大学・研究機関向け｜『MFオープンアクセス支援システム』を4月末より正式発売

株式会社メディアフュージョン

株式会社メディアフュージョン（本社：大阪市、代表取締役：榊原 淳）は、2025年12月に先行告知していた、大学・研究機関におけるオープンアクセス（OA）対応を一元的に支援する製品群 「MFオープンアクセス支援システム」 を、2026年4月末より正式発売することをお知らせします。

本製品の内、「機関リポジトリ連携DXオプション」は昨年より発売していました。これに加えてresearchmapの情報を取得して論文やデータの機関リポジトリ登録作業を軽減するシステム、さらにDMP（Data Management Plan：研究データ管理計画※）から公開工程を一元管理できるフルバージョンの３製品として発売開始します。

▶お問い合わせはこちら(https://www.mediafusion.co.jp/ask2/)

※DMP（Data Management Plan：研究データ管理計画）

研究プロジェクトごとに、研究データや論文等の成果物の管理方法、保存期間、公開方針を定める計画。公的研究費を中心に作成が求められており、計画どおりに成果が公開されているかの管理が課題となっている。

図 MFオープンアクセス支援システムDMP管理等OA支援フルオプションの機能構成

●大学・研究機関で加速するオープンアクセス対応

公的資金による研究成果の即時オープンアクセス化を背景に、大学・研究機関では、

- 論文・研究データ公開業務の増大 researchmap- 業績管理・機関リポジトリ間のデータ分断- DMPと実際の公開状況の乖離

といった課題が顕在化しています。

「MFオープンアクセス支援システム」は、こうした課題に対し、業務の標準化・自動化・可視化を実現する統合支援システムとして開発されました。

●製品概要（3つの製品をラインナップ）

「MFオープンアクセス支援システム」は、下記の３つの製品群の総称です。既存システム構成やDMP管理の必要性に応じて選択いただきます。

A. 機関リポジトリ連携DXオプション（MF教員業績管理システムのオプション機能）- 提供状況：販売中（パッケージ販売）- 概要：MF教員業績管理システムに機関リポジトリ連携機能を付加するオプション機能- 特徴：業績管理システムの論文情報の二次利用 機関リポジトリ担当者向けの業務支援機能 JAIRO Cloud向け一括登録データ作成 Microsoft 365 (MS365)上で稼働- 利用対象：業績管理システムを利用して、機関リポジトリへの外部公開業務の効率化を図りたい大学・研究機関など。

B. DMP管理等OA支援フルオプション（MF教員業績管理システムのオプション機能）- 提供状況：新規発売 2026年4月末（パッケージ販売）- 概要：MF教員業績管理システムにDMP管理機能と機関リポジトリ連携機能を付加するオプション機能- 特徴：DMPからオープンアクセス工程を一元管理し、公開状況をトレース可能とする。 機関リポジトリ公開支援機能は上述のAと同じ。 オンプレミスでの稼働となる（Aの機能のみMS365で稼働）- 利用対象：DMP管理から機関リポジトリへの外部公開まで一貫して管理を行いたい公開論文数が多数の大学・研究機関など。

C. researchmap対応機関リポジトリ連携DXシステム （業績管理システム不要の単体OA支援アプリ）- 提供状況：新規発売 2026年4月末（パッケージ販売）- 概要：業績管理システムの代わりにresearchmapに直接接続し、機関リポジトリ連携を実現する単体アプリケーション。なお、システムの拡張により、researchmap以外の他社業績管理システムのデータを活用することも可能です。- 特徴：researchmapから定期的に業績を取込み、公開する論文ファイルや研究データを添付する。業績管理システムが不要 機関リポジトリ担当者向けの業務支援機能 JAIRO Cloud向け一括登録データ作成Microsoft 365 (MS365)上ですべて稼働- 利用対象：業績管理システムを所持していない大学やresearchmapを業績管理として利用している大学を対象に、機関リポジトリへの外部公開業務の効率化を図りたい大学・研究機関など。

図 researchmap対応機関リポジトリ連携DXシステムの機能構成



MFオープンアクセス支援システムの製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155089/table/34_1_ef92d02445ec51ba0ca50cc91b0f9e50.jpg?v=202603250951 ]

※価格は▶お問合せください(https://www.mediafusion.co.jp/ask2/)

※製品の詳細説明Webページは販売と同時に公開します。

販売中の機関リポジトリ連携DXオプションについては、▶こちらをご覧ください(https://www.mediafusion.co.jp/ripogitoridx-system/)。

導入までの流れ- お問合せ・無料相談- オンラインまたはご訪問にてご案内- ご契約・導入

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会社概要

【会社名】

株式会社メディアフュージョン（Media Fusion Co.,Ltd.）

メディアフュージョンは、Microsoft 365を活用して既存の業務システムをEaaS (Extension as a Service)化しサーバーレスシステムを実現するなど、企業や公的機関のDX推進に貢献しています。

▶公式サイト(https://www.mediafusion.co.jp/)



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■ハノイR＆Dセンター

Tan Hong Ha Complex, No 2 Vuong Thua Vu Street, Khuong Trung Urban, Thanh Xuan District, Ha Noi City, Vietnam

【設立】

1995年（平成7年）8月10日

【代表者】

代表取締役 榊原 淳（Atsushi Sakakibara）

【事業内容】

大学研究機関向けパッケージ

スマート農業労務会計ソリューション（freee連携・kintone）

ビジネスインテリジェンス（Power BIソリューション）

DX推進及び各種業務システムのEaaS化（MS365によるアプリ開発）

AIソリューション

お問合せ先

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電話

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東京：050-3164-3774

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