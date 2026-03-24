さいたま市民が作る地域の魅力発信情報誌「sai（サイ）2026」を発行しました

さいたま市

電子書籍でもご覧いただけます。

⇒さいたま市民が作る地域の魅力発信情報誌 sai 2026 （ブックシェルフ埼玉）(https://saitama.bss-net.jp/archives/30000260316001/?pNo=1)

市民自らが「市民ライター」として、市民ならではの目線で地域の魅力を紹介する冊子「sai」。その第4号が完成しました。

第4号のテーマは、「今日もわたしは、このまちが好き」。普段さいたま市で生活する市民ライターならではの、さいたま市 の”ここが好き”を紹介しています。ぜひご覧ください。

冊子の概要

タイトル：さいたま市民が作る地域の魅力発信情報誌「sai 2026」

サイズ：A4 22ページ

発行部数：10,000部

掲載内容

公募で選ばれた8名の市民ライターが、専門家によるレクチャーやワークショップを経て、自ら取材先を選定し、取材し、記事を書きました。

- さいたま市の“ここが好き”MAP- 映画館×カフェ×シェアハウス、ここにしかない空間 つい長居するほど心地よい大宮で唯一のミニシアター 『OttO』- 夫婦の心づかいまで味わえる あたたかいイタリアンのひととき 『mani e mano』- アトリエのような全粒粉とおとうふのドーナツ屋さん 『TOUJOURS』- イートインでここだけのパフェを楽しむ 『Kazu Bake』- 150年以上受け継がれる酒蔵 まるい酒 流れる時に 澄み渡れ 『鈴木酒造』- Instagramでもこのまちの好きを紹介中！赤ちゃんがいても安心！ 家族でも一人でも楽しめる日常のオアシス 『湯屋敷 孝楽』- 認定NPO法人が運営するコミュニティカフェ 誰にとっても心地よい地域の居場所 『Commons Cafe』- さいたま市内最大規模の保護犬猫シェルター 『petfelice』- 市民ライターあとがき

配布場所

10組の市民ライター

公共施設

各区役所情報公開コーナー

支所・市民の窓口

図書館

コミュニティセンター

公民館 など

Instagramアカウント

本誌の記事作成と並行して、市民ライターがInstagramでもおすすめしたい魅力を発信しています。

誌面に掲載しきれなかった魅力を紹介しています。

場所、ひと、グルメなど、バラエティに富んだ魅力をぜひご覧ください。

アカウント名：sai_miryoku

バックナンバー

バックナンバーは電子書籍でご覧いただけます。

問い合わせ先

sai 2023 （第1号）(https://saitama.bss-net.jp/archives/30000230807001/?pNo=1&detailFlg=0)sai 2024（第2号）(https://saitama.bss-net.jp/archives/30000240326001/?pNo=1&detailFlg=0)sai 2025（第3号）(https://saitama.bss-net.jp/archives/30000250318001/?pNo=1)

さいたま市都市経営戦略部 シティセールス担当

電話：048-829-1034

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