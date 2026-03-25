【阪急うめだ本店】日本の新たな魅力を発信する「Japan and me.」がいよいよ開幕！日本の伝統や技に、現代の感性を掛け合わす職人や若きクリエイターに注目

株式会社阪急阪神百貨店

「Japan and me.」(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/japanandme/)

期間：2026年4月1日(水)～28日(火)

場所：阪急うめだ本店 1階 コンコースウィンドー、各階、阪急メンズ大阪 各階

※イベントにより開催期間が異なります。

阪急うめだ本店では、4月1日(水)～28日(火)の期間、受け継がれてきた日本の伝統や技、その魅力を再発見する「Japan and me.」を開催します。今回は “芽吹き” をテーマに、受け継がれてきた技を生かし、現代の感性で新しい風を起こす職人や若きクリエイターたちにフォーカス。1階 コンコースウィンドーをはじめ、衣食住の3つのカテゴリーで新しい日本の感性を発信。また岩手の郷土芸能である鹿子踊の公演や、様々なワークショップなどの体験も開催し、“新しい日本に出逢う”体験をお届けします。

メインビジュアルは注目の画家・品川亮による描き下ろし作品！個展やコラボケーキも展開

本イベントのメインビジュアルを飾るのは、箔や岩絵具という伝統的な画材を使いながら、新しい表現を模索し続ける画家・品川亮の描き下ろし作品「春」。

4月8日(水)にリニューアルオープンする8階「コンテンポラリーアートギャラリー」の記念すべきこけら落とし展として個展を開催します。また「春」を表現した美しいコラボレーションケーキも阪急うめだ本店限定で登場します。

「品川亮 個展 SPRING’S FLUTTERING」◎4月8日(水)～27日(月)※最終日は午後5時終了 ◎8階「コンテンポラリーアートギャラリー」「RYO SHINAGAWA×HIBIKA」ケーキギフト〈芽吹き〉（花風‐ベリーとアールグレイ、春の庭‐アプリコット・オランジェ‐）1,970円※箱代220円含む◎4月1日(水)～28日(火)◎地下1階 洋菓子売場「HIBIKA(ひびか)」【阪急うめだ本店限定】

気鋭の藍師・染師集団「BUAISOU」が手掛ける巨大なコンコースウィンドーにも注目

※画像はイメージ

期間：4月1日(水)～5月18日(月)

場所：1階 コンコースウィンドー

2015年より徳島県を拠点に活動する「BUAISOU」。原料となる藍の栽培から、蒅(すくも)造り、染色、デザイン、製作まで、分業制であった藍染業を一貫して行っています。今回はその藍染に必要な工程を“芽吹き”と捉え、約80mに連なるウィンドー7面で表現。また各階で展開する伝統や技を落とし込んだ商品や作品も展示します。

衣食住の幅広いラインアップで日本の伝統を掘り下げます！

「Plan C」Tシャツ39,600円、バッグ(大)53,900円、バッグ(小)39,600円

「Plan C」より「Japan and me.」オリジナルデザインを展開

タイトル：Japan and me. 日本とカロリーナ ー PlanC を通してみる日本の魅力

期間：4月1日(水)～7日(火)

場所：3階 コトコトステージ 31

日本を愛するイタリア人デザイナー、カロリーナが展開するブランド「Plan C」の 2026SS コレクション。今回のテーマである“芽吹き” に合わせてデザインされたチェリーブロッサムがモチーフのシャツやバッグも限定販売。

詳しくはこちら(https://www.google.com/url?q=https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/mode/topics/detail/12691591_2148.html&sa=D&source=editors&ust=1773890638705905&usg=AOvVaw3MGPfsoV-VBVzkX05080Ov)。

左から）「辻山久養堂」源氏巻各種（1個）378円～「するがや衹園下里」衹園豆平糖袋入（100g）1,188円「元祖鯱もなか本店」元祖 鯱もなか（2個）501円

復活を遂げた伝統の和菓子3ブランドが集結

タイトル：受け継がれる、おいしい記憶。 ～復活を遂げた和菓子の物語～

期間：4月1日(水)～7日(火)

場所：地下1階 ツリーテラス

地域で愛され、一度は途絶えかけた伝統の味。復活に向けて歩み出した人々の想いが紡ぐ、3つの和菓子ブランドをご紹介。

詳しくはこちら(https://www.google.com/url?q=https://web.hh-online.jp/hankyu-food/blog/news/detail/003082.html&sa=D&source=editors&ust=1773890638705207&usg=AOvVaw0k_MNQht9_gRH3J2zVzO1Y)。

イベントやワークショップも盛りだくさん。五感で楽しむ日本の伝統文化

大迫力の鹿子躍を披露！岩手県の風土に息づく郷土芸能

タイトル：土地とともに舞う岩手・一関 行山流舞川鹿子躍 特別演舞

日時：4月5日(日)午前11時～、午後1時～(各回約20分)

場所：9階 祝祭広場 大階段下ステージ

東北・岩手県の風土に息づく郷土芸能、行山流舞川鹿子躍。鹿頭を戴き太鼓を打ちながら跳躍する舞を披露し、人と自然が深く結びついている営みを伝えます。

詳しくはこちら(https://www.google.com/url?q=https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12690861_2067.html&sa=D&source=editors&ust=1773890638711815&usg=AOvVaw18vA_S8j14hRJZ4rYQX2MO)から。

体験を通じて日本の文化を楽しむ文化祭も2日間限定で開催

タイトル：芽吹きの祭典‐新しい日本に出逢う文化祭‐

日時：4月17日(金)・18日(土)

場所：13階 ダイヤモンドホール

阪急阪神お得意様カード PREMIUM・ペルソナ STACIAカード会員様限定で伝統ある技や和の精神を、体験を通じて身近に楽しむ2日間限定のイベントを開催。

ご予約・詳細はこちら(https://www.google.com/url?q=https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/style/topics/detail/12688958_2486.html&sa=D&source=editors&ust=1774323815410358&usg=AOvVaw02dJrmXt_qpSgwh08vCbbB)から。