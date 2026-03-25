【牛角×名探偵コナン】グッズ付き「コラボメニュー」全7品！劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」公開記念～オリジナルデザインの「コラボグッズ」が20種以上登場～
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」は、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が2026年4月10日（金）に公開されることを記念して、TVアニメ「名探偵コナン」とのタイアップ「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」を、2026年4月8日（水）から6月30日（火）までの期間限定で実施いたします。
2026年は「牛角」創業30周年を迎える節目の年でもあり、コナン達をイメージしたコラボメニューなど、焼肉時間がさらに楽しくなる多様なメニューをご用意いたします。皆様のご来店を心よりお待ちしております。
※第1弾：2026年4月8日（水）～5月19日（火） / 第2弾：2026年5月20日（水）～6月30日（火）
6つの注目ポイント：「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」
１.オリジナルグッズ付き！コラボ単品メニュー全6種
└第1弾：2026年4月8日（水）～5月19日（火）
―オリジナルグッズは「マスキングテープ（全6種）」
２.オリジナルグッズ付き！コラボお肉盛り/食べ放題コース
└第1弾：2026年4月8日（水）～5月19日（火）
―オリジナルグッズは「クリアコースター（全6種）」
＜さらに！「ECサイト限定グッズ」購入権付き＞
ECサイト限定グッズ
アクリルスタンド（全6セット）/缶バッジ（全6セット）/マグカップ（全2種）/アクリルブロック（全1種）
３.牛角公式アプリ：ポイントをためて「デジタル壁紙」と交換！ECサイト限定グッズが当たる！
└30ptで「デジタル壁紙」と交換！
100ptで「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」が抽選で10名様に当たる！
４.牛角公式X：フォロー＆リポストキャンペーンで「コンプリートセット」が当たる！
└第1弾：2026年4月8日（水）～4月14日（火）
「マスキングテープ6種コンプリートセット」or「クリアコースター6種コンプリートセット」が抽選で各10名様に当たる！
― 小学生以下のお子様対象 ―
５.江戸川コナンと怪盗キッドの「オリジナル紙エプロン」がもらえる！
６.ナゾトキチャレンジで「オリジナルスクエアステッカー」がもらえる！
▼「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」専用ページはこちら
牛角
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202604_conanCP/?%20utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP(https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202604_conanCP/?%20utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP)
牛角食べ放題専門店
https://www.Gyukaku-tabehodai.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP(https://www.Gyukaku-tabehodai.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP)
１.オリジナルグッズ付き！コラボ単品メニュー全6種- 焼肉から〆、デザートまで！焼肉時間がさらに楽しくなる多様なメニュー
江戸川コナンや毛利蘭など、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」に登場するキャラクターの「コラボ単品メニュー」が登場。各メニューには「オリジナルピック」が付き、1品ご注文につき「オリジナルグッズ（全6種）」をランダムで1つお渡しいたします。
＜コラボメニュー＞
大きな“綿あめ”が乗った謎めくメニュー『名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉』をはじめ、見た目も味もさわやかな『千速のレモン香るさわやか冷麺』、元気いっぱい『世良のクラッシュゼリードリンク』など、焼肉時間がさらに楽しくなる多様なメニューをご用意。
名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉 580円（税込638円）焼肉に綿あめ！？網の上で熱して綿あめに タレをかけると…？肉の旨味とタレの甘味が 際立つ、謎めくメニューを味わってみよう♪
コナンの探偵スペシャルアイス 380円（税込418円）甘酸っぱいベリーと濃厚チョコがかかった バニラアイスが味覚を刺激！アイスの冷たさで 目も冴えれば、探偵力もアップ！？
蘭のふんわりチョコプチパンケーキ 480円（税込528円）毛利蘭の優しさをイメージした可愛い パンケーキ。ふんわりしたパンケーキに濃厚チョコと バニラアイスのやさしい甘さを堪能しよう♪
千速のレモン香るさわやか冷麺（ハーフ） 500円（税込550円）「風の女神」萩原千速をイメージした、 さわやかな冷麺。 レモンの爽快感が口の中を 駆け抜ける！〆にもぴったりな一品♪
重悟の石焼和風ビビンバ 750円（税込825円）横溝重悟をイメージした、大きなそぼろ玉が 乗ったワイルドなビジュアルに優しい味のビビンバ。 和風の味わい深さを引き立てるきんぴらもポイント！
世良のクラッシュゼリードリンク（りんご味） 350円（税込385円）元気いっぱいな世良をイメージした、 りんごの甘酸っぱさとゼリーの食感が 楽しめるゼリードリンク♪
【第1弾】オリジナルグッズ 「マスキングテープ （全6種）」
■第1弾 実施期間：2026年4月8日（水）～5月19日（火）
※コラボメニュー1品ご注文につき1個含まれます ※オリジナルグッズの種類は選べません ※なくなり次第終了となります
２.オリジナルグッズ付き！コラボお肉盛り/食べ放題コース- お肉をめいっぱい楽しみたい方に！お肉盛りと食べ放題
『少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り』（単品）、または『グッズ付き食べ放題コース』をご注文いただいた方に「オリジナルグッズ」をお渡しいたします。さらに、「オリジナルグッズ」1つにつき、「ECサイト限定グッズ」を購入できる「シリアルコード」が1枚付いてきます。
＜コラボメニュー＞
【単品】 ※「ECサイト限定グッズ」購入権付き
■少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り
1,780円（税込1,958円）
少年探偵団のオリジナルピックがついた、ボリューム満点のお肉盛り♪バラエティ豊かな少年探偵団メンバー５人にちなんだ５種類のラインナップが楽しめます。
（ジューシーカルビ/ピートロ/牛角ハラミ/ロース/ジュ～シ～！ソーセージ）
【食べ放題】 ※「ECサイト限定グッズ」購入権付き
■グッズ付き50品コース 3,080円（税込3,388円）
■グッズ付き70品コース 3,680円（税込4,048円）
■グッズ付き牛角コース 4,080円（税込4,488円）
■グッズ付き牛タン・上焼肉コース 5,280円（税込5,808円）
■グッズ付き黒毛和牛コース 6,280円（税込6,908円）
※牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前では実施内容が 一部異なります
※グッズ付き食べ放題コースは、同一グループでも希望する方のみ＋税抜300円でご注文いただけます
例）大人3名でご来店の場合、2名は通常の牛角コース、1名のみグッズ付き牛角コースをご注文いただくことも可能です
※小学生はグッズ付き食べ放題コースをお選びいただけます。その場合、小学生料金（半額）＋税抜300円となります
※小学生未満は無料のため、グッズ付き食べ放題コースはお選びいただけません
【第1弾】オリジナルグッズ 「クリアコースター（全6種）」
■第1弾 実施期間：2026年4月8日（水）～5月19日（火）
※コラボメニュー1品ご注文につき1個含まれます ※オリジナルグッズの種類は選べません ※なくなり次第終了となります
ECサイト限定グッズ：コラボお肉盛り or グッズ付き食べ放題ご注文者限定
■販売期間：2026年4月8日（水）～7月10日（金）
※コラボお肉盛り or グッズ付き食べ放題コースに付いてくる「オリジナルグッズ」と一緒に、シリアルコードが印字された専用用紙をお渡しします ※専用用紙に掲載の二次元コードからECサイトにアクセスし、シリアルコードを入力すると、ECサイト限定グッズを購入できます
＜ECサイト限定グッズ一覧＞
３.牛角公式アプリ：ポイントをためて「デジタル壁紙」と交換！ECサイト限定グッズが当たる！- 30ptで「デジタル壁紙」と交換！100ptで「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」が抽選で当たる！
キャンペーン期間中、「牛角公式アプリ」をレジで提示すると、お会計金額の税込2％が「名探偵コナンポイント」として貯まります。「名探偵コナンポイント」は、「デジタル壁紙」との交換や「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」への応募に使用できます。
■ポイントの付与期間：2026年4月8日（水）～6月30日（火）営業終了まで
■アイテムの交換期間：2026年7月2日（木）23:59まで
▼牛角公式アプリ ダウンロードはこちら
App Store :
https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532
Google Play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku
４.牛角公式X：フォロー＆リポストキャンペーンで「コンプリートセット」が当たる！- フォロー＆リポストだけで、カンタン参加！
牛角公式Xアカウントにて、コラボメニューに付いてくる「オリジナルグッズ」の“全種セット”が当たるキャンペーンを実施いたします。
■応募方法：牛角公式X（https://x.com/gyukaku29）のアカウントをフォローし、対象投稿をリポスト
■応募期間：2026年4月8日（水）～4月14日（火）
■抽選で「マスキングテープ6種コンプリートセット」「クリアコースター6種コンプリートセット」が各10名様に当たる
― 小学生以下のお子様対象 ―
お子様から大人まで幅広い世代から愛されている「名探偵コナン」。ご家族で“もっと”お楽しみいただけるよう、お子様限定企画をご用意しています！
５.江戸川コナンと怪盗キッドの「オリジナル紙エプロン」がもらえる！- 食事を待っている間もワクワク！コナン＆キッドと一緒に楽しい焼肉時間♪
身に着けるアイテムで、お食事時間を盛り上げる♪江戸川コナンと怪盗キッドがプリントされた「オリジナル紙エプロン」を身に着けて、さらに特別な焼肉時間をお楽しみいただけます。
※「オリジナル紙エプロン」をご希望のお客様はスタッフにお声掛けください ※「オリジナル紙エプロン」はなくなり次第終了となります ※小学生以下のお子様1名につき、1枚のお渡しとなります
６.ナゾトキチャレンジで「オリジナルスクエアステッカー」がもらえる！- 気分は名探偵！「名探偵コナンゼミ」監修ナゾトキチャレンジ
「名探偵コナンゼミ」制作・監修のナゾトキチャレンジが登場！牛角店内でナゾトキに挑戦したお子様に「オリジナルスクエアステッカー」をお渡しします。食事を待っている間や食後にも挑戦でき、家族そろってお楽しみいただけます。
※お会計時に「ナゾトキ認定証」をご提示いただくと、ステッカーをお受け取りいただけます ※小学生以下のお子様1名につき、1枚のお渡しとなります ※1組につき最大10枚とさせていただきます ※「オリジナルスクエアステッカー」はなくなり次第終了となります
実施概要：「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」
■実施店舗：全国の牛角・牛角食べ放題専門店
■実施期間：2026年4月8日（水）～6月30日（火）
※第1弾と第2弾で、コラボメニューについてくる「オリジナルグッズ」の内容が異なります。
第1弾：2026年4月8日（水）～5月19日（火）
第2弾：2026年5月20日（水）～6月30日（火）
▼「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」専用ページはこちら
牛角
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202604_conanCP/?%20utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP(https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202604_conanCP/?%20utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP)
牛角食べ放題専門店
https://www.Gyukaku-tabehodai.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP(https://www.Gyukaku-tabehodai.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP)
■TVアニメ「名探偵コナン」とは
1994年より小学館『週刊少年サンデー』にて連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメ。 TVアニメ放送回数は1,100回以上、原作コミックスの単行本全世界累計部数は2億7,000万部を突破するな ど、『週刊少年サンデー』を代表する作品。TVアニメは1996年から放送されており今年30周年をむかえ、TV放送の枠を越えて劇場版・イベントなど様々な展 開がされている。劇場版名探偵コナン第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が4月10日(金)公開。
▼TVアニメ「名探偵コナン」公式サイト：https://www.ytv.co.jp/conan
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開