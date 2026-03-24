さいたま市民が作る地域の魅力発信情報誌「sai（サイ）2026」を発行しました

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さいたま市

電子書籍でもご覧いただけます。


⇒さいたま市民が作る地域の魅力発信情報誌 sai 2026　（ブックシェルフ埼玉）(https://saitama.bss-net.jp/archives/30000260316001/?pNo=1)





市民自らが「市民ライター」として、市民ならではの目線で地域の魅力を紹介する冊子「sai」。その第4号が完成しました。
第4号のテーマは、「今日もわたしは、このまちが好き」。普段さいたま市で生活する市民ライターならではの、さいたま市 の”ここが好き”を紹介しています。ぜひご覧ください。


冊子の概要


タイトル：さいたま市民が作る地域の魅力発信情報誌「sai 2026」
サイズ：A4　22ページ
発行部数：10,000部


掲載内容


公募で選ばれた8名の市民ライターが、専門家によるレクチャーやワークショップを経て、自ら取材先を選定し、取材し、記事を書きました。


- さいたま市の“ここが好き”MAP
- 映画館×カフェ×シェアハウス、ここにしかない空間　つい長居するほど心地よい大宮で唯一のミニシアター　『OttO』
- 夫婦の心づかいまで味わえる　あたたかいイタリアンのひととき　『mani e mano』
- アトリエのような全粒粉とおとうふのドーナツ屋さん　『TOUJOURS』
- イートインでここだけのパフェを楽しむ　『Kazu Bake』
- 150年以上受け継がれる酒蔵　まるい酒 流れる時に 澄み渡れ　『鈴木酒造』
- Instagramでもこのまちの好きを紹介中！赤ちゃんがいても安心！　家族でも一人でも楽しめる日常のオアシス　『湯屋敷 孝楽』
- 認定NPO法人が運営するコミュニティカフェ　誰にとっても心地よい地域の居場所　『Commons Cafe』
- さいたま市内最大規模の保護犬猫シェルター　『petfelice』
- 市民ライターあとがき



10組の市民ライター

配布場所


公共施設


各区役所情報公開コーナー


支所・市民の窓口


図書館


コミュニティセンター


公民館　など


Instagramアカウント


本誌の記事作成と並行して、市民ライターがInstagramでもおすすめしたい魅力を発信しています。
誌面に掲載しきれなかった魅力を紹介しています。
場所、ひと、グルメなど、バラエティに富んだ魅力をぜひご覧ください。


アカウント名：sai_miryoku




バックナンバー


バックナンバーは電子書籍でご覧いただけます。



sai 2023 （第1号）(https://saitama.bss-net.jp/archives/30000230807001/?pNo=1&detailFlg=0)

sai 2024（第2号）(https://saitama.bss-net.jp/archives/30000240326001/?pNo=1&detailFlg=0)

sai 2025（第3号）(https://saitama.bss-net.jp/archives/30000250318001/?pNo=1)

問い合わせ先


さいたま市都市経営戦略部　シティセールス担当


電話：048-829-1034



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