十条駅ハル内科・皮フ科クリニックをオープン！JR埼京線 十条駅から徒歩１分、内科・皮膚科・整形外科・美容皮膚科を中心に街のかかりつけ医に。レントゲン検査・血液検査・尿検査も可能。予約なしでも来院可能。

一般社団法人琴葉會十条ハル内科・皮膚科クリニックの受付・待合の様子

東京都北区上十条に、2025年3月1日（日）、「十条駅ハル内科・皮フ科クリニック」を開院いたしました。JR埼京線 十条駅北口より徒歩約１分、J&MALL 1階に位置する本クリニックは、内科・皮膚科・整形外科・心療内科を一体で提供するとともに、美容・ウェルネス系の自由診療メニューも充実。毎日朝9時から土日祝日も休まず診療し、街のかかりつけ医として信頼されるクリニックを目指します。

詳細を見る :https://halujujo.clinic/

▼クリニックの詳細

＜＜オープンの背景・目的＞＞

- クリニック公式HP：https://halujujo.clinic/- 診療科目（保険診療・自費診療）：内科・皮膚科・整形外科・心療内科・美容皮膚科- 住所：〒114-0034 東京都北区上十条2-27-1 J&MALL 1階- 公式LINE（お問い合わせ）：@halujujo（URLはこちら(https://lin.ee/qQRBX48)）- 設備：レントゲン、血液検査、尿検査、点滴、注射、ワクチン接種、現金・キャッシュレス決済可- 予約：予約なしでも来院可能（WEB予約は優先案内、予約はこちら(https://app.squareup.com/appointments/book/focq6berky8grg/LVQ8BQKPH13KM/start)）- Google Map：https://maps.app.goo.gl/g64Vv9zKAzhBksrd6

十条・北区エリア（赤羽・板橋・王子など）には共働き世帯や単身者が多く、「平日の日中に受診できない」「皮膚科の予約がなかなか取れない」「土日祝に空いているクリニックがない」というお声を多く耳にしてきました。また、内科・皮膚科・整形外科が別々のクリニックにあるため、複数のクリニックを渡り歩くご負担も課題となっていました。

こうした地域の医療ニーズに応えるべく、内科・皮膚科・整形外科を一体化した複合型クリニックとして開院。毎朝９時から行う通常診療と、自由診療による美容・ウェルネスサービスを組み合わせることで、健康管理から見た目のケアまでワンストップで対応します。

＜＜店舗の特徴・サービス内容＞＞

十条駅ハル内科・皮膚科クリニックの診察室の様子

当院では発熱、インフルエンザ、新型コロナウイルス、帯状疱疹などの症状には迅速検査で当日検査可能です。また、レントゲン検査・尿検査・血液検査も行っております。アレルギーや生活習慣病、骨折や捻挫などもお気軽にご相談ください。

３６５日毎日診療を行っていますので、十条にお住いの方だけではなく北区エリア（赤羽、板橋、王子、池袋）の方もお気軽にいつでもお越しください。

＜＜当クリニックの5つの特徴＞＞

十条駅ハル内科・皮フ科クリニックではレントゲン検査・尿検査・血液検査が可能です。またインフルエンザ・コロナ・帯状疱疹・性病などの即日検査も可能です。１.毎日9:00から年中無休で診療

平日のお仕事帰り、土日も含めていつでも受診可能。WEB予約（24時間受付）で待ち時間を最小限に。

２.十条駅北口から徒歩１分・商業施設内の１階で好アクセス

JR埼京線 十条駅北口を出てすぐのJ&MALL 1階に位置。お買い物のついでや通勤・通学の動線上で立ち寄れる利便性を重視しています。赤羽・東十条・王子・板橋エリアからもアクセス良好です。

３.内科×皮膚科×整形外科のワンストップ診療

生活習慣病・感染症・発熱・アレルギーなどの内科疾患と、肌荒れ・にきび・皮膚炎などの皮膚科疾患に加えて、筋肉・骨・関節などの痛みや不調に整形外科疾患が1つのクリニックで対応可能。

４.充実した自由診療・美容メニュー

プラセンタ注射を含む美容点滴、美肌内服、漢方、医療痩身、性病治療、ボトックス注射、脂肪溶解注射など、美容・ウェルネスに関わる自由診療を幅広く提供します。

５.女性スタッフ（医師・看護師・その他スタッフ）が在籍

「男性の先生には話しにくい」「肌のことや体型のことを相談するのが恥ずかしい」

そんな気持ちに寄り添えるよう、デリケートなご相談も安心してお話しいただける環境を整えています。

＜＜院内の雰囲気＞＞

【本件に関するお問い合わせ先】

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十条駅ハル内科・皮フ科クリニック 広報担当

TEL：03-6698-2509 MAIL：info@halujujo.clinic

所在地：東京都北区上十条2-27-1 J&MALL 1階

WEB：https://halujujo.clinic

担当者コメント

十条駅ハル内科・皮膚科クリニックのロゴ十条駅ハル内科・皮膚科クリニック 広報担当

「病院に行きたいけど、平日は仕事があって行けない」「皮膚科の予約が全然取れない」

--十条・北区エリアにお住まいの方から、そんなお声を本当によく耳にしてきました。

このクリニックは、そういった「受診できない理由」をひとつひとつなくしていくために生まれました。 毎朝９時から土日祝日も、予約なしでも診られる。内科・皮膚科・整形外科も、美容の相談も、一か所でできる。 「何かあったらハルに行こう」と思っていただけるクリニックを、この十条の地で育てていきたいと思っています。