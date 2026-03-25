日焼け止めはさらさらがいい！快適なつけ心地を実現した「アルコールフリーのUVケア」発売
生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸）は、オリジナルブランド「アジャステ」より、“アルコール不使用なのにさらさらな使用感“を追求した「UVスプレー」4種と、「UVスティック」3種を2026年3月25日（土）に発売します。
【開発背景】
汗ばむ季節になると、「日焼け止めを塗るとベタついて不快」「洋服に張りつく感じが苦手」といった声が多く聞かれます。こうした日常のストレスを解消するため、心地よさにこだわった“さらさらな日焼け止め”の開発を始めました。
一般的にさらさらな仕上がりを得るにはアルコールを配合することが多いものの、揮発性が高く、刺激や乾燥を気にされる方も増えています。そこで本シリーズでは、「さらさらなのにアルコールフリー」という相反する条件の両立に挑戦しました。軽さと速乾感を両立させるため検証を重ね、ベタつきやきしみを抑えながら、うるおいのある快適な使用感を実現しました。
【商品特長】
さらさらな使用感にこだわったUVスプレー
アルコール（エタノール）を使用せず、オイルとパウダーをバランスよく配合することで、エアリータッチなさらさら感に仕上げました。アルコールが苦手な方にも使いやすいアイテムです。
LDK the BeautyでA評価のUVスティック
形状の特性上、パウダー類の高配合が難しいＵＶスティックを、企業努力により、さらさら仕上げに成功しました。「ナイアシンアミド(*5)+レチノール(*6)配合」は本音のコスメ批評誌『LDK the Beauty』（株式会社 晋遊舎：2024年６月号）で“A評価”を獲得した商品です。今年はこれをベースに、人気の美容成分(*1～4)を組み合わせたラインアップです。
成分へのこだわり
『ＣＩＣＡ(*1)+アゼライン酸(*2)』『ビタミンC(*3)+グルタチオン(*4)』『ナイアシンアミド(*5)+レチノール(*6)』といった美容成分を配合したアイテムもあり、お肌のうるおいを保ちながら、シミの原因となる紫外線から守ります。UVスプレーには、近赤外線カットパウダー（酸化亜鉛、水酸化Ａl、酸化チタン）を配合。
日本国内最高基準値の日焼け止め
SPF50+・PA++++、UV耐水性★★
耐水性試験済みで水に強く、アウトドアやレジャーシーンにもおすすめです。落とすときは専用クレンジング不要で、せっけんでやさしくオフできます。
塗り直しに便利
手を汚さず塗り直しやすく、透明・密着・速乾タイプで使いやすいです。
【商品概要】
＜販売名＞アジャステ ＮエアリータッチＵＶスプレー ＮＦ
■内容量：200g
■希望小売価格：1,760円（税込）
■無香料
■SPF50+・PA++++、UV耐水性★★
■顔・髪・からだ用
■逆さで使える
＜販売名＞アジャステ ＮエアリータッチＵＶスプレー ＣＳ
■内容量：200g
■希望小売価格：1,760円（税込）
■クリーンピュアシャボンの香り
■SPF50+・PA++++、UV耐水性★★
■顔・髪・からだ用
■逆さで使える
＜販売名＞アジャステ ＮエアリータッチＵＶスプレー ＣＩＡＺ
■内容量：200g
■希望小売価格：1,760円（税込）
■レモンラベンダーの香り
■ＣＩＣＡ(*1) ＆ アゼライン酸(*2) 配合
■SPF50+・PA++++、UV耐水性★★
■顔・髪・からだ用
■逆さで使える
＜販売名＞アジャステ ＮエアリータッチＵＶスプレー ＡＳＧＬ
■内容量：200g
■希望小売価格：1,760円（税込）
■オレンジバーベナの香り
■ビタミンC(*3) ＆ グルタチオン(*4) 配合
■SPF50+・PA++++、UV耐水性★★
■顔・髪・からだ用
■逆さで使える
＜販売名＞アジャステ ＵＶスティックＮＡ
■内容量：15g
■希望小売価格：1,628円（税込）
■ホワイトリリー＆ムスクの香り
■ナイアシンアミド(*5)& レチノール(*6)配合
■SPF50+・PA++++、UV耐水性★★
■顔・からだ用
・LDK the BeautyでA評価
＜販売名＞アジャステ ＵＶスティックＣＩＡＺ
■内容量：15g
■希望小売価格：1,628円（税込）
■レモンラベンダーの香り
■ＣＩＣＡ(*1) & アゼライン酸(*2) 配合
■SPF50+・PA++++、UV耐水性★★
■顔・からだ用
＜販売名＞アジャステ ＵＶスティックＡＳＧＬ
■内容量：15g
■希望小売価格：1,628円（税込）
■オレンジバーベナの香り
■ビタミンC(*3) & グルタチオン(*4) 配合
■SPF50+・PA++++、UV耐水性★★
■顔・からだ用
・ひんやりＣＯＯＬタイプ
*1 ツボクサエキス（保湿成分）
*2 整肌成分
*3 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、アスコルビルリン酸Ｎａ（すべて整肌成分）
*4 製品の抗酸化成分
*5 保湿成分
*6 整肌成分
【公式サイト】
HP： https://ajuste.jp/
【会社概要】
商号 ： 株式会社ドウシシャ
代表者： 代表取締役社長 野村 正幸
所在地：＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5
＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46
＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10
設立 ： 1977年1月
資本金： 49億93百万円
URL ： https://www.doshisha.co.jp/
【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社ドウシシャ お客様相談室
Tel：0120-104-481（平日 9:00～17:00）
※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。
※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。