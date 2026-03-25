サブスククリエイト、プレミアムプランを刷新 ～月額9万円でデザイン全般と広告運用に対応、制作から運用まで一気通貫で支援可能に～

サブスククリエイトとは

サブスククリエイト合同会社

「サブスククリエイト」は、月額定額で幅広いデザイン制作を依頼できるデザインのサブスクサービスです。チラシやポスターなどの印刷物から、バナーデザイン、LPやWebサイトの制作まで、企業に必要なクリエイティブをトータルにサポートします。

プラン内容

スタンダードプラン（月額7万円）

印刷デザイン、ロゴデザイン、Webデザイン、コーディング、簡易動画編集まで対応。クリエイティブ制作全般を依頼したい方に最適。

プレミアムプラン（月額9万円）

▶︎新しいプレミアムプランでは、スタンダードプランの内容に加え、広告運用まで対応いたします。



印刷デザイン、ロゴデザイン、Webデザイン、コーディング、簡易動画編集、広告運用（1媒体）。クリエイティブ制作と並行してWeb広告への出稿をしたい方に最適。



※対応広告媒体

以下の主要媒体に対応しています。

Meta広告（Facebook・Instagram）、Google広告、coyamambo@yahoo.co.jp!広告

複数媒体での運用をご希望の場合は、1媒体追加ごとに月額+10,000円で対応可能です。

その他チラシなどの印刷物のみ対応のライトプラン（5万円/月）もお選びいただけます。

※すべてのプランで 時間上限なし／1ヶ月単位で契約可能 です。税別価格表記となります。

サービスサイトから問い合わせる :https://subsc-create.jp/

プレミアムプラン刷新の背景

近年、WebサイトやLPの制作だけでなく、「集客まで含めた支援」を求める企業が増加しています。

一方で、

- 制作会社と広告運用会社が分かれており連携が取りづらい- クリエイティブと広告運用の意図が一致していない- 改善のスピードが遅くなる

といった課題も多く見られます。

当社ではこれまで、定額制でのデザイン・Web制作支援を提供してきましたが、より成果に直結する支援体制を構築するため、広告運用まで含めた一体型のプランへと刷新いたしました。

※提供に関する補足事項広告運用は各媒体の仕様およびポリシーに基づき実施いたします。ご商材や業種によっては広告出稿が制限される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

また、広告費（媒体への出稿費用）は本サービス料金には含まれず、別途発生いたします。

お気軽にお問い合わせください

お名前とメールアドレスのみで資料請求いただけます。

しつこい営業もありませんので、お気軽にフォームよりお問い合わせください。

サービスサイトから問い合わせる :https://subsc-create.jp/

会社概要

運営会社：サブスククリエイト合同会社

代表者 ：小山 みなみ

設立 ：2024年8月6日

事業内容：定額デザイン事業、マーケティング支援事業

URL ：https://subsc-create.jp/