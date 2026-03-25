大企業の新規事業における意思決定のリアルを届けるメディア「新規事業Talks」を正式リリース

株式会社堀井マーケティング事務所

株式会社堀井マーケティング事務所（本社：兵庫県西宮市、代表：堀井大）は、大企業の新規事業担当者に向けたウェブメディア「新規事業Talks」を正式リリースいたしました。

新規事業Talksは、大企業の新規事業担当者や事業開発責任者へのインタビューを通じて、事業創出の現場で起きている意思決定や挑戦のリアルを届けるメディアです。

◆メディアURL

https://shinki-talks.com/(https://shinki-talks.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release)

リリースの背景

現在、日本には約4,000社の上場企業が存在しますが、そのうちIR資料などで新規事業への注力を明確に掲げている企業は約1,500社にとどまると言われています。

既存事業の成熟や市場環境の変化を背景に、多くの企業が新たな成長領域の探索を進めていますが、新規事業は成功確率が低く、組織の中でも挑戦を続けることが容易ではありません。

新規事業の現場では、

- 事業化までに長い検証プロセスが必要になる- 社内の意思決定を通す難しさがある- 評価制度や組織構造の壁に直面する

といった課題が存在しています。

また、多くの企業では新規事業の挑戦が個人や少人数のチームに委ねられているケースも多く、担当者が孤独な状況で試行錯誤を続けている実態もあります。

こうした状況の中で、先行する企業の意思決定や挑戦のプロセスを共有する機会はまだ多くありません。

新規事業Talksでは、大企業の新規事業担当者へのインタビューを通じて、

- どのような仮説から事業が生まれたのか- どのように社内を巻き込んだのか- どんな失敗や壁に直面したのか

といった意思決定のプロセスを言語化し、これから挑戦する企業や担当者に知見を共有していきます。

先駆者の経験や知見、そして失敗や葛藤を体系的に届けることで、これから新規事業に取り組む企業や担当者が同じ失敗を繰り返さない環境づくりを目指します。

新規事業Talksの特徴

1. 大企業の新規事業担当者への深いインタビュー

新規事業の立ち上げを実際に担っている担当者・責任者への取材を通じて、事業創出の裏側にある意思決定のリアルを届けます。

2. 成功事例だけでなく「葛藤や失敗」も言語化

多くのメディアでは語られない、検証の失敗や社内の壁なども含めて共有することで、より実践的な学びを提供します。

3. 大企業の新規事業コミュニティの形成

メディアだけでなく、イベントやコミュニティを通じて、新規事業担当者同士の学びと交流の場づくりを進めていきます。

ローンチコンテンツ（掲載記事の一例）

新規事業Talksでは、大企業の新規事業担当者へのインタビューを通じて、事業創出のリアルを発信しています。

ローンチ時点では、以下の企業の新規事業担当者へのインタビュー記事を公開しています。

・ANAホールディングス株式会社

・関西電力株式会社

・タカラスタンダード株式会社

・日本板硝子株式会社

・株式会社リコー

ANAホールディングス株式会社のインタビュー記事

ANA Study Flyに学ぶ、社内の“眠れるスキル”を事業化し初期顧客を獲得するまで

URL：https://shinki-talks.com/column/762/(https://shinki-talks.com/column/762/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release)

関西電力株式会社のインタビュー記事

関西電力の挑戦DNAから生まれる新規事業 社内起業支援制度『SPARK』が拓く次の中核事業

URL：https://shinki-talks.com/column/547/(https://shinki-talks.com/column/547/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release)

タカラスタンダード株式会社のインタビュー記事

110年以上続くタカラスタンダードの「第二創業」。企業アセットを武器にする新規事業の勝算

URL：https://shinki-talks.com/column/750/(https://shinki-talks.com/column/750/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release)

日本板硝子株式会社のインタビュー記事

「素材売り」を越える日本板硝子の新規事業開発。クリエイティブテクノロジー事業部門が挑む組織づくりと2030年への道

URL：https://shinki-talks.com/column/498/(https://shinki-talks.com/column/498/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release)

株式会社リコーのインタビュー記事

新規事業プログラムの「3年目の壁」をどう越えたか。リコーTRIBUSに学ぶ、進化し続ける運営のつくり方

URL：https://shinki-talks.com/column/794/(https://shinki-talks.com/column/794/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release)

今後の展開

今後、新規事業Talksでは以下の取り組みを通じて、大企業の新規事業担当者の知見共有を促進していきます。

- 大企業の新規事業担当者へのインタビュー記事の継続的な公開- 企業横断で知見を共有するイベントの開催- 新規事業の実態を可視化する調査レポートの発表

メディアを起点に、大企業の新規事業担当者同士が学び合えるエコシステムの形成を目指してまいります。

株式会社堀井マーケティング事務所について

株式会社堀井マーケティング事務所は、大企業を中心としたマーケティング支援およびメディア運営を行う会社です。

大企業の新規事業担当者に向けたウェブメディア「新規事業Talks」を運営し、企業の新規事業の現場で生まれる意思決定や挑戦のリアルを、インタビュー記事を通じて発信しています。

メディア運営や情報発信を通じて、大企業の新規事業担当者同士が知見を共有できるエコシステムの形成を目指しています。

所在地：兵庫県西宮市

代表者：代表取締役 堀井 大

メディアURL：https://shinki-talks.com/(https://shinki-talks.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release)

本件に関するお問い合わせ

株式会社堀井マーケティング事務所

以下のお問い合わせページよりお問い合わせください。

https://shinki-talks.com/contact/(https://shinki-talks.com/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release)