

職人の力で、静かな山あいの町に「パンとビールによる新たな賑わい」を創出します。

■ 背景：廃棄される「麦芽カス」を地域の宝へ

クラフトビールの製造過程では、仕込みの度に大量の「麦芽カス」が出ます。「かまどパン」では、この麦芽カスを独自の技術でパン生地に練り込むことで、麦芽の香ばしい風味や旨みを生かしたパン作りに取り組みます。東海地方でも類を見ない、「醸造所併設型サステナブル・ベーカリー」が誕生します。

仕込みで出る麦芽粕

■ 職人の想い：宝塚から人口およそ2,400人の町へ移住

工場長を務める松阪鉄平は、パン作り一筋27年。過去には「カレーパングランプリ」で、金賞に輝いたこともある腕利きのパン職人です。 2024年、クラフトビール醸造とパン製作という2つの技術を磨こうと、醸造研修のためにカマドブリュワリーを訪れました。クラフトビール界のレジェンドと呼ばれる丹羽智の元でクラフトビール醸造を学び、パンとクラフトビールでの起業を模索。その後、2025年5月に釜戸町に移住して、クラフトビール醸造とパン作りにジョインしました。

左：パン職人の松阪鉄平 右：醸造家の丹羽智

松阪鉄平のコメント 「目指すのは、大人も子供もワクワクする『遊園地のようなパン屋』です。27年の経験を詰め込んだバラエティ豊かなパンを通じて、毎日を彩りたい。そして、ビールとパンが響き合う『パン飲み』という文化をこの町に根付かせ、地域活性化の起爆剤になりたいと考えています。」

かまどパン メインヴィジュアル

■ 注目ポイント

究極のアップサイクル： 鮮度抜群の麦芽カスを使用した、ここでしか味わえない「クラフトビール×パン」。

職人同士の化学反応： その道27年のパン職人と30年の醸造家。二人の「匠」が織りなすペアリング。

【店舗概要】

店名： かまどパン

所在地： 岐阜県瑞浪市釜戸町3137-3（カマドブリュワリー併設）

オープン日： 2026年3月29日（日）

営業時間： 10:00～18:00（完売次第終了）

主なメニュー： 麦芽カス入りハードパン、金賞受賞レシピのカレーパン、ビールに合うおつまみパン 等

【会社概要】

会社名： 株式会社東美濃ビアワークス（醸造所名：カマドブリュワリー）

代表者： 代表取締役 東恵理子（あずま・えりこ）

事業内容： クラフトビールの製造・販売、ビアバーの運営、空き家活用、ゲストハウス（民泊）の運営

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社カマドブリュワリー 担当：東

電話：0572-51-2620/

Email：info@hmbw.jp

※オープン当日の取材・撮影、松阪へのインタビュー等随時受け付けております。