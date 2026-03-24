ABEMA『30時間限界突破フェス』にて、『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』と『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』の生放送決定！山本裕典はリアルタイムでオファー募集！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』、さらに『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』を生放送することを決定いたしました。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです。

このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編として、『あつまれ ハイエナの森』を生放送いたします。本企画では、ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演。ニューヨークとさらば青春の光が、ネットニュースを賑わせそうなトークを徹底的に引き出していきます。生放送でどんな暴露話が炸裂するのか…！？ゲストは、今後順次発表予定です。

また『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では、俳優の山本裕典が生放送中に30時間のマラソンに挑戦いたします。『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で大きな注目を集めてきた山本が、30時間という長時間の“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指します。マラソンには、山本の“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）のほか、番組で人気のホストらも応援に駆けつける予定です。

本企画の実施決定にあたり山本は、「とんでもない企画を持ってこられました（笑）。今、着々とマラソンの練習を頑張ってます。どういう形になるか分からないですけど、一人でも多くの人を勇気づけられるような、そんな姿を皆さんに届けられたらなと思っております」と意気込みを寄せています。また、マラソンの実施決定を聞いたさらば青春の光・森田は驚きの表情を見せながら、山本に対して「絶対にタバコは吸わしてあげて！」とエールを送りました。

『愛のハイエナ』が贈る『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』、そして山本裕典が限界に挑む『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』はどなたでも無料でお楽しみいただけます。今後も、ゲストなどの新情報を随時発表してまいります。

「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開します。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』概要

放送日：2026年4月11日（土）

出演：ニューヨーク、さらば青春の光

※その他ゲスト等の詳細は今後追加発表を予定しています。

■『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』概要

放送日：2026年4月11日（土）～4月12日（日）

出演：山本裕典、心湊一希

※その他、番組に出演してきたホストらも応援に駆けつける予定です。

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

※番組ラインナップは今後追加発表を予定しています。

■ABEMA『愛のハイエナ season5』概要

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1833

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し“新しい未来のテレビ”として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、“最高品質か唯一無二”を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/