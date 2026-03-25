【牛角×名探偵コナン】グッズ付き「コラボメニュー」全7品！劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」公開記念～オリジナルデザインの「コラボグッズ」が20種以上登場～

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」は、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が2026年4月10日（金）に公開されることを記念して、TVアニメ「名探偵コナン」とのタイアップ「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」を、2026年4月8日（水）から6月30日（火）までの期間限定で実施いたします。

2026年は「牛角」創業30周年を迎える節目の年でもあり、コナン達をイメージしたコラボメニューなど、焼肉時間がさらに楽しくなる多様なメニューをご用意いたします。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

※第1弾：2026年4月8日（水）～5月19日（火） / 第2弾：2026年5月20日（水）～6月30日（火）

6つの注目ポイント：「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」

１.オリジナルグッズ付き！コラボ単品メニュー全6種

└第1弾：2026年4月8日（水）～5月19日（火）

―オリジナルグッズは「マスキングテープ（全6種）」

２.オリジナルグッズ付き！コラボお肉盛り/食べ放題コース

└第1弾：2026年4月8日（水）～5月19日（火）

―オリジナルグッズは「クリアコースター（全6種）」

＜さらに！「ECサイト限定グッズ」購入権付き＞

ECサイト限定グッズ

アクリルスタンド（全6セット）/缶バッジ（全6セット）/マグカップ（全2種）/アクリルブロック（全1種）

３.牛角公式アプリ：ポイントをためて「デジタル壁紙」と交換！ECサイト限定グッズが当たる！

└30ptで「デジタル壁紙」と交換！

100ptで「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」が抽選で10名様に当たる！

４.牛角公式X：フォロー＆リポストキャンペーンで「コンプリートセット」が当たる！

└第1弾：2026年4月8日（水）～4月14日（火）

「マスキングテープ6種コンプリートセット」or「クリアコースター6種コンプリートセット」が抽選で各10名様に当たる！

― 小学生以下のお子様対象 ―

５.江戸川コナンと怪盗キッドの「オリジナル紙エプロン」がもらえる！

６.ナゾトキチャレンジで「オリジナルスクエアステッカー」がもらえる！

▼「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」専用ページはこちら

牛角

https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202604_conanCP/?%20utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP(https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202604_conanCP/?%20utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP)

牛角食べ放題専門店

https://www.Gyukaku-tabehodai.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP(https://www.Gyukaku-tabehodai.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP)

１.オリジナルグッズ付き！コラボ単品メニュー全6種

- 焼肉から〆、デザートまで！焼肉時間がさらに楽しくなる多様なメニュー

江戸川コナンや毛利蘭など、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」に登場するキャラクターの「コラボ単品メニュー」が登場。各メニューには「オリジナルピック」が付き、1品ご注文につき「オリジナルグッズ（全6種）」をランダムで1つお渡しいたします。

＜コラボメニュー＞

大きな“綿あめ”が乗った謎めくメニュー『名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉』をはじめ、見た目も味もさわやかな『千速のレモン香るさわやか冷麺』、元気いっぱい『世良のクラッシュゼリードリンク』など、焼肉時間がさらに楽しくなる多様なメニューをご用意。

名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉 580円（税込638円）焼肉に綿あめ！？網の上で熱して綿あめに タレをかけると…？肉の旨味とタレの甘味が 際立つ、謎めくメニューを味わってみよう♪コナンの探偵スペシャルアイス 380円（税込418円）甘酸っぱいベリーと濃厚チョコがかかった バニラアイスが味覚を刺激！アイスの冷たさで 目も冴えれば、探偵力もアップ！？蘭のふんわりチョコプチパンケーキ 480円（税込528円）毛利蘭の優しさをイメージした可愛い パンケーキ。ふんわりしたパンケーキに濃厚チョコと バニラアイスのやさしい甘さを堪能しよう♪千速のレモン香るさわやか冷麺（ハーフ） 500円（税込550円）「風の女神」萩原千速をイメージした、 さわやかな冷麺。 レモンの爽快感が口の中を 駆け抜ける！〆にもぴったりな一品♪重悟の石焼和風ビビンバ 750円（税込825円）横溝重悟をイメージした、大きなそぼろ玉が 乗ったワイルドなビジュアルに優しい味のビビンバ。 和風の味わい深さを引き立てるきんぴらもポイント！世良のクラッシュゼリードリンク（りんご味） 350円（税込385円）元気いっぱいな世良をイメージした、 りんごの甘酸っぱさとゼリーの食感が 楽しめるゼリードリンク♪

【第1弾】オリジナルグッズ 「マスキングテープ （全6種）」

■第1弾 実施期間：2026年4月8日（水）～5月19日（火）

２.オリジナルグッズ付き！コラボお肉盛り/食べ放題コース

※コラボメニュー1品ご注文につき1個含まれます ※オリジナルグッズの種類は選べません ※なくなり次第終了となります- お肉をめいっぱい楽しみたい方に！お肉盛りと食べ放題

『少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り』（単品）、または『グッズ付き食べ放題コース』をご注文いただいた方に「オリジナルグッズ」をお渡しいたします。さらに、「オリジナルグッズ」1つにつき、「ECサイト限定グッズ」を購入できる「シリアルコード」が1枚付いてきます。

＜コラボメニュー＞

【単品】 ※「ECサイト限定グッズ」購入権付き

■少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り

1,780円（税込1,958円）

少年探偵団のオリジナルピックがついた、ボリューム満点のお肉盛り♪バラエティ豊かな少年探偵団メンバー５人にちなんだ５種類のラインナップが楽しめます。

（ジューシーカルビ/ピートロ/牛角ハラミ/ロース/ジュ～シ～！ソーセージ）

【食べ放題】 ※「ECサイト限定グッズ」購入権付き

■グッズ付き50品コース 3,080円（税込3,388円）

■グッズ付き70品コース 3,680円（税込4,048円）

■グッズ付き牛角コース 4,080円（税込4,488円）

■グッズ付き牛タン・上焼肉コース 5,280円（税込5,808円）

■グッズ付き黒毛和牛コース 6,280円（税込6,908円）

※牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前では実施内容が 一部異なります

※グッズ付き食べ放題コースは、同一グループでも希望する方のみ＋税抜300円でご注文いただけます

例）大人3名でご来店の場合、2名は通常の牛角コース、1名のみグッズ付き牛角コースをご注文いただくことも可能です

※小学生はグッズ付き食べ放題コースをお選びいただけます。その場合、小学生料金（半額）＋税抜300円となります

※小学生未満は無料のため、グッズ付き食べ放題コースはお選びいただけません

【第1弾】オリジナルグッズ 「クリアコースター（全6種）」

■第1弾 実施期間：2026年4月8日（水）～5月19日（火）

ECサイト限定グッズ：コラボお肉盛り or グッズ付き食べ放題ご注文者限定

※コラボメニュー1品ご注文につき1個含まれます ※オリジナルグッズの種類は選べません ※なくなり次第終了となります

■販売期間：2026年4月8日（水）～7月10日（金）

＜ECサイト限定グッズ一覧＞

３.牛角公式アプリ：ポイントをためて「デジタル壁紙」と交換！ECサイト限定グッズが当たる！

※コラボお肉盛り or グッズ付き食べ放題コースに付いてくる「オリジナルグッズ」と一緒に、シリアルコードが印字された専用用紙をお渡しします ※専用用紙に掲載の二次元コードからECサイトにアクセスし、シリアルコードを入力すると、ECサイト限定グッズを購入できます- 30ptで「デジタル壁紙」と交換！100ptで「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」が抽選で当たる！

キャンペーン期間中、「牛角公式アプリ」をレジで提示すると、お会計金額の税込2％が「名探偵コナンポイント」として貯まります。「名探偵コナンポイント」は、「デジタル壁紙」との交換や「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」への応募に使用できます。

■ポイントの付与期間：2026年4月8日（水）～6月30日（火）営業終了まで

■アイテムの交換期間：2026年7月2日（木）23:59まで

▼牛角公式アプリ ダウンロードはこちら

４.牛角公式X：フォロー＆リポストキャンペーンで「コンプリートセット」が当たる！

App Store :https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku- フォロー＆リポストだけで、カンタン参加！

牛角公式Xアカウントにて、コラボメニューに付いてくる「オリジナルグッズ」の“全種セット”が当たるキャンペーンを実施いたします。

■応募方法：牛角公式X（https://x.com/gyukaku29）のアカウントをフォローし、対象投稿をリポスト

■応募期間：2026年4月8日（水）～4月14日（火）

■抽選で「マスキングテープ6種コンプリートセット」「クリアコースター6種コンプリートセット」が各10名様に当たる

― 小学生以下のお子様対象 ―

お子様から大人まで幅広い世代から愛されている「名探偵コナン」。ご家族で“もっと”お楽しみいただけるよう、お子様限定企画をご用意しています！

５.江戸川コナンと怪盗キッドの「オリジナル紙エプロン」がもらえる！

- 食事を待っている間もワクワク！コナン＆キッドと一緒に楽しい焼肉時間♪

身に着けるアイテムで、お食事時間を盛り上げる♪江戸川コナンと怪盗キッドがプリントされた「オリジナル紙エプロン」を身に着けて、さらに特別な焼肉時間をお楽しみいただけます。

※「オリジナル紙エプロン」をご希望のお客様はスタッフにお声掛けください ※「オリジナル紙エプロン」はなくなり次第終了となります ※小学生以下のお子様1名につき、1枚のお渡しとなります

６.ナゾトキチャレンジで「オリジナルスクエアステッカー」がもらえる！

- 気分は名探偵！「名探偵コナンゼミ」監修ナゾトキチャレンジ

「名探偵コナンゼミ」制作・監修のナゾトキチャレンジが登場！牛角店内でナゾトキに挑戦したお子様に「オリジナルスクエアステッカー」をお渡しします。食事を待っている間や食後にも挑戦でき、家族そろってお楽しみいただけます。

※お会計時に「ナゾトキ認定証」をご提示いただくと、ステッカーをお受け取りいただけます ※小学生以下のお子様1名につき、1枚のお渡しとなります ※1組につき最大10枚とさせていただきます ※「オリジナルスクエアステッカー」はなくなり次第終了となります

実施概要：「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」

■実施店舗：全国の牛角・牛角食べ放題専門店

■実施期間：2026年4月8日（水）～6月30日（火）

※第1弾と第2弾で、コラボメニューについてくる「オリジナルグッズ」の内容が異なります。

第1弾：2026年4月8日（水）～5月19日（火）

第2弾：2026年5月20日（水）～6月30日（火）

▼「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」専用ページはこちら

牛角

https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202604_conanCP/?%20utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP(https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202604_conanCP/?%20utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP)

牛角食べ放題専門店

https://www.Gyukaku-tabehodai.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP(https://www.Gyukaku-tabehodai.jp/lp/202604_conanCP/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202604conanCP)

■TVアニメ「名探偵コナン」とは

1994年より小学館『週刊少年サンデー』にて連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメ。 TVアニメ放送回数は1,100回以上、原作コミックスの単行本全世界累計部数は2億7,000万部を突破するな ど、『週刊少年サンデー』を代表する作品。TVアニメは1996年から放送されており今年30周年をむかえ、TV放送の枠を越えて劇場版・イベントなど様々な展 開がされている。劇場版名探偵コナン第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が4月10日(金)公開。

▼TVアニメ「名探偵コナン」公式サイト：https://www.ytv.co.jp/conan

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開