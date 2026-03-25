Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」、所属VTuber「雨庭やえ」初のオリジナル楽曲「カンパイ！さんぱい！」デジタル音源配信スタート＆Music Video公開決定！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松 俊亮）は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」所属タレント「雨庭やえ」による初のオリジナル楽曲「カンパイ！さんぱい！」のデジタル配信を開始、Music Videoを公開することをお知らせします。

本日3月25日に、雨庭やえによる初のオリジナル楽曲「カンパイ！さんぱい！」のデジタル音源配信を開始しました。

■楽曲はこちら

https://orcd.co/kanpai_ameniwa

■MVはこちら（3/25 22:00より公開）

https://youtu.be/6aUM4xDgTLk

初のオリジナル楽曲リリースを記念して、雨庭やえからのコメントも届きました！

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カンパイ！さんぱい！さんぱーい！！！

雨庭やえ初のオリジナル曲は「乾杯」がテーマです！

自分自身お酒が好きなのもありますし、乾杯がリスナーとのコミュニケーションのメインになっていると思うので、初めてのオリジナル曲はこれをテーマにしようと決めていました！

そして今回は、作詞・作曲をやしきんさんにお願いし、平成のアニソンOPを意識して制作していただきました。キャッチーで覚えやすい、とても楽しい曲になったのではないかと思います！

初めて聴いた人でも口ずさんだりコールを入れやすい曲なので、「これから楽しむぞー！！」という時に聴いて、テンションを上げていただけたら嬉しいです！

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本楽曲の作詞・作曲を手掛けた、やしきん氏からのコメントも届きました！

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『カンパイ！さんぱい！』リリースおめでとうございます。

晩酌配信をイメージした楽曲をオーダーしていただいたとき運命を感じました。 何せ自分も大のお酒好きなもので。

雨庭さんのための楽曲でもありつつ自分のための曲にもなっているような、 そんな同胞意識で書かせていただきました。

この曲を流しながらみんなで一緒に乾杯しましょう。

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■楽曲情報

「カンパイ！さんぱい！」

雨庭やえ：「カンパイ！さんぱい！」ジャケット

Lyrics , Music & Arrangement：やしきん

Mix：上條直之（F.M.F）

Recording Engineer：石川歌織