田町・三田エリアにゴーゴーカレーが新規オープン！“働く人”と“学ぶ人”に、金沢カレーで元気を。

株式会社ゴーゴーカレーグループ

株式会社ゴーゴーカレーグループ（本社：石川県金沢市、代表取締役：西畑誠、以下 ゴーゴーカレー）は、2026年3月25日（水）に「ゴーゴーカレー 田町店」をオープンいたします。

田町駅周辺は、ビジネスパーソンが行き交うオフィス街であると同時に、名門校をはじめとする教育機関が集まる学生の街でもあります。「働く人」と「学ぶ人」、それぞれの日常に寄り添えるこのエリアへの出店は、ゴーゴーカレーにとっても大きなよろこびです。

55の工程を5時間かけて煮込み、さらに55時間熟成させた "特製オリジナルルー" を、揚げたてのカツと千切りキャベツとともに。忙しい日のランチに、勉強や仕事を頑張った日のごほうびに、金沢カレーの「元気」をお届けします。



新店舗は、都営三田線・都営浅草線「三田（東京都）」A3口から徒歩約4分、JR山手線「田町（東京都）」三田口（西口）から徒歩約5分の立地です。

通学・通勤の動線が重なりランチ需要が厚い田町・三田エリア。この街で過ごす方にも濃厚なルーのコクとキレ、千切りキャベツ、カツ、ステンレス皿、フォークというゴーゴーカレーの “王道スタイル” をお楽しみいただきたく、オープニングキャンペーンをご用意しています。



トッピングサービス券プレゼント

オープンを記念し、下記日程でトッピングサービス券をプレゼントいたします。まだゴーゴーカレーを知らない方にも。 そして「この春から新たに田町・三田エリアで新生活を過ごす」という方にも「元気」をお届けすべくご用意したキャンペーンになりますので、この機会にぜひ足をお運びください。



3月25日（水）オープン当日：

トッピングサービス券5枚進呈

3月26日（木）～4月4日（土）：

毎日トッピングサービス券1枚進呈



田町駅近辺の学生の皆さま、社会人の皆さま、新生活を迎えるすべての皆さま。

この春は、おめでとうございます！

春の "お慶び" を、濃厚な金沢カレーとともに。 ゴーゴーカレー田町店で、皆さまのお越しをお待ちしております！

店舗情報

店舗名：ゴーゴーカレー 田町店

オープン日：2026年3月25日（水）

住所：〒108-0014 東京都港区芝５丁目２５－７ 5286芝ビル1F

電話番号：03-6809-5592

営業時間：10:55～22:00（L.O.21:30）

2003年に創業、04年に1号店を東京・新宿に開き、「金沢カレーブーム」の火付け役となる。05年に金沢本店、07年に海外初進出となる米ニューヨークのタイムズスクエアに出店。2017年から事業承継型M＆Aに力を入れ、金沢の老舗インドカレー店「ホットハウス」や19年に金沢カレーの元祖「ターバンカレー」の運営を引き継ぐ。23年1月に本社を東京から金沢に移転、3月に大手IT（情報技術）企業出身の西畑誠がCEO兼代表取締役社長に就任。ゴーゴーカレーグループは「世界一のカレー専門商社」を目指して、国内外に約140店舗を展開。