イマジナ、U24山梨知事アンバサダー「ビジネスEQ」合宿を開催。地域課題に挑み、地方創生にも貢献する充実の4日間（7/21～24）

株式会社イマジナ

株式会社イマジナ(https://www.imajina.com/)（本社：東京都千代田区、代表取締役：関野吉記）は、2026年7月21日（火）から7月24日（金）までの4日間、山梨県中央市の「シルクふれんどりぃ」(https://silknosato.com/)他にて、24歳以下の若者を対象としたU24山梨知事アンバサダー「ビジネスEQ」合宿を開催いたします。本プログラムは、全国で大きな反響を呼んだ、小学生対象の「山梨ジュニアアンバサダープログラム」(https://yamanashi-junior-ambassa-pfrg6k4.gamma.site/)の大人版として企画されました。

■若手社員の「離職」と「自信不足」を打破する、ビジネスEQ教育

現在、多くの企業がZ世代を中心とした若手社員の定着と育成に課題を抱えています。背景には、自分の業務が社会にどう貢献しているかという「意味付け」の欠如や、感情コントロールの未発達があります。本プログラムでは、イマジナが3,000社以上の支援実績から導き出した「ビジネスEQ（感情知性）」を導入。自己理解、感情コントロール、他者理解、相手を活かす姿勢の4要素を、脳科学に基づいたトレーニングで体得させます。

■「パブリックマインド」が組織への誇りを生む

単なるスキル研修に留まらず、社会的な知性と道徳を兼ね備えた「パブリックマインド」を養成します。SNSや社会風潮のバイアスを読み解くメディアリテラシーと、自らの善悪の基準を持つモラルを教育することで、組織の一員としての自覚を劇的に高めます。

■舞台はpH9.8の極上名湯「シルクふれんどりぃ」

合宿の舞台となる「シルクふれんどりぃ」は、日本有数の高アルカリ温泉（pH9.8）を誇り、八ヶ岳や北岳を望む絶好のロケーションです。農業法人「えべし」が運営するレストランで地元の旬を味わい、伝統工芸体験を通じて感性を研ぎ澄ますことで、日常から切り離された環境での深い学びを促進します。

■山梨県・長崎幸太郎知事による「感謝状」の授与

最終日の7月24日には、山梨県の長崎幸太郎知事が登壇。参加者が合宿を通じて立案した地域課題の解決策に対し、知事自らが「感謝状」を授与します。この成功体験は、若手社員にとって「一生の自信」となり、会社や地域に貢献する「誇り」へと繋がります。山梨県が推進する「人的資本経営」の精神に基づき、若手を「コスト」ではなく「資本」として輝かせる最先端の地方創生モデルです。

【開催概要】

【本件に関するお問い合わせ先】

- 日時:2026年7月21日（火）～7月24日（金） ※ 7/24知事登壇予定- 場所:シルクふれんどりぃ（山梨県中央市大鳥居1619-1）- 対象:24歳以下の社会人または大学生- 主な内容:ビジネスEQ・パブリックマインド教育、地域課題解決ワークショップ、知事による感謝状授与式

担当：青江 美波

TEL：03-3511-5525

FAX：03-3511-8228

MAIL：info@imajina.com