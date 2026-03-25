約９年ぶり！爆食女王・ギャル曽根が“テレ東大食い王”にゲストで帰還！

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テレ東では、4月12日(日) 夜6時30分から、高橋みなみがMCを務める大食い特番「最強大食い王決定戦2026春」を放送！そして、本番組の準決勝に、かつて選手として大食い界を席巻した爆食女王・ギャル曽根がゲストで登場！約9年ぶりに“テレ東大食い王”に帰還しました！

（※ギャル曽根の「大食い王決定戦」の出演は、2017年5月14日放送「元祖！大食い王決定戦～爆食女王 下剋上戦記～」での解説出演以来、約9年ぶりとなります。）

さらに！4月12日（日）の本放送に先駆けて、4月1日（水）夜11時6分から事前特番の放送も決定！本放送の見どころをたっぷり詰め込んだ内容でお届けします！

≪伝説の“爆食女王”が、次世代の戦いを見届ける！≫

ギャル曽根といえば、2005年11月6日放送「元祖！大食い王決定戦 信州信濃路爆食決戦」にて彗星の如く登場し、蕎麦の大食い対決で大食いカウントされない天ぷらを爆食するなど、その破天荒さと豪快な食べっぷりで日本中に大きな衝撃を与え、2006年10月1日放送「元祖！大食い王決定戦 新爆食女王誕生戦～沖縄編 」と、2007年4月1日放送「元祖！大食い王決定戦 ギャル曽根vs新怪物たち 爆食女王限界死闘編～ハワイ編」で2連覇を達成するなど、数々の驚異的な記録と名シーンを生み出してきた“爆食女王”！そんな彼女が今回、約9年ぶりに“テレ東の大食い”に帰還！かつて自らが死闘を繰り広げた「大食い王決定戦」の現場で、新時代の大食い侍＆大食いなでしこたちの激闘を熱く見守ります！

≪今大会のコンセプトは「レジェンド記録への挑戦」！≫

テレ東の大食い37年の歴史で打ち立てられた「レジェンドたちの記録に挑む」をコンセプトにした今大会は、約9年ぶりに全国5都市で予選を開催！前回大会のファイナリストや大会常連の大食い猛者たちも全て、自身の出身地区の予選から這い上がるというガチンコ勝負でお届けします！ギャル曽根・ジャイアント白田・赤阪尊子・キング山本・小林尊といった大食いレジェンドを超える猛者は現れるのか！？大食いファン必見！歴史が動く瞬間をお見逃しなく！

≪ギャル曽根コメント≫

――久しぶりに大食いの現場に戻ってきていかがですか？

めちゃくちゃ楽しかったです！フラットな状態で、選手のことも知らずに来たんですけど、本当にスゴイ人たちばっかりで、決勝戦ぐらいのドキドキ感がありました。私たちの世代がスゴイんじゃないかなと思ってたんですけど、その記録をどんどん超えていくようなスゴイ選手が出てきて、「令和の大食いヤバイな」と思いました（笑）。まだまだ大食いは盛り上がりそうですね。

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――ご自身も「食べてみたいな」という気持ちになりましたか？

みんなが一生懸命食べてる姿を見て、私も出たいなと思いました（笑）。「あ、この感じ懐かしいな」っていう、10代の時に仲間と一緒に戦ったあの感じがあって。アンジェラ（佐藤）さんがまだ出てるんだったら「私もいけんのかな？」って（笑）。

――今回の見どころを教えてください

過去に（鮭茶漬けを）8.6kg食べて大食い王の決勝にいかせてもらったんですけど、ジャイアント白田さんたちと戦ったあの大会が私のマックスだったと思うんですが、それを今回の女子たちが超えるのか超えないのかというところをまず見ていただきたいのと、あとは男性陣のスゴさ。誰が勝つのかわからないぐらいのスピードと量。格好良かったです。「あのスピードで走りきるんだ…」っていう勢いと意地と力に、ジャイアント白田さんを初めて見た時のような感動がありました。

(C)テレビ東京≪予選詳細≫

■北海道・東北予選・・・牛タン弁当 30分勝負

1992年7月16日放送「第2回 全国大食い選手権」の仙台駅弁30分勝負で、体重120kgの巨漢・安達を尻目にスリム美女・⽵村が30分で5個半を完食！この34年前のレジェンド記録を打ち破れるか！？

【進行】アルコ＆ピース

■関東・甲信越予選・・・焼き小籠包 30分勝負

爆食女王・ギャル曽根が、自身のデビュー大会である2005年11月6日放送「元祖！大食い王決定戦 信州信濃路爆食決戦」の焼き小籠包30分勝負で25皿を完食！このレジェンド記録を打ち破れるか！？

【進行】アルコ＆ピース

■四国・九州・沖縄予選・・・屋台おでん 30分勝負

32年前の名勝負！1994年4月7日放送「第4回 全国大食い選手権」 の屋台おでん30分勝負で伝説の女王・⾚阪尊子が打ち立てた50個完食のレジェンド記録を打ち破れるか！？

【進行】マシンガンズ

■近畿・中国予選・・・たこ焼き 30分勝負

2005年4月11日放送「元祖！大食い王決定戦 激闘！関八州めぐり」で、後に伝説の巨人・ジャイアント⽩田を倒すことになるキング山本が打ち立てた、30分で182個完食というレジェンド記録を打ち破れるか！？

【進行】平成ノブシコブシ

■東海・北陸予選・・・きしめん 30分勝負

2000年4年20日放送「全国大食い選手権 春の陣 名古屋決戦」で、後にギャル曽根最大のライバルと言われた東の女王・岩田美雪が60分で17杯を完食して優勝！このレジェンド記録を超えるペースで勝ち抜く猛者は現れるのか！？

【進行】平成ノブシコブシ

※本戦（準決勝・決勝）の詳細は後日お知らせします。

(C)テレビ東京≪概要≫

【タイトル】

最強大食い王決定戦2026春



【放送日時】

■本戦：4月12日（日）夜6時30分～9時54分

■事前特番（予選）：4月1日（水）夜11時6分～11時55分



【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送



【配信】

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【出演者】

MC：高橋みなみ

ゲスト（準決勝）：ギャル曽根

進行（予選）：アルコ＆ピース、マシンガンズ、平成ノブシコブシ

ほか



【番組公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/oogui/



【番組公式X】

https://twitter.com/7oogui（@7oogui）