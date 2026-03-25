合計3,000万再生のヒット曲“ポムポムビート☆”と“ポムポムPow”待望のサブスク解禁！3月25日(水)より楽曲配信開始

株式会社サンリオ(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦)は、今年デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」の楽曲を2026年3月25日(水)0時より、各種音楽配信サイト・サブスクリプションサービスにて配信開始いたします。

ポムポムプリンが初めて配信する2つの楽曲はYouTubeおよびTikTokで計2,500万回再生を記録したヒット曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」(2024年4月公開)と、計600万回以上再生されている30周年のアニバーサリーソング「ポムポムPow(ポウ)」(2025年12月公開)です。同楽曲には「赤ちゃんの娘がこれを聴くと泣き止んでくれるので助かっています！」「大人にこそポムが必要。いつも癒しをありがとう。」「毎日通勤中に聴きたいからサブスク解禁してほしい…！」などといった多くの反響が寄せられており、こうしたファンの皆さまの声を受け、30周年イヤーとなる今年、サブスクリプションサービスでの配信を決定しました。

春の新生活を迎えるこの季節、ポムポムプリンが皆様に寄り添います。ぜひ楽曲を通じて癒しのひとときをお楽しみください。

ポムポムプリンはアニバーサリーイヤーである2026年の今年、「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をキーメッセージに、忙しい毎日にくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒しを様々な形でお届けしています。引き続き最新情報にご注目ください。

楽曲・配信情報

配信楽曲は、「プリンとマフィンのポムポムビート☆」と「ポムポムPow」の2曲です。「プリンとマフィンのポムポムビート☆」は、「ポッポッポ ポムポム」というフレーズをリズミカルに繰り返しつつ、「チャームポイントはおしりのしるし」といったポムポムプリンの特徴をアピールする自己紹介ソング。また「ポムポムPow」は、玉屋2060%(Wienners)が作詞・作曲した「ポポポム」「ポムポムポポPow」といった印象的なフレーズを繰り返す、ポップでリズミカルな楽曲です。

【楽曲情報】

■楽曲名「プリンとマフィンのポムポムビート☆」(2024年4月16日公開)

配信URL ：https://wmj.lnk.to/PPP_PMPPB

2026年3月25日(水)0時より各ストリーミングサービスにて配信

作詞・作曲：YUPPA

MV URL ：https://www.youtube.com/watch?v=gY5TgD-yRPI

■楽曲名「ポムポムPow(ポウ)」(2025年12月11日公開)

配信URL ：https://wmj.lnk.to/PPP_PPP

2026年3月25日(水)0時より各ストリーミングサービスにて配信

作詞・作曲：玉屋2060%(Wienners)

MV URL ：https://sanrio.site/00mGE

ポムポムプリンからのコメント

ぼくのお歌をたくさん聴いてくれてありがとう(ハート)

世界中のお友だちみ～んなといっしょに歌いたくて、

どっちの歌もサビは「ポムポム」にしたんだ。えへへ。かんたんでしょ？

おっきなお友だちもちっちゃなお友だちも、

遠くに住んでるお友だちもみんなで、

むずかしいこと、しらんぷりん♪して、ポムポムしようね。

ポムポムプリン30周年ロゴ・メッセージ

勉強、おしごと、将来のこと…

みんな毎日考えることがいっぱいだ～。

そんなときこそ、ぼ～っとのんびりしなくっちゃ。

おひるね、おさんぽ、だいすきなおともだち。

それさえあれば、ぼくはゴキゲン♪

ほら、おそとはいい天気

むずかしいこと いったん忘れて、きみもこっちであそぼうよ～。

ーいまからいっしょにポムポムしよ？ ー

ポムポムプリン 30th ANNIVERSARY

特設サイトURL：https://pompompurin30th.sanrio.co.jp

コンセプトムービーURL：https://sanrio.site/Y2a1C

※ポムポムプリン30周年特設サイトからもご覧いただけます

■プロフィールポムポムプリン

こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。

のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味。

公式キャラクターサイト：https://www.sanrio.co.jp/characters/pompompurin/

公式X：https://x.com/purin_sanrio

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pompompurin_anime