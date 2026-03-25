沖縄発シンガー Naz Yamada、新曲「LOVE GAMES」をリリース

エヌ・キューブ・エンタテインメント株式会社■ジャケット写真

■恋愛の“ゲーム化”に疑問を投げかける一曲

「LOVE GAMES」は、“恋は失恋が負けで、相手に好きになってもらうことが勝ちなのか？”という問いから生まれた楽曲です。

本来、自分を幸せにするはずの恋愛が、いつの間にか相手に合わせることや完璧であることを求めるものへと変わってしまう--。そんな矛盾や葛藤を、リアルな心情として描いています。

楽曲では、相手に合わせ続けることで自分自身を見失っていく過程と、その関係から抜け出そうとする心の揺れを、R&B／ソウルをベースとしたサウンドに乗せて表現しています。

■アーティストコメント

相手に合わせ続けて相手の気を引けたとしても、本当の自分を抑え込んでいるその状態は本当に“勝ち”といえるのかという疑問を「LOVE GAMES」で表現しました

- Naz Yamada

Digital Single

「LOVE GAMES」

アーティスト：Naz Yamada

配信日：2026年3月25日（水）

ISRC：JP92E2600284

Streaming & Download

https://nex-tone.link/A00214491

■ミュージックビデオ

2026年3月25日（水）0:00よりYouTubeにてプレミア公開

https://www.youtube.com/watch?v=PrP6VnoU5Q4

YouTubeサムネイルアーティスト写真

■Naz Yamada プロフィール

Naz Yamada は沖縄県沖縄市出身、2000年生まれのシンガー／ミュージシャン。

R&B、ソウル、オルタナティブを融合させた独自のサウンドを特徴とする。

幼少期より多様な音楽に触れ、映画『バーレスク』でのクリスティーナ・アギレラの歌声に影響を受け歌い始める。13歳でオーディション番組にて約2000組の中からベスト9に選出。

その後、冨田ラボによるプロデュース作品で注目を集め、江崎文武、Seihoなどのプロデューサーと制作を重ねる。近年では他アーティスト作品への参加も増え、表現の幅を広げている。

現在は沖縄を拠点に活動し、世界へ向けて音楽を発信中。

■レーベルについて

エヌ・キューブ・エンタテインメント株式会社は、沖縄から多数のアーティストを輩出してきた音楽プロダクションです。

新レーベル「Ncube Project」では、プロデューサー Nash が中心となり、アーティストの個性を最大限に活かした作品制作を行っています。

Naz Yamada はその第1弾アーティストとして、継続的に作品をリリースしています。

Naz Yamada

◆Official HP https://nazyamada.com

◆Instagram https://www.instagram.com/naz_ymd

◆X https://x.com/ymd_naz

◆Official TikTok https://www.tiktok.com/@naz_ymd

◆Official YouTube Channel https://youtube.com/@naz_ymd