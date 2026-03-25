スタートアップ iHistory Inc.が、2026/03/31(火)に 東京で “全く新しいデジタルマップ体験 ” イベントを開催します！

株式会社iHistory

「人生と暮らしのクリエイティビティと遊び心を刺激する。」を掲げるスタートアップ、 iHistory Inc.

デザイン性が高く、楽しめるデジタルマップ作成Webサービス『PointMap+』をリリース後、

多くのユーザーにジブンだけのデジタルマップを作成・シェアして頂いてきました。

ジブンならではの視点やストーリーを発信する「マッパー」と呼ばれる新しいインフルエンサーが世界中で次々と登場してきております。

移動手段と情報収集の道具であった地図を、

楽しく簡単にクリエイティブに、ジブンを表現するキャンバスへとアップデートさせてきたスタートアップのiHistory Inc.が、さらに、新次元の新しいMap体験にチャレンジします。

本イベントでは、各専門分野のプロフェッショナル達とR＆Dプロジェクトとして共同開発した新次元のデジタルマップ体験のプロトタイプを「PointMap+」のコンセプトモデルとして披露します。これまでの検索やブラウジングとは異なる、全く新しい場所情報の「触れ方」をご体験ください。

“全く新しいデジタルマップ体験”

ぜひあなたの五感で体感してください。

■開催概要

開催日：2026年3月31日 (火)

※第一部・第二部で開催場所が異なりますのでご注意ください。

【第一部】

体験会時間：13:00～15:45 (12:30 開場予定)

開催場所：MIDORI.so NAGATACHO

住所：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO ４階

【第二部】

体験会時間：18:00～20:15 (17:30 開場予定)

開催場所：SENQ霞ヶ関

住所：東京都千代田区霞が関1丁目4－1 日土地ビル 2F

※体験会の他にトークセッション(パネルディスカッション)も予定しております。

■トークセッション(パネルディスカッション)

開始時間：19:00

※観覧は自由（事前予約不要）

登壇者：

トラベルクリエイター Taka

京都の魅力を伝えたい！と購入したカメラをきっかけに制作会社を設立。 企画・撮影・編集に加え、SNS運用まで一貫対応。 学生時代の米サンディエゴ留学で得たグローバル感覚を掛け合わせ、 海外向けSNS発信の制作を事業として展開し、国内外に届くストーリーづくりを強みとしています。 仕事柄、日本各地を巡る事も多く、仕事の傍ら各地の魅力をSNSで発信。 CanonV1アンバサダーとしても活動。

フォトグラファー・YouTuber 蕪山琴

旅行会社、企業広報を経て、現在は「旅・写真・ガジェット」をテーマに発信するフォトグラファー兼YouTuberを主に行っています。取材やポートレート撮影を手掛ける傍ら、モデルとしても活動。被写体経験に基づく「光のコントロール」を得意とし、YouTubeでは最新デバイスがもたらす表現の可能性を追求している。

(MC) 写真家・編集者 伊佐知美

1986年生まれ、新潟県出身。Somewhere & Here inc.代表。幼い頃に暮らした中国・上海の経験が旅好きの原点。三井住友、講談社、ITベンチャーWaseiにてWEBメディア『灯台もと暮らし』編集長の後、「場所を問わずに働く」をテーマに、2016年に0拠点・ノマドスタイルの無期限旅行に出発。二度の世界一周、4カ国の語学留学、沖縄移住などを経て、2023年夏に第一子出産。現在は夫と猫たちが暮らす東京と、出身地の新潟の二地域居住。著書『移住女子』（日・韓）。ZINE『Letters』『旅と生きる美しさを』。



・京都市総合企画局 人口戦略室 職員

・SLASH株式会社 代表取締役 安野 俊幸

・iHistory Inc. CEO 中野 一誠

体験会プロジェクト協力：京都市 東山区 SENQ霞ヶ関 東京都 株式会社ガイアックス

■体験会の参加応募の方はこちらから

https://forms.gle/eSNKJd88Swiwh6CP6

※体験は完全予約制の抽選制です。トークセッションの観覧は予約は不要になります。

※当選者の方にのみ、3月27日(金)までにご登録のメールアドレスに詳細をご連絡をさせて頂きます。

※当選された方も、機材との相性の影響で、現地で、やむを得ず当日体験が難しい場合もございます。ご応募の際は恐れ入りますがご了承ください。

■iHistory Inc.について

「人生と暮らしのクリエイティビティと遊び心を刺激する。」を掲げ、日常にある“表現”の可能性を広げるデジタルプロダクトを展開している日本発のスタートアップ。

『PointMap+』を起点に、誰もが持つ感性や記憶を、テクノロジーとデザインで形にしていきます。

■『PointMap+』とは

『PointMap+』は、26種類の地図デザインのテンプレートから、ブランディングやテーマに合うデザインを選び、写真やテキストを重ねていくだけで、“デザイン性の高いデジタルマップ”が簡単に作成できてシェアできるWebサービスです。

公開設定は、一般公開・URL限定公開・パスワード限定公開・非公開の4つから、デジタルマップの目的に合わせて選べます。

無料で使えるFREEプランと、デジタルマップを使いこなせる有料のGOLDプランがあります。

商用利用も可能です。

作成して一般公開させたデジタルマップは、Webブラウザ上で誰でも閲覧でき、アプリのダウンロードや登録は一切不要。GPSによる位置情報の確認や、SNSやWebサイトへのリンク設置も可能で、“使える・魅せられる・読んでもらえる”デジタルマップコンテンツとして活用できます。

▼PointMap+ サービスページ

https://www.ihistory.cloud/jp/pm/01/(https://www.ihistory.cloud/jp/pm/01/?argument=Y5fXRIXi&dmai=event20260331-1&utm_source=PRtimes&utm_medium=press&utm_campaign=event20260331)

会社概要

会社名：iHistory Inc.

設立日：2022年3月18日

CEO：中野一誠

所在地：東京都港区麻布十番2-21-14-505

事業内容：ライフスタイル×クリエイティブ領域のデジタルプロダクト開発・運営

連絡先：meister-group@ihistory.jp (担当:佐藤・小野寺)

HP：https://www.ihistory.inc/(https://www.ihistory.inc?argument=Y5fXRIXi&dmai=event20260331-2&utm_source=PRtimes&utm_medium=press&utm_campaign=event20260331)

ブランド名：iHistory

ブランディングサイト(日本)：https://www.ihistory.cloud/jp(https://www.ihistory.cloud/jp?argument=Y5fXRIXi&dmai=event20260331-3&utm_source=PRtimes&utm_medium=press&utm_campaign=event20260331)

mapper world.：https://ihistory.site/mapperworld/ja(https://ihistory.site/mapperworld/ja?argument=Y5fXRIXi&dmai=event20260331-4&utm_source=PRtimes&utm_medium=press&utm_campaign=event20260331)