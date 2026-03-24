第6回「ENJOY!ウエルネス卓球」（静岡県・イオンセントラルスクエア静岡） 開催決定・参加者募集
Ｔリーグでは、ウエルネスパートナーであるイオンリテール株式会社との取組として実施するイベント「ENJOY!ウエルネス卓球」を、イオンセントラルスクエア静岡（静岡県）にて開催することが決定しました。また、P4match（卓球マッチ）の参加者を募集いたします。
≪ENJOY！ウエルネス卓球 イオンセントラルスクエア静岡≫
開催日 ： 2026年4月18日（土）、4月19日（日）
時間 ： 11:00～17:00
会場 ： イオンセントラルスクエア静岡 1F セントラルコート
（〒422-8042 静岡県静岡市駿河区石田1-5-1）
アクセス ： JR東海道新幹線、JR東海道本線 静岡駅南口より徒歩約25分(距離 約2km)
（https://www.aeon.jp/sc/centralsquare-shizuoka/access/）
◆ 選手デモンストレーション＆スペシャル体験
Ｔリーグ選手/コーチや地元強豪選手のスーパープレイが見られるデモンストレーション。実際に選手やコーチと打てるスペシャル体験も施します。
2026年4月17日 (土) 14:00～15:00、4月18日 (日) 14:00～15:00
石山 慎 選手（静岡ジェード）
照井 雄太 Tリーグ卓球エンジョイコーチ
石山 慎 選手（静岡ジェード）
◆ P4match（卓球マッチ）
誰でも参加可能の卓球ワンマッチをP4match方式で開催。11点マッチのガチンコ卓球勝負！勝者には景品を進呈！！
申込には、P4matchアカウントでのログインが必要です。（無料登録）
4月18日
・第1部：初中級クラス
10:30～11:00 集合、受付
11:00～12:15 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第6回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第1部:初中級クラス）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12999
・第2部：フリー
11:45～12:15 集合、受付
12:15～13:30 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第6回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第2部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=13000
・第3部：フリー
15:00～15:30 集合、受付
15:30～17:00 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第6回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第3部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=13001
4月19日
・第4部：初中級クラス
10:30～11:00 集合、受付
11:00～12:15 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第6回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第4部:初中級クラス）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=13002
・第5部：フリー
11:45～12:15 集合、受付
12:15～13:30 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第6回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第5部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=13003
・第6部：フリー
15:00～15:30 集合、受付
15:30～17:00 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第6回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第6部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=13004
◆ ENJOY卓球
老若男女誰でも参加可能！Tリーグ照井雄太卓球エンジョイコーチがお相手する卓球体験コーナー！
【「ENJOY!ウエルネス卓球」開催スケジュール】
2025年11月16日（日） イオンレイクタウン（埼玉県） ※終了いたしました
2025年12月13日（土）14日（日） イオンモール佐野新都市（栃木県） ※終了いたしました
2026年1月17日（土）18日（日） イオン三好ショッピングセンター（愛知県）※終了いたしました
2026年1月31日（土）2月1日（日） イオンモール茨木(大阪府）※終了いたしました
2026年3月14日（土）、3月15日（日） イオンモール久御山（京都府） ※終了いたしました
2026年4月18日（土）、4月19日（日） イオンセントラルスクエア静岡
★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」として活動してまいります。
詳しくはこちら https://tleague.jp/connect/