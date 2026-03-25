eラーニングシステム「GLEXA」、アンファク株式会社と協業

チエルコミュニケーションブリッジ株式会社

チエルコミュニケーションブリッジ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：粟田輝、以下 当社）は、当社が提供するeラーニングシステム「GLEXA」において、アンファク株式会社（以下 アンファク）が提供する動画コンテンツを取り扱えるよう連携を開始したことをお知らせいたします。

本連携により、GLEXAを利用する企業や医療機関、教育機関は、アンファクが提供する10,000本以上の動画コンテンツを活用した研修・学習コンテンツをGLEXA上で配信することが可能となります。

■ 協業の背景

近年、企業や医療機関における人材育成のオンライン化が進み、eラーニングシステムの導入が広がっています。一方で、学習管理システム（LMS）の導入だけでなく、研修内容に応じた教育コンテンツを組み合わせて活用するニーズも高まっています。

当社が提供するeラーニングシステム「GLEXA」は、教材配信、テスト、レポート提出、学習進捗の管理などを一元化できる研修管理システムとして、医療機関や企業を中心に導入されています。

アンファク株式会社は、企業向け教育動画コンテンツの企画・制作・提供を行っており、ビジネススキルやマネジメントなどをテーマとした動画コンテンツを展開しています。

今回の協業により、GLEXAを利用する企業や医療機関は、アンファクの動画コンテンツを活用した研修プログラムをGLEXA上で運用することが可能となります。

■ 連携の概要

今回の連携により、GLEXA利用者は以下のような活用が可能になります。

・アンファクの10,000本以上の動画コンテンツをGLEXA上で配信

・企業研修や教育プログラムへの活用

・受講状況や学習進捗の管理

・オンライン研修の効率的な運用

これにより、研修管理システムと教育コンテンツを組み合わせた人材育成環境の構築を支援します。

■ GLEXAのコンテンツサービスについて

GLEXAでは、研修管理システムの提供に加え、教育コンテンツに関するサービスも提供しています。

動画コンテンツの一例

・動画コンテンツ提供

GLEXAでは、医療やビジネススキルなどをテーマとした動画コンテンツを提供しています。

企業や医療機関は、これらの動画コンテンツを活用することで、職員教育や研修プログラムを効率的に実施できます。

紹介ページ：https://glexa.jp/contents

・コンテンツ制作代行

研修動画や教育コンテンツの制作を支援するサービスも提供しています。

教材動画の制作や既存資料の動画化など、企業や医療機関の教育ニーズに合わせたコンテンツ制作をサポートします。

紹介ページ：https://glexa.jp/content-support

■ アンファク株式会社について

アンファク株式会社は、企業向け教育コンテンツの企画・制作・提供を行う人材育成支援企業です。

ビジネススキルやマネジメントなどをテーマとした動画コンテンツを提供し、企業の人材育成や研修のデジタル化を支援しています。

今回の連携により、アンファクの動画コンテンツをGLEXA上で配信することで、企業や医療機関は研修管理と教育コンテンツを組み合わせた学習環境を構築することが可能となります。

URL：https://www.enfac.co.jp/

■ 会社概要

会社名：チエルコミュニケーションブリッジ株式会社

代表者：代表取締役 粟田輝

本 社 ：東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー22階

TEL ：03-6712-4315

合併日：2023年7月1日

資本金：25百万円

事 業 ：ICTソリューション事業

ホームページ：https://chieru-cb.co.jp/

■ GLEXAについて

GLEXAは、病院・企業などで広く導入されている研修管理システムです。

PCやスマートフォンからいつでもアクセスでき、教材配信・テスト・レポート提出・進捗管理を一元化。「働きながら学ぶ」を支援し、研修のDXを推進します。

▶ GLEXA製品サイト：https://glexa.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

会社名：チエルコミュニケーションブリッジ株式会社

担当部署：ICTソリューション事業部 マーケティンググループ

TEL：【札幌ラボ】011-252-0120

FAX：【札幌ラボ】011-252-0121

E-Mail：press@chieru-cb.co.jp