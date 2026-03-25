TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』、キャラクターボイス初公開の第1弾PVを解禁！第1弾キャストに関根明良、桑島法子、齋藤潤、鈴木崚汰、入野自由が決定！

天幕のジャードゥーガル製作委員会

このたび、数々の漫画賞を受賞した話題の歴史マンガを原作とするTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』において、キャラクターボイスを初公開した第1弾PVを解禁いたしました。関根明良、桑島法子、齋藤潤、鈴木崚汰、入野自由ら第1弾キャスト＆コメント、そしてキャラクターアートも到着いたしました。

さらに、フランス現地時間6月21日から27日にかけて開催予定のアヌシー国際アニメーション映画祭2026の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品されることが決定しました。

トマトスープにより秋田書店「Souffle」（スーフル）にて連載中の『天幕のジャードゥーガル』は、13世紀のモンゴル帝国の時代を舞台に、過酷な運命の中で“知”を武器に生き抜こうとする少女・シタラの姿を描いた歴史後宮譚。宝島社「このマンガがすごい！2023」オンナ編で第1位を獲得、さらに「マンガ大賞」に2023年と2024年の2年連続でランクインを果たすなど、今大きな注目を集めている歴史マンガです。TVアニメは、2026年7月よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日にて放送開始が決定。アニメーション制作は、『ダンダダン』や『平家物語』、『映像研には手を出すな！』など圧倒的なクオリティで世界中から高く評価されているサイエンスSARUが手掛け、壮大な歴史のうねりの中で運命に立ち向かう少女の物語を描きます。

■第1弾キャストは関根明良 桑島法子 齋藤潤 鈴木崚汰 入野自由！

キャラクターボイス初公開となる第1弾PVを解禁！

このたび公開された映像では、第1弾キャストとキャラクターボイスが初解禁されました。母を亡くし、故郷からも遠く引き離された孤独な少女・シタラを関根明良が務めるほか、ムハンマドの母で、心優しい奥方・ファーティマに桑島法子、モンゴル帝国皇帝チンギス・カンの第四皇子・トルイに鈴木崚汰、モンゴル帝国の捕虜として生きる少年・シラに入野自由ら実力派声優陣に加え、俳優として映画やドラマと多方面に活躍をみせる齋藤潤が本作でTVアニメに初出演することが決定しました。齋藤はファーティマの息子で、聡明な少年・ムハンマドを演じます。映像には孤独で希望も持てなかった少女シタラがある学者の一家に拾われ、“知”と出会うことで成長していく姿や、モンゴル帝国の侵攻によって運命が大きく動き出す瞬間が描かれ、本作の壮大な物語の幕開けを予感させる内容となっています。

第1弾PV：https://youtu.be/TUOWEztjGjE?si=LdGWtI3fJcSU8vYc

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TUOWEztjGjE ]

■キャラクターアート＆第1弾キャラクター情報公開！キャスト陣からコメントも到着

今回公開されたキャラクターアートは、シタラの運命を大きく動かすことになる登場人物たちが描かれ、それぞれの個性や作品の世界観が感じられる一枚となっています。そして、本解禁にあわせて、ストーリーも更新。シタラの歩む運命や、物語の背景となる世界観がより深く感じられる内容となっています。

さらに、第1弾キャラクター情報と出演キャストからのコメントも到着。それぞれのキャラクターの魅力や、本作への意気込みが語られています。

・シタラ 【CV：関根明良】

母を亡くし、故郷からも遠く引き離された孤独な少女。

学者の一家に拾われ、知恵を授けられながら穏やかな日々を過ごすも、モンゴル帝国の襲来ですべてを奪われ…

＜関根明良コメント＞

シタラの声を担当させていただく事になりました関根明良です。

原作を拝読した時の衝撃は忘れられません。

シタラ役が受かりましたと伺った際は彼女と共に歩める嬉しさと共に緊張やプレッシャーが大きかったのですが、収録ではたくさんの先輩方やスタッフの皆さまに支えてもらい、本作への愛と情熱を感じながら時間のある限りたくさん挑戦させていただきました！

ぜひお楽しみいただけたら幸いです！皆さまどうぞよろしくお願いいたします！！

・ファーティマ（CV：桑島法子）

ムハンマドの母で、心優しい奥方。

天涯孤独の身となったシタラを拾い、我が子のように可愛がる。

＜桑島法子コメント＞

原作の漫画を拝見して、これをアニメ化するんだ！という衝撃と共に、ぜひ関わりたいと思いました。

アフレコ時にスタッフの皆さんのこの作品にかける並々ならぬ熱量も感じ、益々楽しみにしています。

私は少女シタラの人生に大きな影響を与えるファーティマを演じます。

ファーティマはこの時代の女性としては恵まれた地位にあり、知識人でもある聡明な人。

シタラとの短いシーンの中に目いっぱい愛を込めて演じられたら、と。

皆さんも、この作品でシタラと共に思い切り感情を揺さぶられてください。

・ムハンマド（CV：齋藤潤）

ファーティマの息子で、聡明な少年。

幼いシタラに学ぶことの重要性を説き、自身はあらゆる知恵と出会い、真理を探すために旅に出る。

＜齋藤潤コメント＞

ムハンマドの声を務めさせていただきました。ムハンマドは主人公に大きな影響を与え、知識の価値を体現する存在だと感じています。柔らかく穏やかな人柄にとても惹かれました。プロの声優さんの中で作品に携わることは嬉しくもあり、緊張がなくなることはありませんでしたが大切なことを学ばせていただいた現場でした。放送をお楽しみに。

・トルイ（CV：鈴木崚汰）

モンゴル帝国皇帝チンギス・カンの第四皇子。

帝国最大の軍事力を持ち、他国への侵攻を繰り返す。

＜鈴木崚汰コメント＞

場を明るくする純粋さを持ち、優れた武を魅せる。そんなトルイの声を担当させていただきます、鈴木崚汰です。モンゴル帝国が舞台になる本作で今まで触れてこなかった文化や言葉を学び、知見が広がりました。原作の良さを存分に活かしつつも、細かな造形を美しく描いているアニメーションになっていますので、楽しみにしていてください。よろしくお願いします！！

・シラ（CV：入野自由）

モンゴル帝国の捕虜となった少年。

生き残りと出世を狙ってトルイに取り入るしたたかな面をもつ。

＜入野自由コメント＞

トマトスープ先生の描く「美しく」「残酷な」物語に魅了されたファンの一人です。漫画を読み進める手が止まらない一方で、次のページをめくるのが恐ろしい……そんな感覚を今でも覚えています。

アフレコ現場でもじっくりと時間をかけて丁寧な収録が行われました。原作の魅力を大切にしながらも、アニメーションならではの表現が見事に融合しており、製作陣の深い作品愛を感じています。

今回、Abel監督と初めてご一緒できること、そして山田総監督と再び作品を共にできることを大変嬉しく思っています。放送をどうぞ楽しみにお待ちください。

■アヌシー国際アニメーション映画祭2026公式コンペティションTV Films 部門に選出！

「アヌシー国際アニメーション映画祭」は世界で最も長い歴史と最大規模を誇るアニメーション映画祭。そんな歴史ある祭典が今年もフランス南東部のアヌシーで6月21日から6月27日にかけて開催されます。

世界各国から数多くのアニメーションが集うなか、このたびTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』が公式コンペティション TV Films部門に選出され、正式出品されることが決定いたしました。世界中のアニメーションファンが注目するアヌシーの地で、本作はどのように迎え入れられるのか。続報にご期待ください。

■アヌシー国際アニメーション映画祭2026

日程：2026年6月21日～27日

公式サイト：https://www.annecyfestival.com/en

■作品概要

ストーリー

13世紀、イランの奴隷市場にその少女はいた。

これは、広大な大陸を翻弄した一人の魔女の話――。

母を亡くし、故郷からも遠く引き離されたシタラ。

まだ幼く、一人で生きていく術も未来への希望も持たない彼女は、

学者一家の心優しい奥方・ファーティマに拾われる。

「勉強して賢くなれば、どんなに困ったことが起きたって何をすれば一番いいのかわかるんだ」――

ファーティマの息子・ムハンマドの言葉に心を揺さぶられたシタラは、"知"の可能性と大切さを知り、教養を深めていく。

いつの日にか、知を探求する旅に出たムハンマドに追いつくことを夢見て……。

その頃、皇帝チンギス・カンによる地上最強の「モンゴル帝国」が他国への侵攻を繰り返し、

日に日に勢力を拡大していた。

留まるところを知らぬ野望は、ついにシタラの住む街に到達。帝国の第四皇子トルイによって穏やかな日々は終わりを告げる。

すべてを失ったシタラは得体の知れない強国への復讐を誓うのだった。

放送概要

2026年7月テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation"枠・BS朝日にて放送

スタッフ

原作：トマトスープ『天幕のジャードゥーガル』（秋田書店「Souffle」連載）

総監督：山田尚子

監督：Abel Gongora

キャラクターデザイン・作画チーフ：吉田健一

シリーズ構成：加藤還一

音楽：日野浩志郎

アニメーション制作：サイエンス SARU

キャスト

シタラ：関根明良

ファーティマ：桑島法子

ムハンマド：齋藤潤

トルイ：鈴木崚汰

シラ：入野自由

公式サイト：http://anime-jaadugar.com/

公式X

国内 @anime_jaadugar（https://x.com/anime_jaadugar）

海外 @Jaadugar_global（https://x.com/Jaadugar_global）

サイエンスSARUについて

新しい手法や若手スタッフの育成に取り組み、TV・劇場・配信と多岐にわたり作品を発表するアニメーション制作会社。

代表作にはアヌシー国際アニメーション映画祭長編部門グランプリ・クリスタル賞受賞作『夜明け告げるルーのうた』を始め、『夜は短し歩けよ乙女』、『DEVILMAN crybaby』、『映像研には手を出すな！』、『犬王』、『スコット・ピルグリム テイクス・オフ』、『きみの色』、『ダンダダン』など。その圧倒的クオリティで世界中から高く評価されている。

【サイエンスSARU公式サイト】https://sciencesaru.com/

※作品の画像をご使用の際は、下記コピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)トマトスープ（秋田書店）／天幕のジャードゥーガル製作委員会

原作情報

原作：トマトスープ 『天幕のジャードゥーガル』（秋田書店「Souffle」連載）

Souffle(スーフル)にて好評連載中！

URL：https://souffle.life/author/tenmaku-no-ja-dougal/

コミックス第5巻まで好評発売中！