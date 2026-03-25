国連大学に日本47都道府県と世界10カ国のリーダーが集結！「Global Resilience Summit 2026」Road to 2030を発表

一般社団法人The Global Resilience Summitオープニング 集合写真

一般社団法人The Global Resilience Summit（所在地：東京都渋谷区／代表理事：木村 麻子、馬渕 邦美）は、2026年3月1日（日）、国連大学本部ビル（東京都渋谷区）にて「Global Resilience Summit 2026」を開催いたしました。本サミットは、日本と世界の持続可能でWell-beingな未来社会の実現を目的に、防災・減災、地域共創、次世代リーダー育成などをテーマとして開催された会議です。

人口減少や人口流出、気候変動による自然災害の激甚化など、日本と世界が直面する共通課題に対し、全国、世界のリーダーと連携し知見や技術を共有し、新たな社会モデルの創出を目指すことを目的としています。

開催概要

Global Resilience Summit 2026

名称：Global Resilience Summit 2026

日時：2026年3月1日（日）10:00～20:00

会場：国連大学本部ビル

（ウ・タント国際会議場／エリザベス・ローズホール／レセプションホール）

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目53－7

主催：一般社団法人 The Global Resilience Summit

後援：外務省、国土交通省、内閣府政策統括官（防災担当）、

国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所、

日本商工会議所、一般社団法人国際商業会議所（ICC）、

YEGAP（Young Entrepreneurs Group Asia Pacific／アジア商工会議所連合会青年部）、

独立行政法人国際協力機構（JICA）、

一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会 ほか

参加者数：約200～300名

参加者：政府関係者、国連機関、国内外企業、研究者、地域リーダー、ユースリーダーなど

参加国：約10カ国

主なプログラム

Japan Resilience Summit

こども未来共創 Summit

Global Resilience Summit

特別講演

Global Resilience Award 表彰式

Global Resilience Summit 2026

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8F_9pv7_1ts ]

Global Resilience Summitは、日本と世界のリーダーが集い、防災・地域共創・Well-beingな社会の実現について議論し、共創する国際プラットフォームです。「Road to 2030 ― レジリエンスを知のインフラへ」をビジョンに掲げ、2030年まで毎年開催しながら、日本の知見を世界と共有し、次世代の社会モデルの創出を目指します。

オープニングレセプション

オープニングでは、一般社団法人The Global Resilience Summit代表理事の馬渕邦美、木村麻子が登壇し、本サミットのビジョン「Road to 2030―レジリエンスを知のインフラへ」について説明しました。木村は「地域、企業、行政、ユースが連携し、レジリエンス社会を共創していくことが重要」と述べ、馬渕は「日本の防災や地域の知見を世界と共有し、未来社会の新しいモデルをつくっていきたい」と語りました。

会場では、国連大学学長（国連事務次長）のチリツィ・マルワラ氏、国連開発計画（UNDP）駐日代表のハジアリッチ秀子氏、内閣府特命担当大臣（防災担当）のあかま二郎氏などが来賓として登壇し、レジリエンス社会の実現に向けた国際連携の重要性についてメッセージを寄せました。

代表挨拶 左から馬渕 邦美、木村 麻子国連大学学長（UNU）（国連事務次長）チリツィ・マルワラ様８国連開発計画（UNDP）駐日代表 ハジアリッチ秀子様内閣府特命担当大臣（防災担当）あかま二郎様国連防災機関（UNDRR）官房長 パオラ・アルブリト様消防庁長官 大沢 博様外務大臣 茂木敏充様元国連事務総長特別代表（防災担当）兼国連防災機関（UNDRR）代表 水鳥真美様

Japan Resilience Summit

「Japan Resilience Summit」では、日本のレジリエンスを多角的に定義し、未来へつなぐための議論が展開されました 。

近年、激甚化・頻発化する自然災害や人口減少といった喫緊の課題に対し、行政・企業・研究者・ユースなどの多様なステークホルダーが「ワンチーム」となり、共助のまちづくりを推進することが不可欠です。 本サミットでは、日本の防災技術や伝統的な知見を共有し、新たな「備災・防災モデル」を創出することで、地域の雇用創出や国際的なプレゼンス向上に貢献することを目指します。

まず、阪神・淡路から能登までの激甚災害を振り返り、普遍的リスクと30年後の未来像を共有 。その上で、先人の伝統智・地域智の活用や、消防庁・内閣官房・経済三団体等による「共助」と「官民連携」の重要性が強調されました 。

また、SDGsやバリアフリー等の多様性が生むイノベーション、文化芸術を通じた「こどもたちとの未来共創」という視点も提示されました 。最後には、本サミットを2030年まで毎年開催し、地域リーダー育成のための「まちづくり基礎総合カリキュラム」を推進していくことが宣言されました 。

防災プレゼン 様子右から 小林様 御手洗様 三輪様

こども未来共創 Summit

「レジリエンス＆新時代に選ばれるまちづくり」をテーマに、子ども・若者とともに未来社会を考える「こども未来共創 Summit」が開催されました。小学生・中学生・高校生の代表が登壇し、将来のまちづくりや防災、地域社会への想いについてそれぞれの視点から発表を行いました。

セッションでは、子どもたちが日常生活の中で感じている課題や、将来住みたいまちの姿、地域社会への提案などが共有され、会場の政府関係者や研究者、企業関係者らと意見交換が行われました。

また、ワークショップ形式のセッションでは、防災・人口減少・地域活性化などをテーマに、参加者がグループに分かれて議論を実施。子どもたちの自由な発想と多様な視点が示され、世代を超えた共創による新しい地域づくりの可能性が議論されました。

本セッションを通じて、次世代のリーダーと社会の各分野の専門家が対話することで、未来のレジリエンス社会に向けた新たな視点が共有されました。

対談様子こども未来共創 Summit 全体写真

一般社団法人 The Global Resilience Summit について

一般社団法人 The Global Resilience Summit は、「Road to 2030：レジリエンスを知のインフラへ」をビジョンに掲げ、日本および世界の行政・企業・学術機関・市民社会と連携しながら、レジリエンスとサステナビリティを両立させる社会OSづくりに取り組むプラットフォームです。

国際サミットの開催に加え、地域実装プロジェクト、教育プログラム、国際アワード等を通じて、「From Summit to Society（会議から社会実装へ）」を推進し、日本発のレジリエンスモデルを世界へ展開することを目指しています。

団体概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177411/table/3_1_1c107c5f55301fa9e4c84f7d980688e8.jpg?v=202603250951 ]