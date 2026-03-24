『SCHOOL OF LOCK!』新校長にアンジー校長（アンジェリーナ1/3）、新教頭にたんぼ教頭（溝上たんぼ）、新講師にコレサワ、Chevonが就任！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の“ラジオの中のもう一つの学校”をコンセプトとした10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00～放送)では、2026年4月1日（水）の放送から、新パーソナリティに、“アンジー校長”〔アンジェリーナ1/3（Gacharic Spin/ailly）〕、“たんぼ教頭”（溝上たんぼ）、コレサワ（1週目22時15分頃「コレサワLOCKS!」）、Chevon（水曜23時10分頃「Chevon LOCKS!」）が就任します。

アンジー校長&たんぼ教頭による新体制の『SCHOOL OF LOCK!』をどうぞご期待ください。

◆アンジー校長「これまでのスクールオブロックの歴史と繋がれたバトンを大切に握りしめて21年目走り出します！かけがえのない時間を生徒のみんなと共有できますように」

◆たんぼ教頭「まだ右も左も分からないことだらけで躓くこともあるかもしれませんが､ 生徒のみんなを元気づけられるよう､そしてアンジー校長を支えれるよう全力で取り組んでいきます！任せてください！」

ラジオパーソナリティ、ミュージシャン、MCとして活躍の幅を広げ、2023年10月から教頭とつとめたアンジェリーナ1/3が2026年4月から校長に就任。『SCHOOL OF LOCK!』の校長を女性がつとめるのは今回が初となります。教頭には、ラップ芸人としてTikTokなどで人気を博す、溝上たんぼが就任。アンジー校長、たんぼ教頭からの意気込みが届きました。

アンジー校長「これまでのスクールオブロックの歴史と繋がれたバトンを大切に握りしめて21年目走り出します！かけがえのない時間を生徒のみんなと共有できますように」

たんぼ教頭「はじめまして｡溝上たんぼです｡ この春から『SCHOOL OF LOCK!』の教頭に任命されました！ あえてハッキリと申し上げるのですが､僕は学生時代から生粋のテレビっ子で､ラジオとはほぼ無縁の人生でした｡そんな僕が教頭という立場を務めることになるとは思ってもみなかったです｡ただここでスタッフの皆様､生徒（リスナー）のみんな､そしてアンジー校長と共に時間を過ごせることに､逆に運命を感じています｡ 『SCHOOL OF LOCK!』生徒（リスナー）の多くは10代で､多感な時期でもありますから､僕らがかける言葉1つ1つが大きな意味を持つかもしれません｡青春真っ只中を生きる皆んなの心の拠り所になれるよう､ 居心地のいい場所作りをしていけたらなと思っています｡ そして5年後でも10年後でも、「あの時聴いてたんですけどマジ楽しかったです｡」って生徒から教えてもらえたら､生徒たちの思い出になれていたら、それほどに幸せなことはないでしょう｡ 僕らも全力でぶつかって全力で楽しむし､皆んなもありのままをぶつけて欲しい。一緒に悩んで、考えて、さらけ出してくれるそんな2時間｡ アンジー校長となら､それができる気がしています｡ まだ右も左も分からないことだらけで躓くこともあるかもしれませんが､ 生徒のみんなを元気づけられるよう､そしてアンジー校長を支えれるよう全力で取り組んでいきます！任せてください！」

アーティストLOCKS!には新たに、1週目講師にコレサワ、水曜講師にChevonが就任。それぞれ意気込みを、

コレサワ「期間限定集中講義の先生をした時に、生徒のみんなと話すのがとても楽しかったので、春からはたくさんお喋りできるのかなーと思うと楽しみでワクワクしてます！これからよろしくお願いします！」

Chevon「ゲスト講師、非常勤、常勤と、一歩ずつ着実に自分たちの授業を持つところまで参りました。生徒諸君の声が無ければ実現しなかったことです。ありがとう。“当たりの先生”しかいらっしゃらないこの学校の中でも、猶々「当たりだ」と言っていただけるよう、常に生徒の幸福を考えて授業をおこなう所存です。毎週、教室で皆様とお会いできることが楽しみでなりません。Chevon先生をどうぞ、よしなにお願いいたし・。」と述べました。

4月からの新体制は下記となります。

アンジェリーナ1/3（Gacharic Spin/ailly）

2019年Gacharic Spinにマイクパフォーマーとして加入。

全国ツアーや国内外のフェスに出演するなど、積極的に音楽活動を続けながら、2022年4月に講談師・神田伯山さんの TBSラジオ「問わず語りの神田伯山」の代役パーソナリティーを担当。 その代役回が話題となり、その後ラジオ界にも活動を広げ、現在TBSラジオ「Angie Radio!!～夢は口に出せば叶う! 」、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」でのレギュラーを持ち「令和のラジオスター」と呼ばれるほどメディアからの注目を集める。 2025年9月17日(水)に配信シングル「Radiory」でソロプロジェクト（ailly）をスタートさせた。この春から、Eテレ「天才てれびくん」新シリーズ『天才てれびくん grow(グロー)』 のメインMCに決定!!

溝上たんぼ

1996年佐賀県 吉野ヶ里町出身。29歳。ピン芸人として活動しながら、ラップ好きが高じて積極的にMCバトルにも参加。2023年にはある大会でレジェンド・ラッパーを打ち破る快挙も。ラップを使ったSNS動画も人気で、TikTok、Instagram、YouTubeの総再生回数は2億回を超える。 [Instagram] mizokami.1026 (https://www.instagram.com/mizokami.1026/)[TikTok] tanbo_no_tiktok (https://www.tiktok.com/@tanbo_no_tiktok)[YouTube] https://www.youtube.com/hashtag/溝上たんぼ(https://www.youtube.com/hashtag/%E6%BA%9D%E4%B8%8A%E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%BC)

コレサワ

2017年8月に1stアルバム「コレカラー」でデビュー。メディアには顔だしはせず、素顔が見れるのはLIVEのみで、「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。 [X] @koresawa_519 (https://x.com/koresawa_519?s=20)[Instagram] koresawa519 (https://www.instagram.com/koresawa519/)[TikTok] koresawa_519 (https://www.tiktok.com/@koresawa_519)[WEB SITE] https://koresawa.jp/[Streaming & DL] https://va.lnk.to/Koresawa

Chevon

Vo.谷絹 茉優、Gt.Ktjm（キタジマ）、Ba.オオノタツヤからなる平均年齢 25 歳の新世代 3 人組ロックバンド・Chevon。2021 年 6 月より北海道・札幌を拠点に活動。予見不可能な楽曲の展開力とボーカル谷絹が生み出す複雑怪奇なメロディーライン、そして文学的かつ狂気を帯びたリリックでリスナーを魅了。2022年7月に札幌で行われた初のワンマンライブを皮切りに、主催したライブやツアーは軒並みソールドアウト。2024年2月には初のフルアルバム『Chevon』をリリースし、7月には初のワンマンツアー『冥冥』を開催。2025年には、Zeppワンマンツアー『DUA・RHYTHM』を開催し、追加公演含む全7公演がソールドアウト。2026年春にavexのcutting edgeからメジャーデビューすることを発表。Major 1st Albumのリリースに加え、横浜アリーナを含む自身最大規模のツアー・Chevon ONE MAN TOUR 2026『 三者山羊 』を解禁した。年末には追加公演として武道館2daysも決定。

◆本日、新体制記者発表会を実施！

2020年4月から5年間校長を務めたこもり校長（小森隼/GENERATIONS）からアンジー新校長へのバトンタッチ、たんぼ新教頭への激励、新講師をつとめるChevon、コレサワからの意気込みメッセージ、さらに、現在レギュラー講師を務める乃木坂46賀喜遥香（木曜23時10分頃～「乃木坂LOCKS!」）、新しい学校のリーダーズ（4週目22時15分頃～「新しい学校のリーダーズLOCKS!」）が駆けつけ、新校長・新教頭の就任を盛り上げました。

【番組「SCHOOL OF LOCK!」とは】

2005年10月スタート。“未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校！”をコンセプトに、人気アーティストやタレントをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組。

放送日時： 毎週月曜日～木曜日22:00～23:55 金曜22:00～22:55

放送局 ： TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット

番組HP： https://www.tfm.co.jp/lock/