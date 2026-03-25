【NexTech Week 2026】ユースフル、「AI時代の人材・組織改革 EXPO 春」に出展。現場のAI実装を支える「実務直結型研修」と「全社eラーニング」の2軸を公開

ユースフル株式会社【無料】招待チケットはこちら >> :https://business.youseful.jp/nextechweek2026_spring

ビジネス教育プラットフォームを運営するユースフル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：大垣 凛太郎、以下「ユースフル」）は、2026年4月15日（水）から17日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、日本最大級のDX総合展「NexTech Week 2026」内の専門展「第5回 AI時代の人材・組織改革 EXPO 春」へ出展します。

「NexTech Week 2026」は、AI、ブロックチェーン、量子コンピュータなど、最新テクノロジーによる業務効率化や経営基盤強化を実現するためのソリューションが一堂に集う展示会です。ユースフルは、その中でも企業の成長を左右する「AI・DX人材」と「組織改革」に特化した専門展「AI時代の人材・組織改革 EXPO」に出展。法人導入200社以上、Udemy受講者15万人以上の実績を背景とした「実務直結型研修」および「全社展開向けeラーニング」の2つの主要ソリューションを紹介します。

本展示会でユースフルは、AIツールを導入したものの「現場で使いこなせていない」といった企業の課題に対し、講師評価95.2% という高い教育品質を誇る知見を活かした解決策を提示します。対面・オンラインでの「研修」による即戦力の育成と、Udemyで受講者評価4.2以上 を獲得しているノウハウを凝縮した「eラーニング」により、組織のデジタル変革を強力に後押しします。

また、来場特典として、実際の生成AI活用事例20選やCopilot リテラシー診断を収録したデジタル版『AI人材育成・組織DXメソッド 特別ガイドブック【増強改訂版】』をご提供いたします。

■ 数字で見るユースフルの実績（2026年3月時点）

■ 主なご紹介ソリューション

- 法人導入企業数：200社以上- Udemy受講者総数：15万人以上（受講者評価4.2以上）- 講師満足度：95.2%（リピート率 93.7%）- 研修コンテンツ内製比率および講師正社員比率：100.0%- Microsoft MVP：5年連続受賞（2021年～2025年現在）- YouTubeチャンネル登録者数：46万人以上

ユースフルブースでは、貴社の組織規模や課題のフェーズに合わせ、以下の2つのアプローチでDX推進を支援します。

■ 【来場特典】特別ガイドブック（デジタル版）の内容

- 実務直結型「AI・DX研修」（集合研修・個別研修）「毎日繰り返される定型業務をどう自動化するか」「膨大な資料作成を生成AIでどう短縮するか」など、現場が直面する具体的な課題を、Microsoft CopilotやPower Platformを用いて解決する実践的な手法を伝授します。加えて、ExcelやTeamsといった、あらゆる業務の基盤となるコミュニケーション・実務スキルの底上げを図り、組織全体の「現場力」を飛躍的に向上させます。講師正社員比率100% のプロフェッショナルな体制で、即効性のあるスキル習得を実現します。- 自律学習型「全社DX eラーニング」Udemyでの圧倒的な実績を持つ制作ノウハウを活かした学習プログラムです。単なる操作説明に留まらず、実務の「困った」を解決するための具体的な活用術を網羅。Excelから最新のAI活用術まで、全社員がそれぞれのレベルに合わせて体系的に学べる環境を構築し、組織全体のデジタル化を標準化します。

ブースにてアンケートにご回答いただいた皆様へ、以下の内容を含む生成AI活用最新ガイドブック（総計200ページ超）を進呈いたします。

■ 開催概要

- Copilot リテラシー診断（詳細解説付き）：自分や組織のAI習熟度を客観的に把握できる診断シート。問題を解いて現状のレベルを確認し、付属の解説を読み込むことで、その場ですぐに生成AIスキルの向上を図れる「学習型」の診断コンテンツです。- 実際の生成AI活用事例20選：事務、営業、人事など、現場の第一線で即座に真似できる具体的な活用アイデアを厳選。アンケート回答後、専用のダウンロードURLをご案内いたします。

名称：NexTech Week 2026内「第5回 AI時代の人材・組織改革 EXPO 春」

会期：2026年4月15日（水）～17日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

ブース番号：11-35

主催：RX Japan株式会社

出展社詳細：ユースフル株式会社 出展社ページ(https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/search/26/directory/directory-details.%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%95%E3%83%AB%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-35eccb8d-7972-40a5-b604-47261f131491.html#/)

■ ユースフル株式会社について

ユースフル株式会社ブースイメージ【無料】招待チケットはこちら :https://business.youseful.jp/nextechweek2026_spring

「創る人をつくる」をミッションに、Microsoft 365と生成AIを活用した「実務変革」を支援。書籍『現場の教科書』シリーズ累計20万部突破 の実績など、質の高い教育コンテンツを通じて企業のDX人材育成を強力に後押ししています。

公式サイト：https://business.youseful.jp/

【関連情報】

生成AI 特選プロンプト集

「当日会場へ足を運ぶのが難しい」という方に向けて、実務ですぐに活用いただけるデジタル特典をご用意しております。会議の議事録からExcelの関数作成まで、日常の生成AI活用を効率化できるプロンプト10選を収録しています。

資料を無料ダウンロードする :https://business.youseful.jp/download18_youseful?fm_cp=69ae1611dc6580645e65b374&fm_mu=69ae1621a8e8697452dd6815&utm_campaign=69ae1611dc6580645e65b374&utm_medium=social&utm_source=PRtimes

会社情報

◆ミッション：創る人をつくる

◆事業内容：Microsoft365×生成AIの法人研修を提供

代表取締役：大垣 凛太郎

所在地：東京都千代田区九段南一丁目6番5号

設立：2018年8月

公式サイト：https://business.youseful.jp/

日経トップリーダーonline(https://project.nikkeibp.co.jp/nvc/mag/)