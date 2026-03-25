競技ゲーミング性能の新たな頂点へ ― Razer、「Viper V4 Pro」と「Gigantus V2 Pro」を発売

Razer Japan株式会社

2026年3月24日、米国カリフォルニア州アーバイン発: ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)（本社：米国カリフォルニア州およびシンガポール）は、「Razer Viper V4 Pro」と「Razer Gigantus V2 Pro」を発売しました。（日本も同時発売）プロゲーマーの間でNo.1のゲーミングマウスブランドによる最新のeスポーツギアとして登場するこの2製品は、競争の激しい現代のゲームタイトルにおいて、プレイヤーに優位性をもたらすために設計されています。

「Viper V4 Pro」は、世界中で高い信頼を得ているeスポーツマウスをベースに、さらなる軽量化・高速化・高精度化を実現。一方の「Gigantus V2 Pro」は、Razerのフラッグシップであるソフトタイプのゲーミングマウスパッドを再設計し、5段階のスピード特性を用意することで、プレイヤーそれぞれのプレイスタイルに最適な操作感を選択できるようになっています。



プロが磨き上げた。No.1マウスブランドから。

eスポーツ界のレジェンド、Lee 'Faker' Sang-HyeokとNikola 'NiKo' Kovačが、Razerのデザインスタジオに登場。

競技シーンの最前線では、わずか数ミリ秒がラウンドや試合の勝敗を左右します。プロプレイヤーのフィードバックをもとに開発されたViperシリーズは、長年にわたりトップレベルの競技シーンで定番の存在であり、Gigantusシリーズもまた、安定したコントロール性能を求めるゲーマーに信頼され続けています。

この2つが組み合わさることで、現代の高速化するゲームプレイに対応するプロ仕様のコンビネーションが完成。あらゆるプレイにおいて、他のどの組み合わせよりも高速な応答性と安定したコントロール性能を実現します。

Razer グローバルeスポーツディレクターのJeffrey Chau（ジェフリー・チャウ）は以下のように述べています。

「eスポーツでは、勝敗はほんの数ミリ秒という僅差で決まります。そのレベルにおいて、プレイヤーは不確実性に頼ることはできません。勝利で実証されたものこそが求められる――だからこそ、Razerはプロプレイヤーにとっての第一選択となっているのです。Viper V4 Proは、最も重要な瞬間――実際の競技プレイにおいて、より高速かつ安定した入力を実現するために設計されています。Gigantus V2 Proのスピード特性別サーフェスと組み合わせることで、このセットアップは単にゲーム内の最速プレイに追随するだけでなく、それを上回るために生まれたものです。」



Razer Viper V4 Pro: 頂点は、さらに進化する。

eスポーツプロに最も使用され、現在もトップの選択肢であり続ける「Viper V3 Pro」の圧倒的な実績を受け継ぎながら、Viper V4 Proはその勝利の方程式をさらに進化。単なるクリック感の良さにとどまらず、より高速かつ安定したエイム性能を実現しています。



クローグリップやフィンガーティップグリップに最適化された設計により、レイテンシー、トラッキング精度、クリックの一貫性といったプロレベルで求められる基本性能を徹底的に強化。プレイヤーは設定に煩わされることなく、純粋に競技に集中することができます。



eスポーツプロに最も使用され、現在もトップの選択肢であり続ける「Viper V3 Pro」の圧倒的な実績を受け継ぎながら、Viper V4 Proはその勝利の方程式をさらに進化。単なるクリック感の良さにとどまらず、より高速かつ安定したエイム性能を実現しています。



クローグリップやフィンガーティップグリップに最適化された設計により、レイテンシー、トラッキング精度、クリックの一貫性といったプロレベルで求められる基本性能を徹底的に強化。プレイヤーは設定に煩わされることなく、純粋に競技に集中することができます。



「Viper V4 Proは、まるで自分の手の延長のように感じられます。ハイステークスな試合において求められる応答性を、まさに備えています」と、『League of Legends World Championship』で6度の優勝を誇るLee 'Faker' Sang-Hyeokは語っています。



比類なきスピードと精度

- Razer HyperSpeed Wireless Gen-2、True 8,000Hzポーリング対応次世代ワイヤレスプラットフォームとして初めて「DeathAdder V4 Pro」に搭載されたこの技術を、Viper V4 Proではさらに進化。クリックで平均0.204ms、モーションで平均0.36msという超低遅延を実現し、ワイヤレス・有線の両モードでTrue 8,000Hzポーリングに対応しています。ワイヤレス効率の向上とセンサー最適化により、モーション遅延は従来比で約2.5倍の高速化を達成。さらに、1,000Hz設定時で最大180時間のバッテリー駆動を実現し、同クラスのワイヤレスゲーミングマウスと比べて約2倍のプレイ時間を提供します。- Razer Focus Pro 50K オプティカルセンサー Gen-3最大50,000DPI、930IPS、90G加速度を誇る次世代精度に加え、市場初となる「Frame Sync」技術を搭載。センサーのフレームをマウスのスキャンおよびポーリングサイクルと同期させることで、必要なタイミングでのスキャンとレポートを実現し、モーション遅延をさらに低減します。同時に不要なセンサー更新を削減することで、バッテリー効率も向上しています。さらに、Dynamic Sensitivity、Mouse Rotation、1DPI単位での調整、Sensitivity Matcher、Asymmetric Cut-Off（26段階）、Smart Trackingといった高度なソフトウェア機能を搭載。ゲームプレイの精度を高めるとともに、異なる環境間での設定移行もスムーズに行えます。

長く使える設計

- Razer オプティカルスクロールホイールeスポーツ向けに最適化されたオプティカルスクロールホイールは、従来の機械式設計と比べて約3.3倍の信頼性と一貫性を実現。より精密なスクロール操作が可能になり、武器の切り替えやアビリティ操作、インベントリ操作時の意図しない入力を防ぎます。- Razer オプティカルマウススイッチ Gen-4スイッチ構造を全面的に刷新し、超高速な応答性と最大1億クリックの耐久性を実現。光学式アクチュエーションを採用することでデバウンス遅延ゼロを達成し、機械式特有のダブルクリック問題を解消しています。さらに、従来のメカニカルスイッチのような確かなクリック感も維持しています。

プロが形づくり、勝負を決めるために。

- 超軽量・高バランス設計ブラックは約49g、ホワイトは約50gと、Viper V3 Proと比べて約9%の軽量化を実現。シェル厚の最適化やPCBのコンパクト化といった機構設計の改良により軽量化を達成しながら、構造強度も強化することで安定性と耐久性を確保しています。その結果、驚くほど軽量でありながら、手にしっかりと馴染む堅牢な操作感を実現しています。- 接続してすぐにパフォーマンスを発揮最適化された半球型ドングルにより、安定した接続性とLEDインジケーターによるステータスの視認性を両立。Razer Synapse Webを使えば、ソフトウェアのインストール不要でブラウザ上から簡単にデバイス設定が可能です。さらに、本体のクイック操作により、DPIやポーリングレートをプレイ中でも即座に変更でき、試合中の最適化をスムーズに行えます。

Razer Gigantus V2 Pro: あらゆるプレイスタイルに応える精密さ

Razer Gigantus V2 Proは、Gigantusシリーズの最新進化モデルです。5段階のスピード特性と、それぞれに対応したフォームの硬さ設計により、あらゆるプレイスタイルに最適なマウスパッドを選択可能にしました。

「これまで使ってきた中で、最も完成度の高いマウスパッドです。だからこそ、自分のコレクションに選びました」と、Counter-Strike ChampionshipでMVPを10度受賞しているNikola 'NiKo' Kovačは語ります。

本製品は、Nikola 'NiKo' KovačやLee 'Faker' Sang-Hyeok、Zellsisといったプロプレイヤーとともに開発・徹底検証されており、それぞれのスピード特性は、ライフラーやデュエリスト、ADCなど役割ごとの異なる要求に応える設計となっています。

- プロのために鍛え上げられ、すべてのプレイヤーに最適化5段階のスピード特性ごとに最適化された糸と織りパターンにより、プレイヤーは自分に最も適した滑り特性を選択可能です。・Max Control 超高摩擦により、フリックの精度を最大化・Control高摩擦で、安定したマイクロ調整を実現・Balance中程度の摩擦で、バランスの取れた操作感・Speed低摩擦で、素早いスワイプ操作に対応・Max Speed超低摩擦で、圧倒的なスピードを実現- Razer独自のGlideCore(TM)フォーム各スピード特性に合わせて最適化されたフォーム硬度を採用。それぞれに専用のGlideCoreフォームを組み合わせることで、プレイスタイルに応じた操作感とストッピング性能を提供します。Max Controlではクッション性のある正確なストップ性能を、Max Speedではより硬く高速なレスポンスを実現します。- オプティカルセンサーに最適化主要なオプティカルセンサーでのラボテストを実施し、ピクセル単位の正確なトラッキングを実現。あらゆるフリック、微調整、大きなスイングでも、マット全体で一貫した操作感を提供します。- 競技シーンと持ち運びに最適な設計ほつれを防ぎつつ快適さを保つ薄型ステッチエッジ、激しいプレイ中でもズレを防ぐアンチスリップベース、さらに持ち運びやすく変形しにくいロール可能設計により、競技環境での使用にも最適です。

単なるギミックではない、完成されたセットアップ

Razer Viper V4 ProとRazer Gigantus V2 Proは、マウス本体・操作面・チューニングのすべてを網羅する、究極の競技向けコンビネーションを実現します。マウスは超低遅延、先進的なセンサー制御、そしてプロによって検証された形状にフォーカス。一方、ソフトタイプのゲーミングマウスパッドは、コントロールとスピードの選択をシンプルにする、プレイスタイル別の明確なラインアップを提供します。

単なるクリック速度の向上にとどまらず、この組み合わせは、パフォーマンス重視の設計思想、eスポーツプロとの共同開発、そして日々の練習を本番での安定した成果へとつなげるためのギアづくりという、Razerの姿勢を体現しています。

詳細情報

Razer Viper V4 Proの詳細はこちら： https://rzr.to/viper-v4-pro

Razer Viper V4 Proの製品概要（スペック表）はこちら↓

https://prtimes.jp/a/?f=d163154-79-dab600b1c5833b2cf67d6c96ab2f88d0.pdf

Razer Gigantus V2 Proの詳細はこちら： https://rzr.to/gigantus-v2-pro

Razer Gigantus V2 Proの製品概要（スペック表）はこちら↓

https://prtimes.jp/a/?f=d163154-79-3af4afd695510e763d80ceafb2e0566a.pdf





素材

こちら(https://razermis.sharepoint.com/:f:/s/Global-PR-Team/IgC6gOvUDBhVRqgA0qlyWkFjAYeWJ6gROvgI1ajylRpaWXs?e=Wh6lUL) からダウンロード可能です。



価格と発売情報

Razer Viper V4 Pro

US＄159.99 / ユーロ179.99 / 日本 税込 26,980円（メーカー希望小売価格）

現在、Razer.com、RazerStore、および世界各地の一部販売店にて販売中



Razer Gigantus V2 Pro - Large（500 × 480 × 4 mm）

US＄49.99 / ユーロ59.99 / 日本 税込 8,980円（メーカー希望小売価格）

現在、Razer.com、RazerStore、および世界各地の一部販売店にて販売中



※Razer Gigantus V2 Pro - Largeの「Max Speed」モデルは、後日発売予定です。

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■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」（ゲーマーの為にゲーマーが作る）をスローガンに掲げています。Razerのトリプルヘッド・スネーク (THS)の商標は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、2億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動（さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ）を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。

■Razer公式リンク

Razer日本公式サイト： https://www.razer.com/jp-jp/

Razer JP X (旧：Twitter) アカウント： https://www.x.com/razerjp

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