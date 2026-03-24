＝LOVE　諸橋沙夏がセンターを務める、新曲『モラトリアム』MV公開！！爽やかなメロディーに乗せて歌う切ないラブソング！！

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株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ


昨年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計1.4億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破、さらに2月に先行配信がスタートした新曲「劇薬中毒」においても、Music Videoが自身最速となる19日で1,000万回再生を突破、ストリーミング累計2,700万回再生越えを果たすなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。



本日、4/1(水)に発売される20thシングル「劇薬中毒」のカップリング曲「モラトリアム」のMusic Videoが公開された。



新曲「モラトリアム」は諸橋沙夏がセンターを務め、この恋は叶わないとわかっているけれど、あと少しの時間だけ君のことを想って近くにいたいという想いを、爽やかなメロディーに乗せて歌う切ないラブソングとなっている。


Music Videoは、過去の失恋から抜け出すことのできなかった主人公演じる諸橋が、過去の自身の恋愛を肯定するストーリーが展開されている。表情豊かなメンバーが垣間見られるメンバーのビューティーなLIPシーン、さらに草花に覆われ壮大な空間でのパフォーマンスシーンも見どころ満載の仕上がりとなっている。



来月、4月18日(土)、19日(日)には　神奈川県・横浜スタジアムにて、＝LOVE史上最大動員数を記録中の＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナル公演を控えている。


さらに6月20日(土)、21日(日)　には、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で2日間で約12万人を動員予定の大規模な＝LOVE STADIUM LIVEの開催も発表されている。


勢いが加速する＝LOVEに今後も大注目いただきつつ、ぜひ＝LOVEのライブにも足を運んでいただきたい。



★新曲『モラトリアム』Music Video


https://youtu.be/ZROuG57QGls



『モラトリアム』


作詞：指原莉乃


作曲：杉山勝彦・oni


編曲：oni


Sound Director：矢山貴之（Sony Music）


Recorded by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]


監督：ナカジマセイト (superbly inc.)


振付：三ツ井裕美


Producer：三池智之 (north river)


Production Producer：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE Tokyo）



★『劇薬中毒』Music Video


https://youtu.be/Bco8bY9r_H4



『劇薬中毒』


作詞：指原莉乃


作曲：齋藤奏太　


編曲：APAZZI


Sound Director：矢山貴之（Sony Music）


Recorded by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]


監督：新宮良平 (BABEL LABEL)


振付：SACO MAKITA


Producer：三池智之,土屋桂希(north river)



★新曲『劇薬中毒』好評配信中！


https://equallove.lnk.to/GekiyakuChudoku



【リリース情報】


★4月1日発売＝LOVE 20thシングル 「劇薬中毒」 商品概要


■Type A


商品仕様：CD+DVD


価格：1,800円（税込）



《CD収録内容》


1.劇薬中毒


2.カップリングA 「モラトリアム」


3.カップリングB 「タイトル未定」


4.劇薬中毒 -Instrumental-


5.カップリングA 「モラトリアム」 -Instrumental-


6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-



《DVD収録内容》


イコノイジョイ大感謝祭2025 「今日は、全部『内緒バナシ』」



《初回仕様限定 封入特典》


Type A生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー







■Type B


商品仕様：CD+ Blu-ray


価格：2,200円（税込）



《CD収録内容》


1.劇薬中毒


2.カップリングA 「モラトリアム」


3.カップリングB 「タイトル未定」


4.劇薬中毒 -Instrumental-


5.カップリングA 「モラトリアム」 -Instrumental-


6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-



《Blu-ray 収録内容》


「8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」山梨県＠富士急ハイランドコニファーフォレスト 前編


〈収録曲〉


ウィークエンドシトロン


ヒロインズ


内緒バナシ


祝祭


呪って呪って


Junkies



《初回仕様限定 封入特典》


Type B生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー







■Type C


商品仕様：CD+ Blu-ray


価格：2,200円（税込）



《CD収録内容》


1.劇薬中毒


2.カップリングA 「モラトリアム」


3.カップリングB 「タイトル未定」


4.劇薬中毒 -Instrumental-


5.カップリングA 「モラトリアム」 -Instrumental-


6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-



《Blu-ray 収録内容》


「8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」山梨県＠富士急ハイランドコニファーフォレスト 後編


〈収録曲〉


ナツマトぺ


夏祭り恋慕う


青春″サブリミナル″


866


探せ ダイヤモンドリリー


絶対アイドル辞めないで



《初回仕様限定 封入特典》


Type C生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー







■Type D


商品仕様：CD+Blu-ray


価格：2,200円（税込）



《CD収録内容》


1.劇薬中毒


2.カップリングA 「モラトリアム」


3.カップリングB 「タイトル未定」


4.劇薬中毒 -Instrumental-


5.カップリングA 「モラトリアム」 -Instrumental-


6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-



《Blu-ray収録内容》


『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』


1.『仲直りシュークリーム』 ライブ映像


2.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年1月放送分ダイジェスト映像


3.『絶対アイドル辞めないで』 ライブ映像


4.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年2月放送分ダイジェスト映像


5.『ようこそ！イコラブ沼』 ライブ映像


6.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年3月放送分ダイジェスト映像


7.『呪って呪って』 ライブ映像


8.『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年4月放送分ダイジェスト映像



《初回仕様限定 封入特典》


Type D生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー









■Type E（完全生産限定盤）


LPサイズ紙ジャケット仕様


商品仕様：CD


価格：2,500円（税込）



《CD収録内容》


1.劇薬中毒


2.カップリングA 「モラトリアム」


3.カップリングB 「タイトル未定」


4.劇薬中毒 -Instrumental-


5.カップリングA 「モラトリアム」 -Instrumental-


6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-



《封入特典》


LPサイズの20Pフォトブックレット（メンバー全員のソロカットあり） / B2ポスター / Type E生写真10種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー







■Type F（通常盤）


仕様：CD


価格：1,100円（税込）



《CD収録内容》


1.劇薬中毒


2.カップリングA 「モラトリアム」


3.カップリングB 「タイトル未定」


4.劇薬中毒 -Instrumental-


5.カップリングA 「モラトリアム」 -Instrumental-


6.カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-



カップリングタイトルは後日HPにてお知らせいたします。







【コンサート情報】


★＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」　


2026年4月18日(土)、19日(日) 神奈川県・横浜スタジアム



詳細はHPにて


https://equal-love.jp/feature/specialsite_8thconcert



★＝LOVE STADIUM LIVE


2026年6月20日(土)、21日(日)　東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）


詳細、チケット情報などは追ってお知らせいたします。



【プロフィール】




指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル 『＝LOVE』 でメジャーデビュー。これまでに19作のシングルをリリースし、すべてオリコン 週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル 『ナツマトぺ』、15thシングル 『ラストノートしか知らない』 、19thシングル『ラブソングに襲われる』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム 『全部、内緒。』 でもオリコン 週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）


2025年2月に通算18枚目となるシングル 『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』 を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。『とくべチュ、して』がストリーミング累計1.4億回再生、TikTokの総再生回数も22億回再生を突破するなど話題沸騰の中、「第67回輝く！日本レコード大賞」にてプロデューサーの指原莉乃が当楽曲にて作詞賞を受賞。10月に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3万枚を突破し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Sales ともに1位を獲得。


2026年2月に先行配信がスタートした4/1(水)発売の20thシングル表題曲「劇薬中毒」は、Music Videoが自身最速となる19日で1,000万回再生を突破し、ストリーミング累計は2,700万回再生超えを記録中。



2026年4月18日(土)、4月19日(日)には、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナルを史上最大規模となる神奈川県・横浜スタジアムにて開催を控え、さらに6月20日(土)、21日(日)　東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）にて＝LOVE STADIUM LIVEの開催も発表されている。


＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。



■HP：https://equal-love.jp/


■YouTube：https://www.youtube.com/@equallove_


■X：https://x.com/Equal_LOVE_12


■Instagram：https://www.instagram.com/equal_love.official/


■TikTok：https://www.tiktok.com/@equal_love_12