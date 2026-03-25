急増するフリーランスの「最大の悩み」を集客ツールで解決。メール配信『オレンジメール』、無料版の期間制限を撤廃し、「無期限・HTML対応」へ大幅リニューアル

株式会社オレンジスピリッツ

株式会社オレンジスピリッツ（本社：東京都中央区、代表取締役：野口洋一）は、メール配信システム『オレンジメール』の無料版（プラン100）を大幅リニューアルいたしました 。

従来の「半年間」という利用期間の制限を撤廃して「無期限」としたほか、新たにHTMLメール配信にも対応 。金銭的リスクなく、プロ仕様のメール配信システムをご利用いただけます 。

2026年、挑戦するフリーランスや個人事業主の皆様へ、最大の課題である「集客と顧客維持」を解決するための環境を、リスクゼロで提供します。

■ 背景：フリーランス増加の裏にある「集客」と「リソース」の壁

働き方の多様化に伴い、フリーランスや副業人口は年々増加しています。しかし、独立直後に多くの人が直面するのが「集客（案件獲得）」と「顧客との関係維持」の壁です。

「いいスキルを持っていても、知ってもらわなければ仕事にならない」「一度きりの取引で終わってしまい、翌月の売上が見えない」という悩みは尽きません。

しかし、ひとりで全ての業務をこなすフリーランスには、営業に割く「リソース（時間・人手）」が圧倒的に不足しています。そこでITツールの活用が不可欠となりますが、創業期や売上が不安定な時期には「固定費（ツール代）をかけられない」というジレンマがありました。

こうした背景を踏まえ、当社のパーパスである『ホスピタリティとテクノロジーで最高の顧客体験を届ける』を体現するため、「プロ仕様のマーケティングツールを、まずはコストゼロで」提供することを決定いたしました。

期間制限のない無料版を開放することで、金銭的リスクを負うことなく、メルマガやステップメールによる「自動集客・リピーター育成」の仕組みを構築いただけます。



■ 新・無料版（プラン100）の仕様・スペック

登録件数100件まで、無期限無料でご利用いただけます。まずは濃いファンに向けた情報発信や、既存クライアントへのニュースレター配信など、小規模な運用からスタートするのに最適です。

- 利用期間：制限なし- 登録件数：100件まで- 配信通数：月200通まで- 配信回数：制限なし- プラン数：2個まで- 無料で使える主な機能：- - HTMLメール：対応- - ステップメール：対応- - リマインドメール：対応



■ リソース不足をカバーする「HTMLエディタ」

「デザインに凝る時間がない」「外注費もない」という方でも安心です。直感的なエディタで、短時間で信頼感のあるメールが作成できます。

- ドラッグ＆ドロップで配置：画像やボタンをパズル感覚で並べるだけ。- ノーコードで簡単：難しいコードは一切不要。ブログを書く感覚で、写真付きのきれいなメールが作れます。- かんたん操作：マニュアルを読み込む時間を節約し、本来の業務（制作やサービス提供）に集中できますノーコード、ドラッグ＆ドロップでHTMLメール作成

■ フリーランスに『オレンジメール』が選ばれる5つの理由

1. フリーランスの信頼を守る「送信者ガイドライン」完全対応

GmailやYahoo!などの規制強化に対応済みです。個人事業主であっても、企業と同等のセキュリティ基準（SPF/DKIM/DMARC等）をクリアし、「なりすまし」と誤解されることなく、大切なお客様の元へメールを届けます。

2. 忙しい合間でも「最短10分」でスタート

登録から配信までが驚くほどスムーズです。複雑な設定を極力排除したシンプルな設計なので、本業の隙間時間を使って、思い立ったその日に配信を始められます。

3. 「ステップメール」で営業を自動化

あらかじめ設定したメールを自動で送る「ステップメール」機能が無料で使えます。あなたが寝ている間も、現場に出ている間も、ツールが自動でお客様をフォローし、次回のリピートや信頼関係構築を行います。

4. 18年の安定実績と「届く」技術（高い到達率）

何年ものシステムダウンゼロという高い安定性と、11項目に及ぶ独自の到達率対策により、メールを確実に届けます。ビジネスの生命線である「連絡網」として、上場企業から個人まで幅広く支持されています。

5. ITが苦手でも安心のサポート

「パソコン操作や設定に自信がない」という方でも安心して使えるよう、わかりやすいマニュアルとサポート窓口を用意しています。システム周りは私たちにお任せいただき、本業に専念してください。

■ 本件に関するお問い合わせ・新規登録

【まずは無料版でスタート】

新・無料版の詳細・ご登録はこちら：

https://orange-cloud7.net/mail/om100

【オレンジメール】

オレンジメールの詳細・お申込はこちら：

https://orange-cloud7.net/mail/

【株式会社オレンジスピリッツについて】

会社名：株式会社オレンジスピリッツ

所在地：東京都中央区日本橋本町1-8-13 日本橋滄浪閣ビル2階西

代表者：代表取締役 野口洋一

事業内容：クラウドサービスの企画・開発・運営（オレンジメール、オレンジフォーム等）