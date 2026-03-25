シンガー・Beenee、P-Funkチューン「Gatten」でデビュー！トークボックスが印象的なファンクチューンで、Boogalooルーツのグルーヴを体現！

株式会社STARBASE「Gatten」アートワーク

アーティストBeenee（ビーニー）が、デビューシングル「Gatten」を各種音楽配信サービスにてリリースした。

Beeneeは、幼少期よりダンスに親しみ、ストリートダンスの中でもBoogalooを専門的に追求するなど、コアなファンクカルチャーに根差した身体表現を強みとするアーティストだ。音楽面ではNew Jack SwingやP-Funkの影響を受け、グルーヴを重視したサウンドと、ダンサー視点で設計されたリズム、身体性の高いボーカルが特徴だ。

本作「Gatten」は、トークボックスが印象的なP-Funk基調のファンクチューン。葛藤や奮闘といった等身大の感情を、力強いビートとグルーヴで表現している。ダンスパートも大きな魅力で、特にアウトロではBoogalooのしなやかな動きと連動したパフォーマンスが際立つ、“聴いて楽しい、観て楽しめる”ダンスファーストな一曲に仕上がっている。作曲は、rice water Groove所属のTBS’93が担当。また、本日20時に公開されるミュージックビデオは、メディアアーティストJACKSON kakiが手がけ、音楽・映像・身体表現が融合した作品となっている。

（各種配信サービス：https://lnk.to/Gatten）

（「Gatten」ミュージックビデオ：https://youtu.be/4NnGWRpoYTA）

●作品情報●

【発売日】 2026年3月25日（水）

【アーティスト】 Beenee

【タイトル】 Gatten

作詞：TBS’93

作曲：Beenee

【レーベル】 Beenee

【各種配信サービス】 https://lnk.to/Gatten

●Beenee（ビーニー）プロフィール●

幼少期よりダンスを始め、Poppinの中でもBoogalooを専門的に追求。コアなファンクカルチャーに根差した身体表現を強みとする。音楽面ではNew Jack SwingやP-Funkに影響を受け、 グルーヴを最重視した楽曲制作を行う。作詞・作曲を自身で手がけ、ダンサー視点で設計された リズムと身体性の高いボーカルアプローチが特徴。“ダンスを軸にしたシンガー”として、音楽と身体表現を融合させた独自のポジションを切り拓こうとしている。

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