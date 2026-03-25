TikTokライブコマース「燕チャンネル」、配信開始約30分で「逆さ傘」560本販売を達成

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「燕チャンネル」において、2026年3月4日(水)午前5:00より実施したライブ配信で、インターファッション株式会社(本社：東京都台東区、代表：金 冠英)が展開するレディースファッションウエアブランドVERILADY(ヴェリレディー)の「逆折り式ワンタッチ傘(晴雨兼用)」を販売し、配信開始から約30分で約560本を販売しました。本配信では、商品のデザイン性と機能性をライブで実演しながら紹介。早朝という時間帯にもかかわらず視聴者の購買が集中し、ライブコマースならではのリアルタイム販売力を示す結果となりました。

■実績概要

- 販売本数：約560本- 配信時間：2026年3月4日(水) 5:00開始

ライブ配信では、商品のデザイン性や機能性を実演形式で紹介しながら、視聴者とリアルタイムでコミュニケーションを実施。コメントでの質疑応答や実演を通じて商品の魅力を即時に伝えることで、購買行動の加速につながりました。

■即時販売につながった主な要因

革新的な「逆折り構造」

傘を閉じた際に濡れた面が内側になる構造により、車内や電車内でも水滴が周囲に付着しにくい設計。ライブ配信で実演することで利便性が直感的に伝わり、視聴者の関心を高めました。

ファッション性と実用性の両立

レディースファッションブランドならではのデザイン性に加え、晴雨兼用・UV対策・軽量設計など日常使いに適した機能性を兼備。ファッションアイテムとしても実用品としても支持を集めました。

ライブコマースならではの即時販売力

商品の特徴をリアルタイムで説明しながら販売するライブコマースの特性により、短時間で購買が集中。早朝5時という時間帯でも、高い販売成果を生み出しました。

■「燕チャンネル」について

TikTokライブコマースにおいて国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネル。ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属し、企画力・演出力・販売導線設計を強みに、数々のヒット配信を創出しています。美容・韓国コスメ・健康食品から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで、多岐にわたるジャンルで高感度なライフスタイルを提案。特に、昨今注力しているのが、TikTok Shopの枠組みを活用した「地方再生プロジェクト」です。宮城県や三重県、北海道といった日本各地の自治体・地元企業と連携し、現地から特産品の魅力をダイレクトに発信。2日間で売上4,000万円超を記録するなど、ライブコマースを通じた新たな地域活性化モデルの構築を目指しています。

URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年2月までの4ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位(V4)を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディング

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo