4/8(水)にメジャーデビューアルバム「三者山羊」をリリースするChevonの特別番組がスペースシャワーTVにて放送決定！MCは、マキシマム ザ ホルモン・ダイスケはんとハライチ・岩井勇気！

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワークが運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、 4/8(水)にメジャーデビューアルバム「三者山羊」をリリースするChevonの特別番組を放送することを決定いたしました。

聴く者を異世界に引き込んでいくような圧倒的なライブパフォーマンスと、文学的かつ予測不可能な楽曲で多くのリスナーを魅了する札幌発の3人組バンド・Chevonが、4/8(水)にメジャーデビューアルバム「三者山羊」をリリースする。

今回スペースシャワーTVでは、彼らのメジャーデビュー&アルバムリリースを記念して特別番組『PREMIUM INTERVIEW ―Chevon―』の放送が決定！

4/28(火)22:00より放送となる本番組のMCを務めたのは、マキシマム ザ ホルモンのダイスケはんと、ハライチの岩井勇気！

かねてよりChevonの音楽に魅了され、メンバーとも親交のある2人を迎えて、 Chevon入門編となる結成エピソードから、ちょっぴりディープなメンバーそれぞれのパーソナルな遍歴まで…まさにこの番組でしか聞くことができない“プレミアム”なトークが繰り広げられた。

さらに、ライブの共演など以前より交流があるフレデリックもコメント出演！

横浜アリーナ公演を含む全国ツアー“Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊』”を即完させ、追加公演として日本武道館2days開催を発表するなど、急激に注目度を高めているChevonの魅力を60分に凝縮してお届けします！

また、同日23:00からは、スペースシャワーTVにて放送されたライブ特番『Chevon LIVE SPECIAL「よしなに ～全国編～ at Zepp Haneda」』をアンコール放送！4/28(火)は2番組まとめてお見逃しなく！

▼スペースシャワーTV 番組情報

PREMIUM INTERVIEW ―Chevon―

放送日時：4/28(火)22:00～23:00

出演：Chevon

MC：ダイスケはん(マキシマム ザ ホルモン) / 岩井勇気(ハライチ)

コメント出演：フレデリック

番組サイト：https://tv.spaceshower.jp/p/00089566/

Chevon LIVE SPECIAL「よしなに ～全国編～ at Zepp Haneda」

放送日時：4/28(火)23:00～23:30 ※リピート放送

出演：Chevon

番組サイト：https://tv.spaceshower.jp/p/00089502/

スペースシャワーTVは全国のケーブルテレビ、スカパー!などでご覧いただける日本最大の音楽専門チャンネルです。 (※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2025年4月時点 自社調べ)