“絶対やかない”『サンカット(R)』×「HANA」「強さ※を、まとう。」をコンセプトに新TVCMを公開。3月25日（水）YouTube先行公開、4月1日（水）より全国放映開始

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長:小林 孝雄）は、日やけ止めブランド『サンカット(R)』において、7人組ガールズグループ「HANA」とコラボし、「サンカット(R)︎×HANA 購入キャンペーン」を2026年4月1日（水）より開催します。キャンペーン開催に伴い、HANAが出演する新TVCM「強さ※を、まとう。」篇を公開します。2026年3月25日（水）よりYouTubeにて先行公開、4月1日（水）より全国のTVCMにて順次放映を開始します。

※紫外線防止効果ブランド内において

7人組ガールズグループ「HANA」は、これまで自分自身や周囲から突きつけられた「NO」を「YES」に変える強さで、多くの人々の心を動かしてきました。一方、『サンカット(R)』は、日常からレジャーシーンまで幅広く使えるラインナップを豊富に取り揃え、使用感ややさしさにこだわった処方で、髪を含めた全身を紫外線から徹底ガードする日やけ止めブランドです。

今回、『サンカット(R)』と「HANA」による、「強さ※を、まとう。」をコンセプトにしたコラボレーションが実現。日やけ止めを肌に塗る、吹きかけることによって、紫外線と戦う「強さ」を身にまとえるよう全ての人を応援します。

新TVCM「強さ※を、まとう。」篇では、青空の下、メンバーそれぞれが強さや自信に溢れた堂々とした表情で、『サンカット(R)』の“絶対やかない”魅力を表現しています。CM楽曲には、HANAの1stアルバムに収録された楽曲「ALL IN」を採用。メンバー全員で初めて作詞・作曲に挑戦した本楽曲は、HANAらしい力強さ・クールさが全面に詰め込まれており、CMの世界観をさらに盛り上げます。

また、4月1日（水）から５月31日（日）まで、『サンカット(R)』商品を購入しコーセーコスメポート公式LINEから応募すると、抽選で合計500名様にサンカット(R)︎×HANAオリジナルグッズが当たるキャンペーンも同時に開催します。

■HANAインタビュー

Q.『サンカット(R)』とのキャンペーンに参加が決まった時の感想をお願いします。

A.（MOMOKAさん）私は元々『サンカット(R)』の日やけ止めをずっと愛用していまして、日やけ止めブランドとのキャンペーンが決まったのが心から嬉しいです！夢がまた一つ叶ったなと思いました。

Q. 『サンカット(R)』の特長である“絶対やかない”という言葉にちなんで、メンバー同士で「絶対○○」と決めていることはありますか？

A.（CHIKAさん）決めているっていうわけではないんですが、自然とそうなってるのは「絶対ご飯」です！ HANAは、本当にちょっとの時間しかなくても、意地でもご飯を食べるくらい、みんなご飯が大好きなので！（笑）

A.（NAOKOさん）もう１つ私たちには、「絶対脱力」というものがあります。これは毎パフォーマンス前に、メンバー全員で集まって部屋を暗くして（全員で）脱力する時間を過ごしてから、パフォーマンスに挑んでいるんです。

Q. 昨年は、夏フェスにも多く出演され、屋外での活動も多いかと思いますが、普段から心がけている「日やけ対策」はありますか？

A.（JISOOさん）私はそばかすができやすいので、こまめに日やけ止めを塗り直してます。いつもは、出かける30分前に塗ることが多いです。

A.（KOHARUさん）やっぱり、私といえば「心に太陽」なので（笑）外に出るのが大好きで、陽の光を浴びる時間が長いんですね。特に休みの日とかは海に行ったりもして、たくさん（陽の光）を浴びるので、そういう日は必ず顔には日やけ止めは塗るようにしています。

Q.『サンカット(R)』の商品ラインナップの中で、特にお気に入りの商品とその理由を教えてください。

A. （KOHARUさん）私は「サンカット(R) パーフェクトUV ジェル」です。元々は、MOMOKAがいつも愛用している商品なんですけど、伸びやすくてみずみずしくて、化粧水感覚なのに、ちゃんと肌に密着してる感じがあって！実際に、今日も手に塗って改めて良さを実感しました。

A.（MAHINAさん）私は「サンカット(R) プロテクトUV スプレー」が大好きです！私たち野外フェスの公演中に、日やけ止めを塗った肌に、砂ぼこりが付いてしまうことがあるんですが、この商品だとそれがなくて（肌も）さらさらで、きれいさっぱり♪という感じがして、本当にお気に入りで愛用しています。

A.（MOMOKAさん）私は、「サンカット(R) トーンアップＵＶ エッセンス」を一番愛用しているんですけど、その上からさらに髪の毛とかにもスプレーを使ったりすることが多いです。（ダブル使いですか？）ダブル使いですね！家を出る前に全身に「トーンアップUV」を塗って、その上から、スプレータイプ（サンカット(R) プロテクトUV スプレー）をかけることによって外出先でもサラサラで過ごせるんです！スプレータイプは、外に出るときは必ず持ち歩いているので、必ずバッグに入っています。

（実際に、CM本編でもサンカット(R) プロテクトUV スプレーを使用するシーンがありましたが、いかがでしたか？）

A.（MOMOKAさん）撮影シーンでは、デコルテのあたりに吹きかけたんですけど、霧の噴射で均等に肌につけられるし、改めて使いやすいなって思いました。

Q. 日やけ止めは、紫外線から肌を“守る”アイテムですが、デビュー1周年を迎える皆さんが“守りたいもの”は何ですか？

A.（YURIさん）やっぱり、守りたいのは「メンバー」です！デビュー1周年ということで、これから先も、ずっと長く一緒にいる存在だと思うので、ずっと支え合いながら守っていきたいなと思ってます。

（NAOKOさん）やっぱりメンバーですよね。

（全員） そうですよね！！

（NAOKOさん）ちゃんみなさん含め、本当に日々たくさんの方に支えていただいていますし、もちろんHONEYs（ファンネーム）のこともずっと家族だと思っているので、みんながずっと幸せでいられるように守るといいますか、一緒に楽しめるようにこれから先も過ごしていきたいです。

■メイキングカット

■TVCM概要／ストーリーボード

・タイトル：「強さ※を、まとう。」篇

・出演者：HANA

・YouTube先行公開日：2026年3月25日（水）

・TVCM放送開始日：2026年4月1日（水）

・「強さ※を、まとう。」篇：https://youtu.be/geRUYmhduqw

・インタビューメイキング：https://youtu.be/QGwLyBAxOtk

■CM楽曲について

CM楽曲には、HANAの2026年2月25日（水）に発売された1stアルバムに収録されている楽曲「ALL IN」を採用。メンバー全員が作詞作曲を手がけた初の楽曲で、ギターサウンドを基調とした、力強さとクールさが特徴のナンバーとなります。

楽曲：「ALL IN」

作詞：HANA

作曲：HANA, nonomi, Sunny, ilic

■サンカット(R)×HANA購入キャンペーン概要

・キャンペーン期間：2026年4月1日（水）～2026年5月31日（日）

※レシート有効期間も同上となります。

・対象商品：『サンカット(R)』ブランド全商品

※商品詳細は、ブランドサイト（https://www.suncut-uv.com/）よりご確認いただけます。

・応募条件：キャンペーン期間中に、対象商品を1点購入ごとに店頭レシートまたはオンラインストア(ネット通販など)の領収書を撮影し、コーセーコスメポート公式LINE（https://page.line.me/939wojuu?openQrModal=true）よりご応募ください。お一人様、何口でもご応募いただけます。

・景品および当選者数：

A賞：サンカット(R)×HANA オリジナルデザインポーチ 300名

B賞：サンカット(R)×HANA オリジナルデザインメッシュバッグ 200名

・キャンペーン公式サイト：https://www.suncut-uv.com/hana/

■HANAプロフィール

ちゃんみなプロデュース7人組ガールズグループ HANA。

CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAの7名で構成され、それぞれが異なるバックグラウンドと強烈な個性を持ちながら、唯一無二の世界観と統一感を両立させている。

圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。

■「サンカット(R)」について

2009年にデビューした、日やけ止めブランドです。髪を含めた全身の徹底ガードを叶える日やけ止めとして、日常からレジャーのシーンまで幅広く使えるラインアップを豊富に取り揃えています。使用感や肌へのやさしさにこだわった処方で、紫外線ダメージから肌や髪をまもります。世界12の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン）で展開しています。

■商品情報について

【商品名・特長・容量】

１. ２. ３.

１. サンカット(R) パーフェクトUV ジェル 80g

〔SPF50+ PA++++ ＵV耐水性★★〕高耐久×高耐水で強烈紫外線から徹底ガードする持続型最強※1UVジェル。みずみずしく軽い使い心地で、肌にピタッと密着し、日やけによるシミ・そばかす・乾燥ダメージを防ぎます。海の環境に配慮した処方※2を採用しています。汗・水に強いスーパーウォータープルーフタイプ。

※1 国内基準自社最高値

※2海水で膜が強くなる成分配合・海に流れ出にくい

２. サンカット(R) プロテクトUV スプレー <日やけ止めスプレー> 60ｇ

〔SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★〕瞬間さらさらな使用感で簡単手軽に隙なくまもりぬく速乾透明UVスプレー。髪にもお使い頂けます。日やけによるシミ・そばかすを防ぎ、うるおいをあたえ乾燥ダメージを防ぎます。無香料・無着色・無鉱物油・パラベンフリー。汗・水に強いウォータープルーフタイプ。

３. サンカット(R) 無重力感 UV エッセンス 50g

〔SPF50＋ PA＋＋＋＋ ＵV耐水性★★〕

まるで空気のような無重力感覚のつけ心地×紫外線カット効果最強値のUVエッセンス。ノンケミカル 紫外線吸収剤フリー。汗・水に強いスーパーウォータープルーフタイプ。

■『コーセーコスメポート』について

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーホールディングスが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んでいただける商品をお届けすることを目指す事業体です。