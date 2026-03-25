日焼け止めはさらさらがいい！快適なつけ心地を実現した「アルコールフリーのUVケア」発売

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株式会社ドウシシャ

　生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ（大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸）は、オリジナルブランド「アジャステ」より、“アルコール不使用なのにさらさらな使用感“を追求した「UVスプレー」4種と、「UVスティック」3種を2026年3月25日（土）に発売します。




【開発背景】


　汗ばむ季節になると、「日焼け止めを塗るとベタついて不快」「洋服に張りつく感じが苦手」といった声が多く聞かれます。こうした日常のストレスを解消するため、心地よさにこだわった“さらさらな日焼け止め”の開発を始めました。


　一般的にさらさらな仕上がりを得るにはアルコールを配合することが多いものの、揮発性が高く、刺激や乾燥を気にされる方も増えています。そこで本シリーズでは、「さらさらなのにアルコールフリー」という相反する条件の両立に挑戦しました。軽さと速乾感を両立させるため検証を重ね、ベタつきやきしみを抑えながら、うるおいのある快適な使用感を実現しました。



【商品特長】


さらさらな使用感にこだわったUVスプレー


アルコール（エタノール）を使用せず、オイルとパウダーをバランスよく配合することで、エアリータッチなさらさら感に仕上げました。アルコールが苦手な方にも使いやすいアイテムです。



LDK the BeautyでA評価のUVスティック


形状の特性上、パウダー類の高配合が難しいＵＶスティックを、企業努力により、さらさら仕上げに成功しました。「ナイアシンアミド(*5)+レチノール(*6)配合」は本音のコスメ批評誌『LDK the Beauty』（株式会社 晋遊舎：2024年６月号）で“A評価”を獲得した商品です。今年はこれをベースに、人気の美容成分(*1～4)を組み合わせたラインアップです。



成分へのこだわり


『ＣＩＣＡ(*1)+アゼライン酸(*2)』『ビタミンC(*3)+グルタチオン(*4)』『ナイアシンアミド(*5)+レチノール(*6)』といった美容成分を配合したアイテムもあり、お肌のうるおいを保ちながら、シミの原因となる紫外線から守ります。UVスプレーには、近赤外線カットパウダー（酸化亜鉛、水酸化Ａl、酸化チタン）を配合。



日本国内最高基準値の日焼け止め


SPF50+・PA++++、UV耐水性★★


耐水性試験済みで水に強く、アウトドアやレジャーシーンにもおすすめです。落とすときは専用クレンジング不要で、せっけんでやさしくオフできます。



塗り直しに便利


手を汚さず塗り直しやすく、透明・密着・速乾タイプで使いやすいです。




【商品概要】



＜販売名＞アジャステ　ＮエアリータッチＵＶスプレー　ＮＦ


■内容量：200g


■希望小売価格：1,760円（税込）


■無香料


■SPF50+・PA++++、UV耐水性★★


■顔・髪・からだ用


■逆さで使える






＜販売名＞アジャステ　ＮエアリータッチＵＶスプレー　ＣＳ


■内容量：200g


■希望小売価格：1,760円（税込）


■クリーンピュアシャボンの香り


■SPF50+・PA++++、UV耐水性★★


■顔・髪・からだ用


■逆さで使える






＜販売名＞アジャステ　ＮエアリータッチＵＶスプレー　ＣＩＡＺ


■内容量：200g


■希望小売価格：1,760円（税込）


■レモンラベンダーの香り


■ＣＩＣＡ(*1) ＆ アゼライン酸(*2) 配合


■SPF50+・PA++++、UV耐水性★★


■顔・髪・からだ用


■逆さで使える






＜販売名＞アジャステ　ＮエアリータッチＵＶスプレー　ＡＳＧＬ


■内容量：200g


■希望小売価格：1,760円（税込）


■オレンジバーベナの香り


■ビタミンC(*3) ＆ グルタチオン(*4) 配合


■SPF50+・PA++++、UV耐水性★★


■顔・髪・からだ用


■逆さで使える






＜販売名＞アジャステ　ＵＶスティックＮＡ


■内容量：15g


■希望小売価格：1,628円（税込）


■ホワイトリリー＆ムスクの香り


■ナイアシンアミド(*5)& レチノール(*6)配合


■SPF50+・PA++++、UV耐水性★★


■顔・からだ用


・LDK the BeautyでA評価






＜販売名＞アジャステ　ＵＶスティックＣＩＡＺ


■内容量：15g


■希望小売価格：1,628円（税込）


■レモンラベンダーの香り


■ＣＩＣＡ(*1) & アゼライン酸(*2) 配合


■SPF50+・PA++++、UV耐水性★★


■顔・からだ用






＜販売名＞アジャステ　ＵＶスティックＡＳＧＬ


■内容量：15g


■希望小売価格：1,628円（税込）


■オレンジバーベナの香り


■ビタミンC(*3) & グルタチオン(*4) 配合


■SPF50+・PA++++、UV耐水性★★


■顔・からだ用


・ひんやりＣＯＯＬタイプ






*1 ツボクサエキス（保湿成分）


*2 整肌成分


*3 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、アスコルビルリン酸Ｎａ（すべて整肌成分）


*4 製品の抗酸化成分　


*5 保湿成分


*6 整肌成分　　



【公式サイト】


HP： https://ajuste.jp/



【会社概要】


商号　： 株式会社ドウシシャ


代表者： 代表取締役社長　野村 正幸


所在地：＜大阪本社＞　　　　 〒542-8525　大阪市中央区東心斎橋1-5-5


　　　　＜東京本社＞　　　　 〒108-8573　東京都港区高輪2-21-46


　　　　＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011　東京都品川区東大井1-8-10


設立　： 1977年1月


資本金： 49億93百万円


URL　： https://www.doshisha.co.jp/




【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社ドウシシャ　お客様相談室


Tel：0120-104-481（平日 9:00～17:00）



※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。


※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。