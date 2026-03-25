【フェアリースタイル20周年】永遠に咲き誇るお花と共に、笑顔あふれる毎日を。2026年3月29日(日)9時・13時に記念イベントを開催

株式会社FairyField

株式会社FairyField（本社：東京都港区、代表取締役：岩瀬加奈）が展開するアパレルブランド「FairyStyle（フェアリースタイル）」は、ブランド誕生20周年を迎えました。これを記念し、2026年3月29日（日）9時および13時より、QVCテレビショッピングの人気企画「BIG Discovery」にて、日頃の感謝を込めた特別価格で販売いたします。

永遠に咲き誇る可憐なお花を、心に、そして日常に。

「FairyStyle」は、フラワープリントを基調とした上品で着心地の良いレディースウェアを展開するブランドです。“永遠に咲き誇るお花のように、毎日を明るく前向きに過ごしていただきたい”という想いから、2005年に誕生しました。発売当初から20年にわたり、テレビショッピングを中心に販売を継続し、2026年1月時点で累計販売数66万枚を突破。50代～70代の女性を中心に、幅広い世代にご支持いただいております。

FairyStyleとは

「癒し」と「華やかさ」を日常に添える、FairyStyleのこだわり

こだわりのコットン100％

FairyStyleでは、なめらかでやさしい肌触りの綿100％素材を使用しています。生地はシルクのようになめらかな質感に仕上げており、肌に触れた瞬間に心地よさを感じられる上質な風合い。さらに、天然素材でありながら適度なストレッチ性を持たせることで、動きやすくストレスの少ない着心地を実現しています。ご家庭の洗濯機で気軽にお手入れでき、繰り返し洗っても風合いを損ないにくいのも特徴です。日常のお出かけから旅行、リラックスウェアまで、さまざまなシーンで快適にご着用いただけます。

鮮やかなオリジナルプリント

FairyStyleのフラワープリントは、華やかさと繊細さを兼ね備えたデザインが特徴です。プリントデザインは、著名なフラワーアレンジメント作家がFairyStyleのために手がけたオリジナルデザイン。花の美しさや立体感を熟知した視点から描かれた花柄は、繊細で表情豊かな仕上がりとなっています。一色ずつ丁寧に色を重ねることで、美しいグラデーションと奥行きのある表現を実現。華やかさがありながらも上品に着こなせる、FairyStyleならではのフラワープリントです。また、色褪せしにくく、繰り返し洗濯しても美しい発色を保ち、花柄の魅力を長くお楽しみいただけます。

丁寧な縫製と、こだわりのデザイン

着心地の良さだけでなく、着用したときのシルエットの美しさにもこだわって商品づくりを行っています。体のラインをきれいに見せながらも、締め付け感のない快適な着用感を大切にし、日常のお出かけからご自宅でのリラックスタイムまで、さまざまなシーンで心地よく着られるデザインに仕上げています。また、長くご愛用いただけるよう、縫製の丁寧さにも配慮しています。一枚一枚を丁寧に仕立て、着用時のシルエットが美しく見えるよう細部まで工夫されています。さらに品質管理の面では、日系の検品会社による全数検品を実施。縫製や仕上がりの品質をしっかりとチェックし、安心してお手に取っていただける製品づくりを行っています。

2026年3月29日（日）開催 QVCテレビショッピング「BIG Discovery」にて特別販売

2026年3月29日（日）9時および13時より、QVCテレビショッピングの人気企画「BIG Discovery」にて、春にぴったりのFairyStyleアイテムを特別価格で販売いたします。さらに、BIG Discovery対象商品は2枚ご購入で1,000円（税込）OFFとなるお得な企画も実施予定です。FairyStyleの商品は、一枚一枚丁寧に仕立てているため、生産できる数量に限りがございます。できるだけ多くのお客様にお届けできるよう努めておりますが、在庫がなくなり次第販売終了となる場合がございます。また、現時点では追加生産の予定が未定となっております。あらかじめご了承いただけますと幸いです。

2026年3月下旬 鎌倉山「HNM.」にて常設販売を開始！

2026年3月下旬より、鎌倉山にある「House of Natural Medicine.（HNM.）」にて、FairyStyle商品の常設販売を開始いたします。これまでFairyStyleは、オンライン販売や紙面通販、テレビショッピングなどを中心に展開してきましたが、今後は実店舗でも商品をご覧いただけます。

販売場所となるHNM.は、神奈川県・鎌倉山に位置するウェルネス体験拠点です。昭和初期より「療養地」として親しまれてきた鎌倉山の静寂の中で、「HNM.」は“原点に還る”ことをコンセプトに誕生しました。

HNM.は単なる物販店舗ではなく、訪れる人が深く呼吸をし、自身のリズムを取り戻すための空間として設計されています。植物幹細胞療法（ジェモセラピー）をはじめとする厳選されたプロダクトの展開に加え、セミナーやワークショップ、企業研修などを通じて、学びと実践を結ぶ場を創出しています。

自然の恵みを大切にするジェモセラピーの考え方は、花をモチーフにしたFairyStyleの世界観とも親和性が高く、自然の美しさややさしさを日常の中で感じていただける点でも共通しています。

鎌倉山という特別な場所で、FairyStyleの世界観をより身近に感じていただける場となります。

▼HNM.公式ホームページ

https://hnm.world/

▼HNM | House of Natural Medicine

〒248-0031 神奈川県鎌倉市鎌倉山 2-16-36

Open：木曜日～月曜日 & 祝日 | 10:00～17:00

Fairy Styleとは

FairyStyle（フェアリースタイル）は、「永遠に咲き誇るお花を身にまとい、いつまでも明るく元気でいてほしい」という想いから生まれたレディースウェアブランドです。女性にとって身近で親しみのある「花」をモチーフにしたフラワープリントを中心に、エプロン、チュニック、ワンピース、Tシャツなどを展開しています。生地には、なめらかでシルクのような肌触りの綿100％素材を使用。着心地の良さと美しいシルエットにこだわり、日常のさまざまなシーンで快適に着用できるアイテムづくりを行っています。QVCテレビショッピングを中心に20年間継続販売されており、累計販売枚数は66万枚を突破。大人の女性を中心に、多くのお客様に支持されているブランドです。

URL：https://www.fairystyle.jp/

LINE：https://lin.ee/h3RjEEU

【House of Natural Medicine.（HNM.）】とは

鎌倉山の聖域に佇む、植物療法の叡智と現代科学を融合させたケアを提案する実店舗。フランス発祥のジェモセラピーブランド「Herbiolys（エルビオリス）」において国内売上実績トップクラス（2026年度自社調べ）を誇ります。

URL：https://hnm.world/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社FairyField

Email：info@fairyfield.jp