『あんさんぶるスターズ！！』椎名 ニキ「Spicy Smoothie」3月25日(水)より全世界一斉配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの椎名 ニキ「Spicy Smoothie」を2026年3月25日（水）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！

料理人としても活躍するアイドルがお贈りする、ゆるいけどちょっぴりスパイシーな楽曲にご期待下さい♪

椎名 ニキ「Spicy Smoothie」配信

https://bio.to/ad8UFO

※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。

詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！

■配信リリース情報

2026年3月25日（水）配信

椎名 ニキ「Spicy Smoothie」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-

【収録内容】

01.Spicy Smoothie

02.Spicy Smoothie (Instrumental)

作詞：松井 洋平

作曲 / 編曲：大熊 淳生 (Arte Refact)

歌：椎名 ニキ (CV:山口 智広)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/

■『あんスタ！！』FW_Song Information 公式X：https://x.com/ES_Song_FW

■『あんスタ！！』FW_Song Information公式Instagram：https://www.instagram.com/es_song_fw/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars