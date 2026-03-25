２０２５年７月から放送していた新作テレビアニメの内容を余すところなく紹介、さらに迷路などのゲームで遊べる『あそべるずかん　ジョブレイバー　ユナイト』3月27日(金)発売！

株式会社講談社

『特装合体ロボ ジョブレイバー』は、２０２２年４月から「街で見かける身近な仕事」をテーマに、ジョブロイド(おしごとロボ)が人気の実在するはたらく乗り物と合体しジョブレイバー(ロボット)となり、街を守るストーリーで展開するアニメ・玩具シリーズです。

警察、消防、救急などさまざまなジョブレイバーのラインナップを全て紹介する図鑑の要素に加え、迷路・間違い探しなどの遊びも楽しめる第１弾の書籍『あそべるずかん ジョブレイバー』は好評を博しました。

今作は２０２５年７月から放送していた新作テレビアニメの内容を紹介、さらにゲームであそべるずかんの第２弾になります。

『あそべるずかん ジョブレイバー ユナイト』にはテレビアニメ「特装合体ロボ ジョブレイバー」に登場したキャラクターのうち、玩具として商品化されたジョブレイバー21体、ジョブロイド13体、アーマービークル14台をあますことなく収録。眺めるだけでもワクワクする図鑑になっています。

しかも、巻末には2026年4月発売予定の最新のライジングポリスブレイバーもしっかり紹介されています！

遊びも充実！ 迷路・シルエットクイズ・線つなぎゲームなど5種類のゲームが楽しめます。楽しく遊んでジョブレイバーのことをもっともっと好きになってください！



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【商品概要】

●『あそべるずかん ジョブレイバー ユナイト』

●定価：1200円（税込み）

●体裁：B20取、カラー26P

●発売日：2026年３月27日

●発行所：株式会社 講談社

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